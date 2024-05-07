Израильский Вокальный Ансамбль: Реквием Дюрефле и Месса Пуленка

Верхнее фото – слева – направо: бас Алексей Канунников , сопрано Том Бен-Ишай (© Ури Элькаям), органист Борис Зобин (© Борис Бриль ), дирижер Юваль Бен-Озер (© Дорон Овед )

В конце мая – начале июня Израильский Вокальный Ансамбль под руководством своего художественного руководителя дирижера Юваля Бен-Озера даст в Хайфе, Иерусалиме, Раанане и Тель-Авиве концерты, посвященные французской вокальной музыке. Прозвучат две жемчужины хорового репертуара, не часто исполняемые в Израиле – Реквием Мориса Дюрефле и Месса соль-мажор Франсиса Пуленка.

Солисты – органист Борис Зобин, сопрано Том Бен-Ишай и бас Алексей Канунников.

Третья программа из серии «Вокальное переживание» Израильского Вокального Ансамбля представляет слушателям два прекрасных произведения из центрального репертуара французской вокальной музыки – Мессу соль-мажор Франсиса Пуленка и Реквием Мориса Дюрефле – шедевр французской органной музыки и хоровой музыки XX века, принесший французскому композитору, органисту-виртуозу и педагогу мировую известность. Эти два замечательных произведения французского хорового не часто исполняются в Израиле. Между тем, эти сочинения не только принесли своим создателям мировую славу, но и являются одними из самых исполняемых произведений в мировом хоровом репертуаре. Интересно, что оба этих произведений посвящены отцам композиторов.

Морис Дюрюфле (1902-1986) прославился в качестве блестящего органиста, но он был и выдающимся композитором духовной вокальной и органной музыки. Реквием для солистов, хора и оркестра, написанный композитором в память об отце, занимает в списке его произведений особое место. Это лирико-философское сочинение, главной идеей которого стала трагедия Второй мировой войны. Музыка Дюрюфле, наполненная прозрачными тонами и романтической гармонией, отличается полифонической чуткостью. Реквием этого композитора редко исполняется в Израиле, поэтому возможность услышать его – истинная удача для ценителей духовной музыки. Дюрефле написал около сотни произведений – для оркестра, органа, фортепиано, хора и завоевал множество премий, но его слава за пределами Парижа пришла к нему, главным образом, благодаря его Реквиему, над которым он работал шесть лет.

«Мой Реквием, – писал о своем произведении Морис Дюрефле, – был целиком основан на старинном пении Римско-католической церкви – культуре григорианского хорала, которой минула уже более тысячи лет, на культуре григорианских песнопений в память об умерших. Они меня вдохновили. Слушатели только сегодня открывают для себя первоначальную красоту григорианского канона, представляющего собой мир, веру и надежду».

Морис Дюрефле начал петь в хоре Руанского собора, когда ему исполнилось 10 лет. Там же, в школе при соборе, он начал учиться игре на фортепиано и органе.

Позже учился в Парижской консерватории. С 1930 года Дюрюфле – органист парижской церкви Сент-Этьен-дю-Мон, кроме того, он играл в соборе Нотр-Дам. Главным источником вдохновения для себя он считал для себя григорианские хоралы, которые попытался возродить в середине 20-го века. Дюрюфле был продолжателем традиций национальной романтической школы. Его наставниками были ученики «духовного отца органистов Франции» Сезара Франка – Шарль Турнемир и Луи Вьерн, у которых в Парижской консерватории он обучался искусству игры на органе, и Поль Дюка, руководивший изучением композиции. С 1942 года Дюрефле стал преемником Дюпре в классе органа Парижской консерватории, а через год – профессором гармонии. На концертах Морис Дюрюфле выступал также со своей женой – органисткой Мари-Мадлен Шевалье.

Главным его произведением остается именно «Григорианский» реквием, завершенный в 1947 году.Впервые Реквием транслировался по радио 2 ноября 1947 года, в День поминовения всех усопших. Произведение прозвучало в Париже, в Зале Гаво, в исполнении Большого государственного оркестра и Хора радио. Газета Le Figaro писала: «Из-за того, что он органист, мы мало знаем о том, какой он замечательно одаренный композитор! Он пишет мало, но ставит свою подпись только под первоклассными произведениями, демонстрирующими исключительное мастерство и изысканную чувствительность… Реквием Дюрюфле для современной французской музыки – роза, неожиданно расцветшая на голой ветке».

Первое же исполнение Реквиема в концерте состоялось во дворце Шайо 28 декабря 1947 года. А последнее исполнение Реквиема в присутствие композитора прошло в 1980 году в Сен-Этьен-дю-Мон – в «его» церкви, в которой Дюрюфле долгие годы служил органистом в Латинском квартале. За 5 лет до этого Дюрюфле попал в автокатастрофу, в которой сломал обе ноги и почти не покидал своей квартиры. Реквием звучал и на похоронах 84-летнего композитора.

Месса соль-мажор Франсиса Пуленка (1899–1963), написанная в 1937-м году, считается одним из самых красивых его хоровых произведений.

Написание мессы в 1937 году ознаменовало начало периода религиозной музыки для Пуленка, который обратился к религии после смерти близкого друга и посещения статуи Черной Мадонны в Рокамадуре. Но, несмотря на религиозный латинский текст, его музыкальный стиль по-прежнему оптимистичен и полон жизни. Созданная через год после первого произведения Пуленка на молитвенный текст «Литаний Черной Богоматери» (1936), Месса G-dur для смешанного хора a’cappella стала этапным сочинением, определившим стиль духовных хоров Пуленка. Посвященная памяти отца композитора, Месса была написана в течение лета 1937 года. Работая в новом для себя жанре, Пуленк обратился к изучению партитур старых мастеров. Опираясь на признанные образцы жанра, Пуленк создает свой вариант ординария мессы, в котором отсутствует Credo. Композитор не комментировал причины, по которым в Мессу не была включена одна из важнейших частей богослужения, Месса была создана в рекордно короткие сроки, что сам Пуленк не преминул с удивлением отметить: «Я пребываю в отличном настроении и чувствую себя в хорошей форме. Недавно, за 3 недели (что для меня очень быстро) я написал Kyrie, Sanctus, Benedictus и Agnus Dei Мессы a’cappella… я не понимаю, почему эта форма сочинения, которая действительно трудна, не доставляет мне никакого неудобства».

Сопрано Том Бен-Ишай – солистка Израильской Оперы, участвовавшая во многих постановках, выпускница оперной студии «Мейтар», программы подготовки молодых оперных певцов Израильской оперы в Тель-Авиве, а также выпускница Академии музыки и танца имени Рубин в Иерусалиме.

Она начала свое музыкальное обучение как пианистка и продолжила обучение в классе развития голоса в консерватории в Хайфе.

Том – стипендиатка Американо-израильского культурного фонда, Фонда Рабиновича, Фонда Эли Леона и Культурного фонда Хайфы. Она выступала, как солистка с Израильским филармоническим оркестром на концерте открытия 76-го сезона под управлением Лахава Шани, с Израильской Камератой, Оркестром Барокада, Иерусалимским оркестром барокко, Хайфским симфоническим оркестром и другими. Том Бен-Ишай регулярно дает сольные концерты в Израиле и в других странах.

В настоящее время Том Бен-Ишай поет в Израильском Вокальном Ансамбле под управлением Юваля Бен-Озера и в ансамбле «Сесилия», который фокусируется на исполнении современных произведениях а’капелла без дирижирования.

Алексей Канунников, бас-баритон – солист Израильской Оперы. Родился в России. С 1992 года живет в Израиле. Обучался вокалу в Иерусалимской академии музыки и танца. В репертуаре артиста: главные партии в операх «Риголетто» Верди и «Алеко» Рахманинова, Дон Жуан и Лепорелло («Дон Жуан» Моцарта), Эскамильо («Кармен» Бизе), Дон Маньифико («Золушка» Россини), Бонза («Мадам Баттерфлай») и Тюремщик («Тоска») – Пуччини; Король Филипп («Дон Карлос» Верди), Сальери («Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова), Томский («Пиковая дама» П. Чайковского), Микитич («Борис Годунов» Мусоргского), Священник («И крыса смеялась» Эллы Мильх-Шериф).

Выступал совместно с оркестрами Израильской филармонии, Румынской национальной оперы и с Хайфским симфоническим оркестром. Сотрудничал с такими дирижерами, как Владимир Юровский, Зубин Мета, Ашер Фиш, Даниэль Инбаль, Массимилиано Стефанелли.

Алексей Канунников – лауреат стипендии Американо-израильского культурного фонда.

Борис Зобин, органист

Борис Зобин родился в 1976 году в Санкт-Петербурге, Россия. Первые уроки игры на фортепиано он получил от матери и продолжал заниматься с ней, пока не окончил городскую музыкальную школу в городе Сумы на Украине. Примерно в это же время датируются его первые сольные выступления.

В 1991 году поступил в Музыкальное училище имени Бортнянского в городе Сумы на Украине. Также начал брать уроки игры на органе. Работа ассистентом органиста в Сумской филармонии в 1990-1997 годах принесла ему знакомство с широким репертуаром органной музыки, что оказало значительное и продолжительное влияние на его творческое и профессиональное развитие.

В 1995 году, окончив училище имени Бортнянского, продолжил профессиональное обучение в Национальной музыкальной академии в Киеве. Это были годы интенсивной концертной деятельности. Борис давал сольные концерты, участвовал в международных музыкальных фестивалях.

В 1997 году Борис репатриировался в Израиль. Его приняли в Академию музыки и танца в Иерусалиме, в класс профессора Ицхака Каца, выдающегося музыканта, утонченного и блестящего пианиста, обширного учёного, самого ученика известного пианиста и русского педагога Александра Гольденбейзера.

В 2002 году Борис завершил обучение в Академии в магистратуре. В период с 1999 по 2004 год участвовал в различных конкурсах пианистов, выиграл первые премии на конкурсе Академии по игре с оркестром и на конкурсе Магды Майерс в Негеве, занял третье место на международном конкурсе пианистов в Париже. Борис также завоевал много других наград в Израиле и за рубежом.

Борис много выступает с сольными концертами в качестве пианиста, органиста и клавесиниста в разных уголках страны и за рубежом, играет в камерных ансамблях и работает с хорами. Борис Зобин участвовал в международном фестивале камерной музыки в Киеве и фестивале «Бах-Фест 2008» в Сумах.

В 2004-2015 годах Борис работал преподавателем и концертмейстером в Муниципальной консерватории в Реховоте, с 2015 года по сегодняшний день он работает на тех же должностях в Музыкальном центре Цур Хадасса.

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Израильский Вокальный Ансамбль.

«Реквием Дюрефле и Месса Пуленка» – третий концерт сезона в серии «Музыкальные переживания»

В программе:

Морис Дюрефле. Реквием

Франсис Пуленк. Месса соль-мажор

Дирижер: Юваль Бен-Озер

Орган: Борис Зобин

Том Бен-Ишай – сопрано

Алексей Кануников – бас

Даты:

Иерусалим, 31 мая 2024 года | пятница | Церковь св. Андрея (Шотландская церковь), 11:00

Хайфа, церковь Святого Иоанна – 1 июня | Суббота | 12:00

Раанана, Городской центр музыки и искусства – 3 июня | Понедельник | 20:30

Тель-Авивский музей искусств, зал «Реканати» – 4 июня | Вторник | 20:30

Онлайн-зал, прямой эфир – 4 июня | вторник | 20:30

Заказ билетов: на сайте Израильского Вокального Ансамбля ivocal.co.il или по телефону 074-7012112.

https://www.facebook.com/TheNewIsraeliVocalEnsemble

https://ivocal.co.il

Канал Израильского Вокального Ансамбля в youtube – https://www.youtube.com/user/TheNIVE1

Все фотографии (© Ури Элькаям, © Боаз Бриль, © Цур Коцер, © Дорон Овед) предоставлены пресс-службой Израильского Вокального Ансамбля