Фестиваль «Нью-Орлеан» в Тель-Авиве 2026

По материалам пресс-релиза

Жизнерадостная и чувственная джазовая музыка Нового Орлеана вновь покоряет Тель-Авив.

8-й фестиваль «Нью-Орлеан» в этом году принимает более 100 музыкантов из США, Испании, Франции, Канады и Венгрии наряду с ведущими музыкантами Израиля — три дня, наполненные ритмами свинга и блюза.

От рэгтайма через блюз, диксиленд, госпел и свинг, от инструментальной музыки до вокальной — программа фестиваля представляет собой соединение стилей, миров, идей, эмоций и уникальных творческих встреч:

посвящение Луи Армстронгу, музыкальное путешествие в Новый Орлеан 1920-х годов, французский джаз всех времен, посвящение великим женщинам джаза — Билли, Элле, Саре, Нине; посвящение Стиви Уандеру; вершина кларнетного искусства — трибьют Бенни Гудмену, Арти Шоу и Вуди Герману; программа, объединяющая див Парижа и Нью-Йорка — Эдит Пиаф и Билли Холидей, блюз в честь Мати Каспи и многое другое.

Восьмой фестиваль «Нью-Орлеан» в Тель-Авивском музее искусств. 4–5–6 июня 2026 года

На протяжении трех дней пространство музея наполнится джазовой музыкой множества музыкальных стилей, зародившихся в Новом Орлеане: от рэгтайма, буги-вуги и свинга до танцев чарльстон и линди-хоп, а также госпела, блюза, диксиленда и биг-бенда.

Фестиваль «Нью-Орлеан» — крупнейший и самый масштабный фестиваль традиционного джаза, джаза радостного и одновременно меланхоличного, зародившегося в Новом Орлеане, из всех проводимых в Израиле.

Каждый год фестиваль принимает широкий круг артистов, создающих и исполняющих музыку в разных стилях, объединяет музыкантов в уникальных проектах и дуэтах, создавая особое музыкальное путешествие по колоритным улицам Нового Орлеана и музыкальным направлениям, которые там родились и до сих пор звучат на каждом его углу.

Зив Бен, художественный руководитель фестиваля:

«Фестиваль “Нью-Орлеан” родился из любви к музыке, которая соединяет людей, языки и культуры. Именно в период, когда мир порой кажется далеким и разобщенным, джаз напоминает нам, как одна клавиша, один голос или одно соло способны открыть сердца и сблизить людей, которые никогда раньше не встречались. В этом году у нас выступят артисты из Канады, Чикаго, Нью-Йорка, Парижа, Мадрида и Будапешта вместе с лучшими израильскими джазовыми музыкантами, специализирующимися на этом стиле, и вместе мы создадим уникальные моменты, которые уже никогда не повторятся в точности так же. Это не просто серия концертов — это приглашение войти в мир свободы, страсти, импровизации и радости жизни.

На несколько дней музыка Нового Орлеана зазвучит в самом сердце Тель-Авива и наполнит город энергией, ритмом и человеческим теплом, у которых нет границ».

В этом году фестиваль принимает более 100 музыкантов из США, Испании, Франции, Канады и Венгрии наряду с ведущими музыкантами Израиля — в разнообразных и насыщенных программах.

Фестиваль откроется посвящением Луи Армстронгу — вечером, который возвращает нас к самому сердцу фестиваля: в Новый Орлеан, на Ройал-стрит, Бурбон-стрит и, конечно, к «королю» Нового Орлеана — Луи Армстронгу. На одной сцене встретятся ведущие международные джазовые музыканты, лауреатка многочисленных премий певица Dawn Tyler Watson и музыканты Hot Jazz Band из Венгрии — в программе, наполненной душой, радостью и драйвом.

Еще один концерт фестиваля отправит публику в музыкальное путешествие в десятилетие, когда джаз покорил мир, — в Новый Орлеан 1920-х годов. Hot Jazz Band Budapest возвращают на сцену звучание Нового Орлеана и Чикаго двадцатых годов — эпохи таких икон, как Луи Армстронг, Кинг Оливер, Джелли Ролл Мортон и Бикс Байдербек. Среди этих звуков музыканты попытаются вновь оживить такие шедевры, как West End Blues, Basin Street Blues, Royal Garden Blues и When the Saints Go Marching In.

В программе «Блюз в ночи — Бесси Смит, Ма Рейни и Этта Джеймс» канадская певица, лауреатка множества премий Dawn Tyler Watson, в лучших традициях великих блюзовых див, покоряет сцену голосом, полным души, силы и эмоций. Вместе с виртуозным испанским гитаристом Ximo Tebar и великолепным ансамблем они создают электризующее сочетание блюза, соула и джаза.

Программа «Посвящение великим пианистам» посвящена пианистам, сформировавшим язык джаза и заложившим основы всей этой музыки. В этом концерте James Austin Jr. Trio возвращаются к творчеству нескольких центральных фигур в истории джазового фортепиано — Duke Ellington, Oscar Peterson, Bud Powell — и представляют его в современной интерпретации, сохраняющей дух, грув и элегантность оригинальных стилей.

«Короли диксиленда» — секстет Hot Jazz Band из Будапешта — возвращает на сцену захватывающий дух первых дней джаза, эпохи, когда родилось радостное и ритмичное (а порой и печальное) звучание Нового Орлеана, позднее получившее известное название «диксиленд». Репертуар основан на классических произведениях, сформировавших язык раннего джаза, — музыкальных вехах, звучавших в клубах и на улицах Нового Орлеана и ставших символом эпохи раннего джаза.

«Дивы Парижа и Нью-Йорка: от Эдит Пиаф до Билли Холидей» — в этом захватывающем концерте легендарные голоса Эдит Пиаф и Билли Холидей переплетутся и оживут благодаря завораживающему вокалу певиц Мелани Даан из Парижа, Майи Гор и Деборы Бенасули, которые своими уникальными голосами соединят дух двух этих легенд джаза.

«Блюз для Мати Каспи» — посвящение одному из гигантов израильской музыки, композитору, аранжировщику и певцу Матти Каспи, которого считают одним из самых влиятельных и новаторских авторов в истории израильской песни. В его творчестве сочетались богатые гармонии и влияние джаза, бразильской музыки и израильского попа. Пианист и аранжировщик Ави Адриан возглавляет великолепный джазовый ансамбль, представляющий новые, наполненные грувом интерпретации таких любимых песен, как Hine Hine, Yom Shishi Hazar, Kshe’Elohim Amar Bapa’am Harishona, Lo Yadati SheTelchi Mimeni и VeOtach. Благодаря джазовым и блюзовым импровизациям знакомые песни обретают новые оттенки.

Концерт-посвящение Стиви Уандеру посвящен музыке одного из величайших и самых влиятельных авторов, певцов и пианистов популярной музыки — Стиви Уандера. В этой программе его музыка получает новое прочтение через язык джаза. Ансамбль исполняет свежие, наполненные грувом аранжировки величайших хитов Уандера, сочетая уважение к оригиналу со свободой импровизации и живой энергией джазовых музыкантов. Трибьют исполняет коллектив James Austin Jr. & Antoine Drye Quintet из США совместно с ведущими музыкантами израильской джазовой сцены.

«Великие женщины джаза — Билли, Элла, Сара, Нина» — трогательное посвящение великим голосам, сформировавшим историю джаза. Канадская певица, лауреатка множества премий Dawn Tyler Watson присоединяется к саксофонисту Амикаму Кимельману и великолепному секстету музыкантов в музыкальном путешествии по следам таких легенд, как Элла Фицджеральд, Билли Холидей, Нина Симон, Сара Воан, Дайна Вашингтон, Пегги Ли и Нэнси Уилсон.

«Вершина кларнетного искусства» — посвящение Бенни Гудмену, Арти Шоу и Вуди Герману. В этом праздничном концерте на одной сцене соберутся ведущие музыканты международной джазовой сцены для захватывающей музыкальной встречи, соединяющей традицию великого свинга с живым современным звучанием. В центре вечера — кларнет, инструмент, который больше всего ассоциируется с Гудменом и блистательным звуком эпохи свинга.

«Свинг на высоких каблуках» — женское джазовое трио. Три певицы возвращают на сцену незабываемое очарование женских ансамблей 1940-х и 1950-х годов в исполнении, полном стиля и души, с оригинальными вокальными аранжировками собственного сочинения.

«Великая ночь соула: Арета Франклин, Стиви Уандер, Джеймс Браун, Тина Тёрнер» — захватывающий вечер, посвященный легендам соула и фанка, сформировавшим звучание Америки. Канадская певица Dawn Tyler Watson и испанский гитарист Ximo Tebar возглавляют великолепный международный ансамбль в путешествии, полном грува, эмоций и энергии, по следам великих голосов Ареты Франклин, Стиви Уандера, Джеймса Брауна и Тины Тёрнер.

«Диско-экспресс» — зажигательное диско-шоу эпохи самого грувового периода в истории музыки, с бессмертными хитами таких артистов, как Earth, Wind & Fire, Michael Jackson, Kool & The Gang, Abba, Donna Summer, Bee Gees и другими сюрпризами. Во главе программы — группа энергичных певцов, музыкантов и духовой секции, работающих с лучшими артистами Израиля, среди которых Static, Tuna, Eliad Nahum, Subliminal & HaTzel, Raviv Kaner и многие другие.

И, как каждый год, фестиваль завершится «Балом звезд фестиваля» — праздничным гала-концертом, который соберет лучших артистов в музыкальном ревю, подводящем итоги фестиваля и отражающем богатство музыки, зародившейся в Новом Орлеане и продолжающей с невероятной силой звучать по всему миру.

Фестиваль «Нью-Орлеан» Тель-Авивский музей искусств 4–5–6 июня 2026 годаПриобретение билетов, пакетов и подробная информация о концертах: www.hotjazz.co.il

Художественный консультант: Эли Премингер