Джаз на пирсе «Маскит». Музыкальное лето на закате у моря

Текст и фото (© Vitaly Lizerman) — по материалам пресс-релиза

Традиция джазовых вечеров возвращается в порт Яффо. Муниципалитет Тель-Авива — Яффо представляет: трио Йогева Шетрита, квинтет Идит Минцер, братья Кадош, Абате Берихун, Жока Перпиньян и другие исполнители на историческом пирсе «Маскит» в самом сердце порта.

Когда: По вторникам в 19:00 | Со 2 июня по 8 сентября 2026 года.

Где: Порт Яффо, пирс «Маскит» (специальный волнорез, возведенный для гашения волн и обеспечения спокойной стоянки судов) — именно здесь откроется летняя сцена. Вас ждёт живая, пульсирующая музыка в исполнении лучших джазменов Израиля.

Программа из восьми вечеров живой музыки под художественным руководством Нивы Амали-Маоз объединит два богатых музыкальных мира: от Средиземноморья и Северной Африки (Магриба) до Латинской Америки. Каждый из этих вторников станет уникальной точкой пересечения традиций и современности, ритма и мелодии, места и времени.

Программа концертов (Начало выступлений в 19:30)

2 июня 2026 года | Трио Йогева Шетрита

Андалузский джаз

Коллектив бросает якорь в порту Яффо между своими международными гастролями. Йогев Шетрит и его трио представят захватывающее шоу — живой синтез глубоких музыкальных традиций и современного джазового языка. Музыка, которую Шетрит сочиняет, продюсирует и аранжирует, сочетает андалузские, марокканские и израильские мотивы с грувом и эстетикой современного джаза. Трио выступало по всему миру (в Африке, Индии, США и Европе). Их звучание — мелодичное, ритмичное и полное жизни.

Состав: Йогев Шетрит (ударные, композиция, продюсирование), Давид Шетрит (фортепиано), Алон Нир (бас-гитара).

16 июня 2026 года | Абате Берихун и проект «Аддис Кен»

Эфиопский афро-джаз и соул | Презентация нового альбома.

«Аддис Кен» (в переводе с амхарского — «Новый день») — это проект, полный грува и души, возглавляемый саксофонистом и вокалистом Абате Берихуном, одним из самых самобытных голосов на современной израильской сцене. Вместе с пианистом Рои Мором он руководит ансамблем, где эфиопские традиции встречаются с языком современного джаза. Коллектив исполняет оригинальные композиции, традиционную еврейско-эфиопскую музыку, передававшуюся из поколения в поколение, и мистические тексты, балансирующие между молитвой, памятью и духовным поиском. Дебютный альбом выходит на американском джазовом лейбле Origin Records прямо перед европейским и африканским турне группы.

Состав: Абате Берихун (вокал, саксофоны), Рои Мор (фортепиано), Давид Михаэли (бас-гитара), Ницан Бирнбаум (ударные).

30 июня 2026 года | Братья Кадош

Средиземноморский джаз

Уникальный инструментальный сплав современного джаза, классической арабской музыки и прогрессивного рока в исполнении трех талантливых братьев (Он, Илай и Аламар Кадош), которые творят вместе с самого детства. Он — мультиинструменталист и композитор, работающий также в академических жанрах; Илай — контрабасист с опытом выступлений на нью-йоркской джазовой сцене; Аламар — востребованный барабанщик, сотрудничающий с ведущими музыкантами Израиля.

Состав: Он Кадош (уд), Илай Кадош (контрабас), Аламар Кадош (ударные, перкуссия).

14 июля 2026 года | Квинтет Идит Минцер

Марокканский грув

Личный проект мультиинструменталистки Идит Минцер, одного из самых разносторонних голосов в израильской музыке, уходящий корнями в культуру Северной Африки. Проработав десятилетие солисткой Иерусалимского оркестра «Восток и Запад», сотрудничая с артистами по всему миру, играя с Эхудом Банаем в Израиле, Шанталь в Европе и оркестром «Синфоньетт» в Марокко, она создала свой живой язык на стыке пустыни и джаза. Свободная импровизация и глубокий, теплый магрибский грув.

Состав: Идит Минцер (труба), Эден Гиат (фортепиано), Даниэль Иврин (бас-гитара, гимбри), Эйлон Бергер (гитара, банджо, мандолина), Итамар Панехи (ударные).

28 июля 2026 года | «Шорула» (Shorola)

Бразильское шоу шору и самбы

Израильский ансамбль шору под руководством Салит Лахав. Пять виртуозов переносят на сцену магию бразильского шору — жизнерадостного жанра, который часто называют «бразильским джазом». Сложные мелодии, свободная импровизация и афро-бразильские ритмы соединяются с израильским влиянием в тёплое, захватывающее и праздничное действо.

Состав: Салит Лахав (флейта, аккордеон), Йонатан Хадас (композитор, кларнет), Даниэль Ринг (кавакинью), Нир Штейнберг (7-струнная гитара), Одед Алони (пандеиру).

18 августа 2026 года | Sabor Del Barrio

Живая сальса на берегу моря

Вечер живой сальсы, посвященный наследию Уилли Колона (Willie Colón) — одной из ключевых фигур в истории современной латиноамериканской музыки. Группа Sabor Del Barrio возвращает на сцену эту энергию легендарных клубов Нью-Йорка: мощные духовые аранжировки, заразительный ритм и классика из золотого фонда лейбла Fania Records.

Состав: Итало Гонсалес (вокал), Одед Меир (тромбон, аранжировки, музыкальное руководство), Ярон Узана (тромбон), Хен «Пепе» Меир (перкуссия), дополнительный перкуссионист (будет объявлен позже), Итай Абрамович (клавишные), Уриэль Саид (бэйби-бас).

25 августа 2026 года | Квартет Рои Бен-Сиры

Бразильская музыка

Пианист и признанный мастер бразильской музыки Рои Бен-Сира возглавляет квартет виртуозов в эксклюзивной программе. Пройдя долгое обучение и погружение в музыкальную культуру Рио-де-Жанейро, участники группы воссоздают аутентичный звук, балансирующий между взрывной энергией самбы, нежностью босса-новы и ритмической утонченностью шору. Премьерный показ программы, созданной специально для этого летнего цикла.

Состав: Рои Бен-Сира (фортепиано), состав квартета уточняется.

8 сентября 2026 года | Жока Перпиньян, Марсело Нами, Салит Лахав

Бразильская классика и авторский материал

Три ярких лидера бразильской сцены в Израиле объединяются для финального концерта и создают на сцене тонкий, динамичный диалог, основанный на глубоком взаимном слушании, подлинном груве и свободной импровизации — от классических стандартов до современных авторов под аккомпанемент морского бриза.

Состав: Салит Лахав (флейта, аккордеон), Марсело Нами (классическая гитара), Жока Перпиньян (перкуссия, вокал).

Стандартный билет: 60 шекелей.

Для держателей карт «Дигитель» (Digitel): 40 шекелей.

При покупке абонемента на несколько концертов серии предоставляются дополнительные скидки.

Официальная ссылка для приобретения билетов: купить билет на сайте муниципалитета

Яффо, ул. Рациф ха-Алия ха-Шния, 10 (напротив «Кафе Зула»).