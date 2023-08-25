Иерусалимский Оркестр Барокко представляет фестиваль «Ведьмы?»

18-23.09.2023 – «Судьбы»

Художественный руководитель: Давид Шемер

Иерусалим | Тель-Авив | Хайфа | Назарет

Фестиваль «Ведьмы?» впервые состоялся в июле 2021 года. Инициатива и последующая организация этого музыкального праздника полностью принадлежит Иерусалимскому Оркестру Барокко.

Фестиваль «Ведьмы?» посвящен произведениям, созданным композиторами-женщинами в разные годы и эпохи, как сотни лет назад, так и в наши дни, и представляет разные культуры, существующие как в Израиле, так и в других странах.

В этом году фестиваль состоится в сентябре, и его рамки будут значительно расширены. Разнообразные музыкальные мероприятия и лекции пройдут в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и Назарете. В рамках фестивальных мероприятий его гости не только познакомятся с женским музыкальным творчеством разных стран и эпох, с историями этих женщин, рассказы об их судьбах, но также услышат произведения, посвящённые ярким женским образам – как историческим, так и мифологическим.

Вот лишь несколько примеров.

На фестивале «Ведьмы» будут исполнены произведения, написанные в XVIII веке для воспитанниц сиротского приюта «Ospedale della Pieta» в Венеции Антонио Вивальди. Известно, что в те годы он в этом работал Антонио Вивальди и специально для своих учениц написал немало музыкальных произведений. Несколько воспитанниц Ospedale сами стали композиторами, и на фестивале будут исполнены произведения одной из них – Анны Бон.

Первые женщины – независимые музыканты в Англии, которые одновременно являлись профессиональными певицами, композиторами и педагогами – Элизабет де Гамбарини и Элизабет Тернер, оказали также значительное влияние на социально-гендерные процессы в британском обществе в переломный момент середины XVIII века.

На фестивале также будет представлена музыка учениц Йозефа Гайдна – венских композиторов XVIII века Марианы Мартинес и Марианы Ауенбруггер.

Фестиваль «Ведьмы?» не только проливает свет на неизвестные истории женщин-музыкантов, но также уделяет внимание современным гендерным проблемам, как в Израиле, так и в разных культурах.

Так, в музыкальном представлении «Равные голоса» выступят 3 певицы из иерусалимского хора «Great Gehenna Choir», каждая из которых обладает низким, уникальным тембром. В спектакле прозвучат народные песни разных стран – от Восточной Европы до Израиля, от Средневековья до наших дней – в аранжировках для полифонического пения на три голоса. Шоу «Равные голоса» демонстрирует всю полноту женского трехголосья, возможности создания великолепной гармонии, одновременно подчеркивая индивидуальность каждого отдельного голоса.

Увлекательная встреча различных культур также ожидается в музыкальном представлении, специально подготовленном для фестиваля арабской певицей Нур Дарвиш из Назарета, известной исполнительницей арабской музыки, и украинской певицей Яной Рахель Леви, которая вынуждена была покинуть свою родину после начала войны. В совместном концерте с арабской коллегой Яна Рахель Леви представляет собственные интерпретации традиционных украинских женских песен.

Фестивальные мероприятия пройдут на нескольких иерусалимских площадках (YMKA, Бейт-Хансен), а также в Тель-Авиве, Хайфе и Назарете. В фестивале «Ведьмы?» примут участие многие прекрасные музыканты – участницы и солистки Иерусалимского Оркестра Барокко, израильские и зарубежные инструменталистки и инструменталисты, певицы и певцы.

Помимо музыкальных мероприятий, во время фестиваля будет работать ярмарка искусств и ремесел, традиционных для Иерусалима.

Как и в прошлые годы, фестиваль организован Иерусалимским Оркестром Барокко, который видит в этом проекте в дополнение к общей его художественной ценности также возможность исторической коррекции и нового, быть может, даже революционного взгляда на женское творчество.

Фестиваль «Ведьмы?» 2023. Художественный руководитель: Давид Шемер. Художественный совет: Орит Мессер Якоби, Ноам Шус, Гили Алон-Битон

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

Открытие

Понедельник, 18.9 | Иерусалим: Бейт-Хансен

В 19:00 – лекция «Дьяволы Средневековья: женщины, летающие по ночам, и любопытные ученые днем»

Лектор – доктор Аелет Эвен-Эзра – старший преподаватель кафедры истории Еврейского университета

О народных поверьях, связанных с ночными полетами или скачками женщин, а иногда и мужчин, о связи их с языческими богинями, и о том, как ученые XIII века объясняли себе это и другие «демонические» явления.

В 20:30 – концерт

«Равные голоса»

Вокал – Нета Шпигель, Амит Фишбейн, Лайла Мазаль Йенишен

Виолончель – Орит Мессер-Яакоби

Гитара – Гидеон Бреттлер

В музыкальном представлении «Равные голоса» выступят 3 певицы из иерусалимского хора «Гай Бен Хином», каждая из которых обладает низким, уникальным тембром. В спектакле прозвучат народные песни разных стран – от Восточной Европы до Израиля, от Средневековья до наших дней – в аранжировках для полифонического пения на три голоса. Шоу «Равные голоса» демонстрирует всю полноту женского трехголосья, и одновременно индивидуальности каждого отдельного голоса в общей полифонической гармонии.

Концерты Иерусалимского Оркестра Барокко

«Бат Ифтах»

Название концерта «Бат Ифтах» – по имени героини известной библейской истории, образ которой вдохновлял различных композиторов эпохи барокко, и по названию оратории Джакомо Кариссими. В программу входят несколько произведений композиторов эпохи барокко.

Дирижер – Давид Шемер

Вероника Курманова, Екатерина Лейдер, Наоми Бурла Леви – сопрано

Ноа Хоуп – альт

Дорон Флорентин – тенор

Йоав Аялон – бас

Ноам Шус, Дафна Равид – скрипка

Офира Закай – теорба

Рон Веприк – виолоне

Давид Шемер – орган

Джакомо Кариссими – оратория «Суд Соломона»

Джованни Легренци – Трио-соната Trio Sonata «La Cornara», op. 2 no. 1

Джакомо Кариссими – «Nigra Sum» для двух сопрано

Джованни Легренци – Трио-соната «La Valvasona», op. 2 no. 13

Джакомо Кариссими – Оратория «Ифтах»

Джакомо Кариссими по-своему интерпретирует историю дочери Ифтаха, и слушатели будут наслаждаться этой прекрасной музыкой, наряду с другими произведениями Кариссими, а также нарядной, эмоциональной камерной музыкой Джованни Легренци.

Понедельник, 18.9 в 20:00 – Тель-Авив: Studio Annette Пятница, 22 сентября, 12:00 – Иерусалим: Бейт-Хансен

Суббота, 23.9 в 12:00 – Назарет: Англиканская церковь

«И заиграют девушки»

Иерусалимский Оркестр Барокко

Дирижер Давид Шемер

Шира Пачорник – сопрано

Ноам Шус, Дафна Равид – скрипка

Орит Мессер-Якоби – виолончель

Идит Шемер – флейта

Антонио Вивальди – Концерт для двух скрипок и виолончели ре минор, RV. 565,

мотет «Canta in Prato» для сопрано, RV. 623

Анна Бон – Соната для флейты до мажор, соч. 1 № 1

Антонио Вивальди – Концерт для флейты соль мажор, RV 438

Анна Бон – Ария «Astra Coeli» для сопрано

Антонио Вивальди – Мотет «In furore iustissimae irae» для сопрано, RVp 626

Программа, посвященная воспитанницам венецианского сиротского приюта для девочек «Ospedale della Pieta» , существовавшего в 18 веке, и известного тем, что там преподавал Антонио Вивальди. Композитор посвятил своим ученицам немало произведений, кроме того, он воспитал из их числа несколько профессиональных музыкантов, но, как это случилось со многими женщинами в истории, их имена были забыты. Одно из немногих сохранившихся имен – талантливой воспитанницы детского дома Анны Бон, будет представлено в программе несколькими блестящими произведениями, которые девушка сочинила, когда ей было всего 16 лет.

Вторник, 19.9 в 20:00 – Иерусалим: YMCA International Auditorium

Среда, 20.9 в 20:00 – Тель-Авив: Музыкальный центр Тель-Авив-Яффо

Камерные концерты

«Судьбы»

Нур Дарвиш – сопрано

Яна-Рахель Леви – сопрано

Гидеон Бретлер – аранжировки и гитары

Ближний Восток встречается с Восточной Европой: образ женщины в народной музыке разных культур. Две певицы, представляющие две совершенно разные культуры, которые разделяют две тысячи километров, будут петь для вас свои народные песни. Их гармонии, тексты, звуки кажутся на первый взгляд далекими, противоположными. Однако темы, на которые говорят певицы, чувства, чаяния этих женщин – сливаются во время пения, как их великолепные голоса.

Вторник, 19.9 в 20:00 – Тель-Авив: Studio Annette

Среда, 20.9 в 20:00 – Иерусалим: Бейт-Хансен

«Утонченная Мисс Лаунж» («В гостиных гениальных мисс»)

Ансамбль Lilac:

Наоми Бурла Леви – сопрано

Ади Берковски – блок-флейта

Адам Чепмен – виола да гамба

Йонатан Берк – клавесин и музыкальное руководство

Элизабет де Гамбарини и Элизабет Тернер – избранные отрывки.

Вокальная и инструментальная музыка, написанная первыми женщинами в Англии, которые представили свои произведения на суд буржуазного общества любителей музыки. Не случайно они были столь популярны в сфере лондонских развлечений XVIII века – разносторонне одаренные музыканты, востребованные певицы, воспитанные величайшими композиторами, которые сами стали учителями музыки молодой знати. Они писали и издавали музыку именно для этой цели и имели немало преданных поклонников и последователей. Сегодня их имена получили достойное место в истории музыки, однако и в музыкальных журналах того периода эти имена сопровождались эпитетами «гениальные». Концерт перенесет слушателей в музыкальные салоны XVIII века, где было отведено почетное место женщине-певице-педагогу-композитору во всем ее ярком культурном контексте.

Вторник, 19.9 в 17:00 – Иерусалим: YMCA International Auditorium

На исходе субботы, 23.9 в 20:00 – Хайфа: Театр-студия (Бейт Хехт)

«Независимые в Вене»

Лилия Славный – скрипка

Лючия Д’Анна – виолончель

Шарон Прошански – фортепиано

Марианна Мартинес – Соната для фортепиано ля мажор

Йосеф Гайдн – Фортепианное трио ми минор Hob. XV: 12

Марианна Ауенбруггер – Соната для фортепиано ми-бемоль мажор

Йосеф Гайдн – Фортепианное трио ми мажор Hob. XV: 28

Две Марианны – Марианна Мартинес и Марианна Ауенбруггер, обе занимались профессиональным сочинительством музыки в Вене в середине 18 века. Обе женщины получили прекрасное музыкальное образование, и благодаря своим незаурядным способностям могли зарабатывать себе на жизнь, будучи независимыми композиторами. Мариана Ауенбруггер, ученица Антонио Сальери, к сожалению, умерла очень рано. Марианна Мартинес начала свое образование у Пьетро Метастазио, которого называли гением итальянской либреттистики, затем ее ментором стал Иозеф Гайдн. Мартинес продолжала писать и играть до самой своей смерти в возрасте 68 лет, так никогда не выйдя замуж и посвятив свою жизнь музыке.

Среда, 20 сентября в 17:00 – Иерусалим: Международная YMCA – Конференц-зал

Ярмарка художников и ремесленников – местное искусство Иерусалима

Вторник, 19.9 в 18:00 – Иерусалим: Международная площадь перед зданием YMCA

Частью фестиваля станет ярмарка в духе ренессанса, где будет представлено многообразное творчество женщин в разных областях искусства и ремесел, характерных для Иерусалима, а также в сфере медицины, моды и многих других.

19.9.2023 в 17:30 – Международный центр YMCA Иерусалим

Дополнительная информация на сайте https://www.jbo.co.il/

https://www.jbo.co.il/festivals/witches-festival/

Все фотографии предоставлены пресс-службой Иерусалимского Оркестра Барокко