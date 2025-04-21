Реквием Габриэля Форе и духовная музыка Самюэля Барбера – в Кфар-Ясиф и в Абу-Гош

Небесные гармонии: Реквием Габриэля Форе и духовная музыка Самюэля Барбера прозвучат в Кфар-Ясиф и в Кирьят-Яарим в Абу-Гош

Израильский Вокальный Ансамбль представляет публике особую музыкальную программу, которая прозвучит в мае 2025 года в двух уникальных архитектурных жемчужинах страны – Греческой православной церкви в Кфар-Ясиф и в Церкви Богоматери Ковчега Завета в Абу-Гош. Эти два выступления – не просто концерты, а два события, в которых классическая музыка, духовное пространство и человеческий голос сольются в едином переживании.

Обе церкви обладают уникальной акустикой и красотой. Эти концерты не предполагают сценического разделения: всё звучит как единый поток, в пространстве, где музыка живёт наравне с дыханием зала.

Программа, построенная на произведениях двух выдающихся композиторов – Габриэля Форе и Самюэля Барбера, а также музыкальной миниатюре Артуро Маркеса, объединяет европейские и американские традиции, стилистически разные, но духовно созвучные.

В концертах примут участие певцы Израильского Вокального Ансамбля и музыканты Израильского Камерного Ансамбля. Дирижер – маэстро Стэнли Спербер. Солисты – Лирон Гивони (сопрано), Натан Левин (баритон) и Дов Ентин (бас).

В центре программы – Реквием Габриэля Форе (1887–1890):

Форе, один из самых поэтичных и утончённых французских композиторов, создал свою версию мессы за упокой как светлое, умиротворяющее произведение. В отличие от драматичных и величественных реквиемов Верди или Моцарта, Реквием Форе – это музыкальная молитва о покое и свете. Он наполнен тихой надеждой, мягкой меланхолией и бесконечной любовью к человеческой душе. Именно поэтому это произведение неизменно трогает слушателей. Акустика церквей усиливает звучание хора и инструментов, делая каждый аккорд живым, объемным, наполненным смыслом.

Непонятно, что побудило Форе написать реквием, когда ему было немногим более сорока лет. Произведение ему не заказывали, никто из близких не умер (хотя оба его родителя скончались с разницей в два года, вскоре после того, как он начал писать реквием). В письме другу композитор сообщал, что: «Создал реквием просто так – ради удовольствия, если можно так сказать. Я, быть может, тоже инстинктивно пытался выйти за рамки общепринятого; ведь я так долго сопровождал на органе похоронные службы. Я сыт этим по горло. И я захотел сделать что-нибудь другое». В отличие от католического реквиема Моцарта, Верди, Керубини и других, у Форе смерть – это часть жизни и вместо угрожающего страха приходит утешение и надежда. Сам католик, Форе решил отказаться от части Dies Irea, описывающей ужасы загробного мира, использовав только часть традиционного католического текста, заострив внимание на гуманном, человеческом. По поводу части Pie Jesu Сен-Санс, учитель Форе, заметил: «так же, как Моцарту принадлежит единственное Ave Verum, так же – это единственный Pie Jesu». Лиризм и интимность реквиема Форе были необычны для данного духовного жанра. Оригинальный замысел композитора в Реквиеме был «проникнут от начала и до конца верой в вечный покой». Например, в изумительной части Agnus Dei просьба милости и мира у Всевышнего облечена в простую и красивую мелодию, в Pie Jesu звучит молодой и чистый голос, не сопровождаемый мольбами о мертвых.

Габриэль Форе писал практически во всех современных ему жанрах музыки. Он автор большого числа романсов и песен, множества фортепианных пьес в разных жанрах, камерно-инструментальных ансамблей. Музыка Форе была использована в балетных постановках Джорджа Баланчина и Ролана Пети и во многих других балетных постановках.

Cantique de Jean Racine (1865) и Agnus Dei (1967): диалог двух эпох

Перед исполнением Реквиема прозвучит ещё одно произведение Форе – Cantique de Jean Racine, написанное в 1865 году, когда композитору было всего 20 лет. Этот псалом, положенный на французский перевод древнего текста, раскрывает чистую мелодическую линию и гармоническую прозрачность, ставшую визитной карточкой композитора.

Вторая часть концерта связана с другим именем – Самюэлем Барбером, американским композитором XX века. Его знаменитое Adagio for Strings, написанное в 1936 году, обрело новую жизнь в хоровой версии под названием Agnus Dei, созданной в 1967 году. Несмотря на принадлежность к разным эпохам, оба композитора стремятся к одному: выразить хрупкость и благородство человеческой души через музыку.

Именно поэтому их произведения оказываются удивительно совместимыми в одной программе. Это не просто хронологический или жанровый мост между двумя веками, а духовная связь между европейской и американской музыкальной традицией. Обе композиции – приглашение к размышлению, к внутреннему диалогу, к тишине, которая не пугает, а утешает.

Артуро Маркес. Переложение для арфы Danzón No. 2 (1994)

Особым музыкальным сюрпризом концерта станет исполнение Danzón No. 2 мексиканского композитора Артуро Маркеса, – произведения, написанного в 1994 году и получившего широкую известность благодаря симфонической версии. В этой программе прозвучит переложение для арфы, в котором ритмы Danzón раскрываются по-новому — нежно, изысканно и камерно. Эта музыкальная миниатюра напоминает, что духовная музыка – это не всегда строгость, а и радость, движение, жизненность.

Маэстро Стэнли Спербер – дирижёр, педагог, вдохновитель.

Стэнли Спербер – фигура легендарная в музыкальной жизни Израиля. Выпускник Джульярдской школы, ученик Леонарда Бернстайна и Бруно Мадерны, он внёс огромный вклад в развитие хоровой и симфонической культуры страны. На протяжении десятилетий он выступал с ведущими оркестрами Израиля и мира, став одним из главных популяризаторов классической музыки для широкой аудитории. Особое место в его репертуаре занимают духовные произведения, которые он исполняет с глубоким уважением к тексту и внутренней тишине каждой ноты. Его мастерство в работе с хором известно как тонкое, эмоционально насыщенное и в то же время строгое в музыкальных деталях. Именно под его управлением прозвучит эта программа, в которой духовность сочетается с художественной глубиной.

Маэстро Стенли Спербер возглавлял Иерусалимский симфонический оркестр в период с 1985 по 2000 год, внося значительный вклад в развитие израильской музыкальной сцены. Под его руководством оркестр не только исполнил множество произведений израильских композиторов, но и активно участвовал в международных гастролях, представляя Израиль на престижных площадках по всему миру. Стенли Спербер также сыграл ключевую роль в организации и проведении различных музыкальных фестивалей и культурных мероприятий, укрепляя репутацию оркестра как одного из ведущих музыкальных коллективов страны.

Израильский Вокальный Ансамбль «Ха-Коли ха-Исраэли», отметивший в 2023 году свое 30-летие, основанный дирижером и художественным руководителем Ювалем Бен-Озером в 1993-м году, давно занял место ведущего камерного хора в стране. Ансамбль состоит из профессиональных певцов-солистов, выступает в лучших залах и на фестивалях в Израиле, участвует в концертах с ведущими оркестрами страны; завоевал первые премии на международных конкурсах хоров на Мальте, в Испании и Бельгии.

С момента своего создания ориентируется на самые высокие художественные стандарты, вносит огромный вклад в популяризацию творчества израильских сочинителей и распространение вокальной музыки. Вокально-камерный репертуар ансамбля простирается от средневековой музыки до современной музыки, включая авангардные произведения и записи саундтреков к фильмам.

Израильский Вокальный Ансамбль выступает с ведущими оркестрами Израиля, в том числе с Израильским Филармоническим, Иерусалимской Камератой, Иерусалимским Симфоническим оркестром, Камерным оркестром кибуца Нетании. Помимо выступлений под управлением Юваля Бен-Озера, ансамбль выступает с дирижерами мирового уровня: Фридером Берниусом, Джоном Полом, Эндрю Пэрротом, Энтони Роули и другими.

Ансамбль регулярно участвует в сериях концертов в крупных городах Израиля и принял участие в трех премьерных выступлениях на Фестивале Израиля. Он также участвовал в международных фестивалях в Португалии, Германии, Франции, Люксембурге, Сардинии, Словении, Корее и других странах. Помимо абонементной серии концертов, ансамбль ежегодно проводит проект «Сделано в Израиле», в рамках которого представляет новые аранжировки и премьеры израильских сочинений и молодых дирижеров.

****

Места и даты:

Греческая православная церковь, Кфар-Ясиф — 24 мая 2025 г., суббота, 12:30

Кирьят-Яарим, Церковь Богоматери Ковчега Завета, Абу-Гош — 2 июня 2025 г., понедельник, 12:00

Билеты доступны на сайте /ivocal.co.il/en/קונצרטים/הרקויאם-של-פורה/ и по телефону 074-7012112

Количество мест ограничено.

Страница ансамбля в фейсбуке – https://www.facebook.com/TheNewIsraeliVocalEnsemble

Страница мероприятия в фейсбуке https://www.facebook.com/events/3874002719533509/3874003789533402/

Канал Израильского Вокального Ансамбля в youtube – https://www.youtube.com/user/TheNIVE1

Фотографии предоставлены пресс-службой Израильского Вокального Ансамбля