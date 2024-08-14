 IVOCAL RU

Израильский Вокальный Ансамбль первым из крупных музыкальных коллективов Израиля полностью перевёл свой сайт на русский язык ivocal.co.il/ru . Надо отметить, что до сегодняшнего дня из культурных институций на русский язык перевело свой сайт объединение Хайфских музеев и совсем недавно Тель-Авивский музей искусств выпустил на русском языке флайер-брошюру. Что очень хорошо, но очень мало, так что аплодисменты Израильскому Вокальному ансамблю и от тех, кто хорошо и даже отлично знает иврит, но лень то наша исконная человеческая всегда при нас… А читать на родном языке приятнее и проще.

Про что читать на сайте? Про всё – про историю ансамбля и про программу ближайшего сезона, про Общество друзей ансамбля и возможность заказать абонементы, про подкасты и лекции. На русском языке можно искать информацию про концерты «взрослые» и «детские». И про «виртуальный» зал – как онлайн, так и в записи. Кстати, именно Израильский Вокальный Ансамбль ещё во время пандемии ковида первым из оркестров страны «спроектировал», «построил» и запустил «виртуальный зал», где собраны подкасты, лекции, записи концертов и где можно слушать прямые трансляции.

Основная серия абонементной программы Израильского Вокального Ансамбля – концерты а’капелла – называется «Вокальные переживания» и откроется исполнением Немецкого реквиема Брамса под руководством германо-израильского дирижера Юваля Вайнберга в ноябре 2024 года.

В декабре 2024 года в рамках серии «Вокальные переживания» Израильский Вокальный Ансамбль даст концерт «Всенощное бдение». Понятно, что главное, но не единственное произведение этой программы – «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова, наряду с произведениями а’капелла Самуэля Барбера, Джона Тавенера и Гуго Вольфа – прекрасными сочинениями, написанными в четырех разных странах.

Затем, уже в апреле 2025 года Израильский Вокальный Ансамбль исполнит «Реквием по миру» (Requiem para el Mundo) в афро-кубинском ритме вместе с ансамблем Nueva Manteca (Нидерланды) – ведущим европейским ансамблем в области исполнения музыки латино. Requiem para el Mundo современного нидерландского композитора и пианиста Яна Лоуренса Хартонга удивительным и особым образом сочетает в себе латинские тексты заупокойной мессы (реквиема) с афро-кубинской музыкой.

В июне 2025 года в рамках «Вокальных переживаниях» прозвучит «Глория» итальянского композитора Антонио Вивальди в одноименной программе «Глория». В программе также прозвучат произведения Моцарта.

Всё это подробно и очень подробно можно прочитать на русском языке на сайте ансамбля ivocal.co.il/ru , как и о его других программах и концертах и возможности заказать абонементы на серию «Вокальные переживания» ivocal.co.il/ru/קונצרטים/מנוי-החוויה-הקולית-2024-25/ и вступить в Общество друзей ансамбля ivocal.co.il/ru/אגודת-הידידים/ .

Ансамбль также делает новостную рассылку на русском языке через вотсап группу – вот здесь https://ivocal.co.il/ru/ можно на нее подписаться.

Фото – © Цур Цукер