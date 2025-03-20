Заглавное фото – Израильский Вокальный Ансамбль. Фото – © Цур Коцер

«Возвращение в страну тропиков» – так называется концерт Израильского Вокального Ансамбля и инструментального секстета, в программе которого – бразильские песни на португальском и иврите и бразильская музыка в новых аранжировках.

Дирижер: Юваль Бен-Озер.

Музыкальный со-руководитель проекта: Алон Глезингер

Концерты пройдут с 6 по 8 апреля в Хайфе, Раанане и Тель-Авиве и также будут транслироваться онлайн.

В третьей программе нынешнего сезона из серии «Вокальные переживания» Израильский Вокальный Ансамбль выйдет на сцену с группой из шести израильских музыкантов, которые вместе с ансамблем отправятся в путешествие по бразильской музыке. И вместе же они будут «жонглировать» музыкой в стилях самба и босса-нова и переделывать на свой манер любимые бразильские песни. Часть песен будут исполнены на иврите (в переводах Эхуда Манора и других), в новых или существующих аранжировках для хора и камерного ансамбля.

Предстоящая программа из серии «Вокальные переживания» – это дань уважения замечательному проекту «Прекрасные тропики» 1977 года и бразильской музыке в целом: четырнадцать песен в хоровых аранжировках, написанных специально для ансамбля, к которому присоединятся шесть музыкантов под музыкальным руководством Алона Глезингера.

Композиторы песен в этой программе – одни из самых известных имен бразильской музыкальной сцене. Самым знаменитым из них, пожалуй, является Антониу Карлос Жобин – бразильский композитор, пианист, гитарист, аранжировщик и певец, который в 1960-х годах соединил самбу с джазом, создав стиль «босса-нова», покоривший мир. Песня Жобина «Счастье» («Печаль не имеет конца» – «Felicidade» ) станет хитом этой программы

Еще один композитор, чьи песни прозвучат в апрельских концертах – Хорхе Бен-Хор (Jorge Ben Jor, настоящее имя – Хорхе Дуилио Лима Менезес, родился в1942 году), чье творчество ассоциируется со стилем самба. Его песня Pais Tropical, которую Эхуд Манор перевел как «Прекрасная страна тропиков» и которая дала название программе, была впервые исполнена в Израиле еще в 1977 году группой молодых певцов под руководством Мати Каспи. Зажигательная самба Хорхе Бен-Хора, которого журнал Billboard окрестил «отцом самба-рока», также представлена в ​​песнях «Santa Clara Clareou» и «Que Pena» (Ela já não gosta mais de mim).

В программу также включена песня «Беримбау» (беримбау – однострунный ударный музыкальный инструмент, родом из Бразилии. Этот инструмент тесно связан с бразильским боевым искусством капоэйра) бразильского композитора и гитариста Бадена Пауля де Акино, и знаменитый «Марш рыбаков», написанный композитором Доривалем Каимми, уроженцем Баии, чьи песни повествуют о людях, пейзажах и пляжах этого региона. Каимми – создатель главной музыкальной темы фильма «Генералы песчаных карьеров» и песен из этого фильма. Считается одним из самых важных авторов и исполнителей песен в бразильской популярной музыке.

В программе прозвучат песни Você Abusou, Como é Duro Trabalhar, Felicidade, Doña Flor, Tristeza (from Orfeo Negro), Naquela Mesa, Birimbão, Santa Clara, Trem das Onze, País Tropical.

Аранжировки были написаны Цви Шарфом, Яном Зелкой и Алоном Глезингером — гитаристом и автором театральной музыки, любителем латиноамериканской и бразильской музыки, создателем успешного спектакля по песням Жилберто Жиля.

Часть песен будут исполнены в переводах на иврит Эхуда Манора, Яакова Шабтая, Яакова Гилада и Эли Моара.

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«Возвращение в страну тропиков»

Израильский Вокальный Ансамбль

Дирижер: Юваль Бен-Озер



Музыканты:

Алон Глезингер – гитара, аранжировки и совместное музыкальное руководство

Раз Эзра – флейта

Дэниел Ринг – кавакинью (кавакинью – небольшой четырёхструнный щипковый музыкальный инструмент, малая разновидность гитары кавак.)

Нир Штейнберг – бас/7-струнная гитара

Одед Алони – ударные

Дана Оппенхайм – ударные

Хайфа, зал «Раппопорт» – 6 апреля 2025, воскресенье, 20:00

Раанана, Городской центр музыки и искусств – 7 апреля, понедельник, 20:00

Тель-Авивский музей искусств, зал «Реканати» – 8 апреля, вторник, 20:00

Онлайн-зал, трансляция и запись – 8 апреля, вторник 20:00

Цены: 116-145 шекелей

Онлайн зал: 70 шекелей

Билеты: на сайте Израильского Вокального Ансамбля ivocal.co.il и по телефону 074-7012112

Страница ансамбля в фейсбуке – https://www.facebook.com/TheNewIsraeliVocalEnsemble

Страница мероприятия в фейсбуке https://www.facebook.com/events/1344402046880478/1344402053547144/

Израильский Вокальный Ансамбль продолжает свой успешный проект онлайн-зала, благодаря которому поклонники ансамбля могут не только посещать концерты в залах, но и смотреть их с помощью трансляции, обеспечивающей высококачественную передачу видео и звука.

Канал Израильского Вокального Ансамбля в youtube – https://www.youtube.com/user/TheNIVE1

Фото – © Цур Коцер – предоставлено пресс-службой Израильского Вокального Ансамбля