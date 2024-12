Израильский Вокальный Ансамбль. «Всенощное бдение». Музыка духовных измерений

Верхнее фото – Израильский Вокальный Ансамбль – © Цур Цукер. קונצרט 2 – תמונת האנסמבל הקולי הישראלי – צלם צור קוצר



С 27 по 31 декабря 2024 года Израильский Вокальный Ансамбль представляет «Всенощное бдение» – программу а’капелла под руководством дирижера Юваля Бен-Озера. Концерты пойдут в Хайфе, Раанане, Иерусалиме, Тель-Авиве и также будут транслироваться он-лайн.

В декабре 2024 года в рамках серии «Вокальные переживания» Израильский Вокальный Ансамбль даст концерт «Всенощное бдение». Понятно, что главное, но не единственное произведение этой программы – «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова, наряду с произведениями а’капелла – такими как «Angus Dei» Самуэля Барбера, хоралом «Агнец» («The Lamb») на стихи Уильяма Блейка, написанным британским композитором Джоном Тавенером в 1982 году, и «Духовными песнями» Хуго Вольфа. Четыре сочинения, написанные в четырех разных странах.

В этом концерте Израильский Вокальный Ансамбль представляет программу, сочетающую в себе тексты, в которых есть вера и оптимизм, позволяющие найти путь даже в трудные времена. Четыре композиции с нежной и глубокой музыкой, проникающей в души, с музыкой духовных измерений.

«Agnus Dei» («Агнец Божий») американского композитора Сэмюэля Барбера — хоровая композиция в одной части, собственная аранжировка Барбера его же Адажио для струнных (1936) – второй части Первого струнного квартета, аранжированной им для струнного оркестра В 1967 году Барбер переложил латинские слова литургического Agnus Dei, являющегося частью мессы, для смешанного хора с дополнительным органным или фортепианным сопровождением. Большой успех Адажио и привел к возникновению хоровой версии с тонкой и одновременно масштабной вокальной аранжировкой сродни трогающей сердца молитвой. По сей день «Agnus Dei» Барбера – это одно из самых известных и популярных произведений постромантического репертуара ХХ века. Адажио же впервые было исполнено в ноябре 1938 года в Нью-Йорке Симфоническим оркестром NBC под управлением Артуро Тосканини, в том числе и в прямом эфире радиовещания. А в 2004 году слушатели BBC назвали Адажио для струнных Барберра одним из «самых печальных произведений классической музыки».

В 1936-м году Барбер был относительно молодым композитором, но его Адажио стало символом сильных эмоций. Когда Барбер создавал вокальную аранжировку произведения в 1967 году, он хотел придать ему еще более глубокое духовное измерение. Латинские слова «Agnus Dei» (являющиеся частью текста мессы) придали произведению оттенок вечной и медитативной молитвы.

Слова шести «Духовных песен» австрийского композитора второй половины 19-го века Хуго Вольфа взяты не из канонических или религиозных источников, а основаны на текстах одного из крупнейших поэтов эпохи романтизма Йозефа фон Эйхендорфа. Это захватывающие и трогательные короткие песни, своего рода музыкальные миниатюры, вмещающие себя широкий спектр эмоций. Это песни об умении находить силы и надежду в минуты бедствия. А музыка Вольфа, в его позднеромантическом стиле, отражает не только тексты, но и его бурную и истерзанную душу Вольф всю жизнь был склонен к депрессии и резким перепадам настроения. «Священные песни» были написаны в то время, когда Вольф находился в глубоком душевном кризисе, и их сочинение представляло для него своего рода процесс самоисцеления.

В центре концерта – «Всенощное бдение» – одно из главных сочинений Сергея Рахманинова, появившееся как реакция композитора на события Первой мировой войны. Это вершина русской духовной музыки; хоровое произведение, способное встать в один ряд с шедеврами Монтеверди, Перголези и Баха. Произведение появилось после событий Первой мировой войны, как чувственное, духовное проявление всех накопившихся эмоций и переживаний композитора. Отношение к событиям, которые принесли разным народам страдания, переживания и духовное возрождение. С началом Первой мировой войны все планы Рахманинова, уже европейски признанного композитора, находящегося в расцвете таланта, изменились. Прекратились зарубежные гастроли, резко сократились и поездки по стране. События, происходящие в мире побуждают его обратиться к старинным церковным напевам, знаменному пению. Вдохновленный самой глубокой и поэтичной частью Нового Завета, он создал вокальную композицию «Из Евангелия от Иоанна», а затем обращается к церковному обиходу.

На одной из первых репетиций, когда хор исполнил знаменитую партию низких басов (звучавшую как «человеческие церковные колокола»), зал был ошеломлен. Слушатели говорили, что через музыку они испытали ощущение божественного присутствия. Сам Рахманинов так гордился этим произведением, что просил, чтобы «Всенощное бдение» сыграли на его похоронах

Всенощное бдение (всенощная) – православное богослужение, которое совершается накануне воскресных дней (в субботу вечером), а также накануне двунадесятых и некоторых других церковных праздников. Служба возникла еще в Византии в первые века христианства и включала молитвословия, предназначенные для чтения и пения. Рахманинов написал огромное сочинение очень быстро – за две недели. Он посвятил партитуру памяти дирижера и музыковеда Степана Смоленского – знатока древнего церковного пения, идеолога «нового направления» в церковной музыке рубежа 19–20 веков. Премьеру готовил московский Синодальный хор (хор Успенского кафедрального собора в Кремле) под управлением Николая Данилина.

На рубеже 19-20 веков Александр Архангельский, Петр Чайковский, Сергей Рахманинов и другие создали несколько авторских партитур «Всенощного бдения». В 20-м веке под влиянием русской церковной культуры оригинальные «Всенощные» создали финн Эйноюхани Раутаваара («Vigilia», 1972, текст в финском переводе) и британец Джон Тавенер («Vigil Service», 1984, на английском языке)

Джон Тавенер – английский композитор, получивший известность благодаря таким работам, как «Кит» (The Whale), драматической кантате, основанной на библейском сюжете; «The Protecting Veil», написанной по библейскому сюжету о Божьей матери, и композиции « Song for Athene», популярной элегии, текст для которой написала монахиня Текла (Mother Thekla).

Джон Тавенер родился в 1944-м году в Лондоне. Его родители владели строительной фирмой, а отец в свободное от работы время играл на органе. Тавенер учился в Королевской музыкальной академии и его композиторским дебютом стало произведение «Кит» (The Whale), написанное на основе библейской легенды об Ионе. В 1970-х Джон начал преподавать музыку в известном на весь мир Trinity College of Music. На этот же период приходится смена религиозных взглядов – Тавенер принял русское православие, что сильно повлияло на его творчество. Одна из самых известных его работ – обаятельная хоровая миниатюра, написанная на слова стихотворения «The Lamb» Уильяма Блейка. На сегодняшний день это одна из классических рождественских песен. Сам же композитор достижением всей жизни считал произведение «The Veil of the Temple», которое было написано под влиянием различных религиозных и философских идей. В октябре 2013-го года Джон Тавенер скончался в своем доме в Англии. Его последним произведением стало «Popule Meus», написанное на строки из ТАНАХа: «Народ мой! Что Я сделал тебе и чем отягощал тебя?».

*****

Израильский Вокальный Ансамбль «Ха-Коли ха-Исраэли», отметивший в 2023 году свое 30-летие, основанный дирижером и художественным руководителем Ювалем Бен-Озером в 1993-м году, давно занял место ведущего камерного хора в стране. Ансамбль состоит из профессиональных певцов-солистов, выступает в лучших залах и на фестивалях в Израиле, участвует в концертах с ведущими оркестрами страны; завоевал первые премии на международных конкурсах хоров на Мальте, в Испании и Бельгии.

Дирижер и музыкальный руководитель ансамбля Юваль Бен-Озер – один из самых выдающихся хоровых дирижеров Израиля. В качестве приглашенного дирижера он дирижировал всеми важными оркестрами Израиля, а также оркестрами и хорами Европы и Южной Америки. Юваль Бен-Озер также является музыкальным руководителем и дирижером «Объединенного хора кибуцев». В прошлом редактировал и вел программу «Хоры» на радиостанции «Коль ха-музика», а с недавних пор ведет персональную программу «Дирижер по четвергам». Помимо этого, Юваль Бен-Озер также является востребованным консультантом и лектором в бизнес-организациях по вопросам лидерства и командной работы в рамках уникальной программы, сочетающей музыку и менеджмент.

*****

«Всенощное бдение»

Концерт а’капелла

Израильский Вокальный Ансамбль

Дирижер: Юваль Бен-Озер

В программе:

Сергей Рахманинов. Всенощное бдение

Самуэль Барбер. Agnus Dei / Lamb of God / Агнец Божий

Джон Тавенер. Агнец (The Lamb), хорал на стихи У. Блейка (1982)

Хуго Вольф. «Духовные песни» на слова поэта эпохи романтизма Йозефа фон Эйхендорфа.

Хайфа, церковь Св. Элиаса – 27.12.24, пятница, 11:00.

Раанана, Городской центр музыки и искусств – 28.12.24, суббота, 20:00

Иерусалим, Шотландская церковь – 30.12.24, понедельник, 20:00

Тель-Авивский музей искусств – 31.12.24, вторник, 20:00.

Прямой эфир на сайте (виртуальный онлайн-зал) – 31.12.24, вторник, 20:00.

Страница ансамбля в фейсбуке – https://www.facebook.com/TheNewIsraeliVocalEnsemble

Страница мероприятия в фейсбуке https://www.facebook.com/events/474502968995858/474502972329191

Заказ билетов по телефону 074-7012112, на сайте https://ivocal.co.il/

или по ссылке Всенощное бдение – האולם המקוון של האנסמבל הקולי הישראלי

Израильский Вокальный Ансамбль продолжает свой успешный проект онлайн-зала, благодаря которому поклонники ансамбля могут не только посещать концерты в залах, но и смотреть их с помощью трансляции, обеспечивающей высококачественную передачу видео и звука.

Билеты по телефону – 074-7012112.

Канал Израильского Вокального Ансамбля в youtube – https://www.youtube.com/user/TheNIVE1

Все фотографии (© Цур Коцер, © Миха Лубтон) предоставлены пресс-службой Израильского Вокального Ансамбля