«Из Пруссии с любовью» на Фестивале Баха

С 17 по 26 марта Иерусалимский Оркестр Барокко под руководством профессора Давида Шемера проводит уже 7 -й фестиваль Баха. Концерты пройдут в трех залах Иерусалима (YMKA, зал «Гармония и Мишкенот Шеананим), в Хайфе, Тель-Авиве и Назарете. 10 дней концертов, насыщенная и разнообразная программа которых включает лучшие произведения Баха и, в том числе, знаменитую Мессу си минор, которая будет исполнена под управлением Питера Уилана (Ирландский оркестр барокко) при участии у солистов из Израиля и других стран.

Фестиваль Баха, организованный Иерусалимским оркестром барокко оркестром, ставит Иерусалим в один ряд с крупными городами мира, которые отмечают день Баха в марте – близко к дате рождения композитора 338 лет назад – 21 марта 1865 года. Фестиваль знакомит публику со многими аспектами творчества Баха и влияниям его музыки через серию концертов и специальных мероприятий, проводимых Иерусалимским Оркестром Барокко и приглашенными музыкантами из Израиля и других стран. В программу фестиваля, наряду с собственно произведениями Баха, войдет музыка предшествующего ему периода, влияние которой испытал композитор, а также более поздняя музыка, написанная под влиянием его гениального творчества. Многочисленные концерты на различных площадках в исполнении Иерусалимского Оркестра Барокко соседствуют с бесплатными мероприятиями для широкой публики, включая специальную выставку из Дома Баха в Эйзенахе, самого посещаемого музыкального музея Германии (выставка расположена в атриуме отеля «Три арки» в здании YMKA в Иерусалиме).

Фестиваль Баха Иерусалимского Оркестра Барокко – пример сохранения традиций далекого прошлого (оркестр играет на старинных аутентичных инструментах) и интереса к новым явлениям в музыке. Каждый год, начиная с 2016-го, в марте, накануне дня рождения Баха, фестиваль готовит программу, которая охватывает разные жанры и исполняется разными коллективами на разных концертных площадках. В фестивале нет второстепенных событий, и помимо концертов в его программу включены семинары, посвященные творчеству Баха.

Программа 7-го фестиваля Баха включает в себя новые взгляды на творчество композитора и на его окружение и позволяет увидеть моменты жизни Иоганна Себастьяна – человека, стоящего за великой музыкой, чья страсть к творчеству была неизменна и чрезвычайно разнолика, чьи произведения остались с нами и переходят как великая драгоценность из поколения в поколение.

Среди концертов фестиваля есть программа, названная «Из Пруссии с любовью» – музыка для берлинской аристократии и парижской буржуазии. Этот концерт пройдет в иерусалимском зале «Гармония» в четверг, 23 марта (начало – в 20:00).

Музыканты – новые репатрианты представляют уникальную программу камерной музыки, которую писали композиторы эпохи Просвещения для высшего класса Европы. Жемчужиной концерта станет знаменитая Трио-соната «Музыкальное приношение» Иоганна Себастьяна Баха – одно из самых известных произведений композитора, при этом одно из самых сложных в исполнении.

Кроме того, в программу входят два «Парижских квартета» Георга Филиппа Телемана, современника Баха. Занятно, что прижизненный успех Телемана был выше, чем признание Баха, которого современники считали в основном органистом. Что не мешало двум композиторам-современникам быть близкими друзьями.

Исполнители – ведущие израильские барочные музыканты, среди них недавние новые репатрианты из России:

Павел Андреев, барочная флейта | Юлия Лурье, барочная скрипка | Антон Андреев, барочная виолончель | Александра Маглёваная, виола да гамба | Марина Минкин, клавесин

Программа концерта:

Иоганн Себастьян Бах – Трио-соната “Музыкальное приношение”, RB 1079

Георг Филипп Телеман – Квартеты № 4 и № 12 из «Парижских квартетов», TWV 43:e4 и 43:h2

Карл Филипп Эмануэль Бах – Трио-соната ре минор, Wq. 145

Лодовико (Луиджи) Мадонис – Фуга из Сонаты №. 5 (1738)

23.3 в 20:00 | Зал «Гармония», Иерусалим. Заказ билетов – здесь

Билеты по цене 100 шекелей, для обладателей удостоверения пенсионера или удостоверения об инвалидности – 90 шекелей, для молодежи до 35 лет – 40 шекелей. Заказ по ссылке https://www.goshow.co.il/show/orderSeats/13658/37423/from-prussia-with-love-bach-festival-2023

Александра Маглёваная – виолончель. Изучала барокко и современную виолончель в Московской государственной консерватории на отделении старинной и современной музыки. На третьем курсе начала также заниматься также виолой да гамба, и вскоре этот инструмент стал ее главным увлечением. Принимала участие в различных проектах старинной музыки и международных мастер-курсах и в занятиях Австрийской академии барочной музыки. После окончания Московской консерватории продолжила образование в Бремене. Играла в различных ансамблях старинной музыки. Еще один ее интерес – современный театр. Принимала участие в качестве виолончелистки в нескольких академических и экспериментальных театральных постановках в Москве и Бремене. В настоящее время живет в Израиле.

Павел Андреев – флейта траверсо и блокфлейта. Мастер по изготовлению клавесина и деревянных духовых инструментов. Соучредитель ансамбля барочной музыки «Новая Голландия» (1989) и участник многих проектов, посвященных старинной музыке, включая многочисеннын театральные и оперные постановки и музейные проекты.



Антон Андреев – виолончель.

Антон Андреев родился в Санкт-Петербурге, учился игре на виолончели в Санкт-Петербургской консерватории, на летних курсах в Университете Моцартеум в Зальцбурге, а также участвовал в различных мастер-классах. Антон Андреев завоевал ряд призов на престижных конкурсах виолончелистов. В 2008 году присоединился к струнному квартету Римского-Корсакова. Через некоторое время стал солистом виолончели барочного ансамбля «Новая Голландия» и камерного оркестра «Дивертисмент», начал выступать и давать мастер-классы по всему миру, принимал участие во многих музыкальных записях и постановках международных компаний. В июне 2022 года Антон Андреев иммигрировал в Израиль, присоединился к Израильскому Камерному Оркестру и сейчас также выступает с трио «Атар».

Юлия Лурье – исполнительница на барочной скрипке, виоле де гамба, виоле виола д’аморе и ребеке – старинном смычковом струнном инструменте.. Соучредительница ансамбля барочной музыки “Новая Голландия” (1989), создательница многих собственных проектов, а также записей на оригинальных инструментах европейских мастеров 17-18 веков. Сотрудничала с барочными оркестрами Эстонии, Финляндии, Латвии, играла с ансамблями “Pocket Symphony”, “Cantores Vagantes”, “Ars Consoni”, “Pro Anima”, “Luteduo”; со многими всемирно известными музыкантами, принимала участие во многих фестивалях старинной музыки,

Д-р Марина Минкин

Марина Минкин регулярно выступает и записывается как солистка, так и в составе ансамбля «Феникс», ансамбля «Спектрум», а также с израильским ансмблем современной музыки «Ансамбль 21 века». Марина Минки плучла степень бакалавра в области музыки в Иерусалимской академии, а также степень магистра и доктора философии в области музыкального искусства в Бостонском университете, США. Живет в Израиле, преподает клавесин и барочную музыкув колледжах и консеваториях, много выступает и и записывается, в том числе сольные записи и в камерных составах. С 2009 года Марина Минкин руководила музыкальным фестивалем «Йехиам» в Западной Галилее.

Программа 7-го фестиваля Баха

17 марта, пятница. Первый концерт состоится в Тель-Авиве, где будет исполнено главное произведение фестиваля – Месса си-минор.

18 марта, суббота. Три концерта на трех площадках в двух городах:

а) Хайфа, Аудиториум Рапопорт, 20.00 – Месса си-минор.

б) Иерусалим, музыкальный центр Эден-Тамир, 12.00 – Искусство фуги.

в) Иерусалим, Церковь Христа Искупителя, 17.00 – органный концерт произведений Баха и его предшественников, солистка Арин Майски.

19 марта, воскресенье. Иерусалим, зал YMKA, в 20.00 – Месса си-минор.

22 марта, среда. Два концерта в Иерусалиме.

а) Зал YMKA, 16.00 – «I’ll be Bach» – совместная концертно-цирковая программа оркестра с театром «DAVAI»

б) Зал YMKA, 20.00 – Бах сельский и Бах городской.

23 марта, четверг, Иерусалим, зал «Гармония,» 20.00 – программа «Из Пруссии с любовью».

24 марта, пятница, Назарет, Англиканская церковь, 13.00 – программа “Бах сельский и Бах городской”.

26 марта, воскресенье, Иерусалим, Музыкальный центр Мишкенот Шаананим. Заключительный день фестиваля, включающий в себя три встречи:

а) 11.00 – семинар.

б) 16.00 фортепианный концерт силами учащихся, вход свободный.

в) 20.00 сольный концерт Давида Шемера на клавесине – три партиты Баха.

Ссылки:

https://www.goshow.co.il/show/orderSeats/13658/37423/from-prussia-with-love-bach-festival-2023

https://www.jbo.co.il/festivals/vii-bach-festival

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https://www.jbo.co.il/en/festivals/7th-bach-festival/

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Все фотографии предоставлены пресс-отделом Иерусалимского Оркестра Барокко