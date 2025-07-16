Не стендап, а просто песня! Музыкальный стендап-комик Иван Абрамов с новой программой в Израиле

По многочисленным просьбам израильских любителей юмора к нам вновь приезжает почитатель компьютерных игр и классической литературы, бывший капитан и фронтмен команды КВН «Парапапарам», самый интеллигентный и музыкальный стендап-комик Иван Абрамов. На этот раз с новой программой «Хиханьки да хаханьки» – ещё более живой, ещё более насыщенной искрометными шутками на самые разные темы, волнующие каждого из нас, на которые комик умеет взглянуть под нестандартным углом.

На артистический талант Ивана Абрамова, его умение точно и смешно пародировать, а, главное, невозмутимо, но очень остроумно шутить, еще в конце нулевых – начале десятых годов нынешнего тысячелетия обратили внимание любители телевизионной игры КВН. Успех команды МГИМО “Парапапарам”, ее динамичный московский стиль и заслуженный успех у публики во многом определял именно он – харизматичный, яркий и хорошо играющий капитан, способный нестандартно преподнести отрепетированную шутку и находчиво сымпровизировать прямо на сцене. В активе команды чемпионство в Лиге Москвы и Подмосковья КВН 2008 года и в Премьер-лиге 2009-го, бронзовые медали Высшей лиги КВН сезона 2013 года, «Летний Кубок КВН – 2014» и аж три «КиВиНа» – два «Больших в золотом» (2012, 2015) и «Большой в темном» (2014). Общепризнано, что главным козырем команды стали очень похожие, а, главное, очень смешные пародии капитана Ивана Абрамова на популярных телеведущих, общественных деятелей и политиков тех лет, включая отца и сына Масляковых. А его шутка «Директор завода по производству жалюзи может моргать как горизонтально, так и вертикально» стала классической и вошла в золотой фонд Клуба веселых и находчивых.

После окончания престижного института Иван продолжил обучение в аспирантуре МГИМО, но ни дипломатом, ни экономистом ему стать так и не довелось, поскольку в его жизнь ворвался стендап. Новый, динамично развивающийся в русскоязычном пространстве жанр открывал перед молодым талантом новые возможности, которыми он с большим успехом воспользовался.

С 2014 года Иван Абрамов – постоянный участник популярного телепроекта Stand Up на ТНТ, а с 2020-го – уже наставник молодых комиков в проекте “Открытый микрофон”. От остальных участников этих программ Абрамова отличает музыкальная составляющая его выступлений. Если другим стендап-комикам для выступления необходимы лишь микрофон и вдохновение, то Абрамову этого недостаточно. В число обязательных атрибутов его амплуа входят еще и фортепиано или синтезатор и иногда гитара. Имидж определился почти случайно: попробовать себя в музыкально-юмористическом жанре начинающему стендаписту посоветовала его коллега по КВН и продюсер Stand Up на ТНТ Юлия Ахмедова. У Абрамова получилось и ему понравилось. И здесь артисту очень пригодилось полученное еще в школе классическое музыкальное образование.

С тех пор большую часть своих выступлений артист проводит сидя за инструментом. К тому же ему (если, конечно, он не приврал это для красного словца) довольно сложно стоять на сцене из-за плоскостопия третьей степени.

Теперь юморист не представляет себя на сцене без музыкального сопровождения. Свои шутки он подкрепляет соответствующим аккомпанементом, а монологи разбавляет смешными песнями и музыкальными пародиями, поскольку уверен, что только музыка способна полностью раскрыть чувства выступающего и создать нужное сиюсекундное настроение в зале.

Темы для своего стендапа Иван Абрамов, как водится, черпает в окружающей действительности. Но делает он это с учетом воспитания и образования: тонко, остро, интеллектуально и ажурно. Артиста исключительно печатного слова интересует все, что волнует современного хорошо воспитанного человека. И шутки у него соответствующие: «Вы замечали, что в театр ходят в основном самые кашляющие люди в стране? Как не придешь, там постоянно бронхиальный фестиваль и торжество астмы». Или «Говорят, что “сука” это литературное слово, часто говорят, но я ни разу не видел, чтобы в библиотеке говорили бы: “У вас есть сборник Есенина?” “Сука… где-то был».

Абрамов также интеллигентно иронизирует над современной системой образования, по-доброму шутит на темы семьи и брака, куда более жестко проходится по содержанию современной поп- и рок-музыки. При поддержке своего любимого синтезатора Абрамов очень точно воспроизводит героический напор группы Metallica, вселенскую грусть всех готических рок-групп сразу, заядлое мушкетерство Боярского, предсмертный декаданс «Агаты Кристи» и заоблачную богообразность Бориса Гребенщикова.

«Нравится то, что можно свободно говорить о том, что волнует конкретно тебя, – объясняет артист смысл своего занятия. – Кроме того, стендап позволяет и смеяться, и нести разумное, доброе, вечное. Это самое кайфовое в жанре».

Одним из первых в стендапе Иван Абрамов вышел к публике с большим, полностью сольным концертом. Его второй сольник «Большой ребенок» набрал в Youtube 11 миллионов просмотров. И его уже догоняет третье сольное видео-выступление «Мои девочки» – у него уже больше 7 миллионов просмотров, но какие его годы!

И всё же ничто не сравнится с живыми выступлениями юмориста! Концерты Абрамова проходят с аншлагами, а снятые исподтишка, несмотря на запреты, видеофрагменты его выступлений становятся вирусными и неустанно тиражируются в соцсетях.

В Израиле Иван Абрамов был уже не раз. И всегда его концерты сопровождались огромным успехом и полными залами, ведь и стиль, и тематика, и имидж, и интеллект артиста импонируют строгой израильской публике. К каждому своему концерту комик подходит креативно и ответственно, знакомится с городом, импровизирует, делая свои выступления по-настоящему смешными и яркими.

Вот и новая программа, в которой Иван Абрамов со свойственной ему интеллигентностью шутит о своих дочерях, жене, кошке, а теперь еще и собаке, необычно говорит о привычном (изысканные фразеологизмы для описания нового уровня в компьютерной игре? Почему бы и нет!), играет словами и играет на музыкальных инструментах, обещает стать незабываемым впечатлением.

Концерты музыкального стендап-комика Ивана Абрамова в Израиле пройдут:

14 сентября, воскресенье, 20:00 — Тель-Авив, «Бейт а-Хаяль»

15 сентября, понедельник, 20:00 — Ришон ле-Цион, «Гейхал Меир ле-Тарбут»

16 сентября, вторник, в 20:00 — Хайфа, театр Хайфы

Билеты на сайте: https://bezalelevent.co.il/event/83 и здесь: https://bit.ly/3IIROTG\

Стоимость от 189 шекелей.

Фотографии: A-Concert