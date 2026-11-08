«Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси в камерной версии Иерусалимской лирической оперы

23 ноября 2026 года в 20:00 на сцене театра «Бейт Шмуэль» в Иерусалиме Иерусалимская лирическая опера представит «Пеллеаса и Мелизанду» — единственную завершённую оперу Клода Дебюсси. Спектакль идёт на французском языке, длится около часа и исполняется в камерной оркестровой версии под музыкальным руководством д-ра Софии Мазар.

К началу 1890-х годов Дебюсси жил в мире, где безраздельно господствовал Вагнер, и, отдавая должное его гению, постепенно пришёл к убеждению, что французской музыке нужен другой путь: без тяжёлой мифологии, нескончаемых лейтмотивов и пафоса, с музыкой, которая умеет говорить полутонами и недомолвками. Опору для такого замысла он нашёл в символистской пьесе Мориса Метерлинка «Пеллеас и Мелизанда» и работал над оперой с 1893 по 1902 год, сохранив текст почти без изменений. Премьера состоялась 30 апреля 1902 года в парижском театре «Опера-Комик».

Сюжет же таков: Принц Голо находит в лесу таинственную Мелизанду, женится на ней и привозит в замок, где она влюбляется в его младшего брата Пеллеаса, а ревность Голо приводит к трагической развязке. Но главное в этой опере не события, а способ, которым они переданы: арий, дуэтов и ансамблей в привычном понимании здесь нет, певцы ведут свои партии почти разговорной декламацией, через повторяющиеся ритмы и интонации французской речи, а сам Дебюсси, ценивший паузы, писал, что пустые такты «Пеллеаса» отражают его любовь к молчанию.

По словам Софии Мазар, композитор стремился выразить то, что мы ощущаем, но не умеем назвать словом, то есть показать, где заканчивается слово и начинается музыка. Поэтому в этой опере главную роль играет оркестр с его красками, а чувства и ощущение бесконечного времени передаются не в ариях, к которым мы привыкли в итальянской опере, а в самом течении звука.

Метерлинк на рубеже XIX и XX веков был необычайно популярен, его пьесы повлияли на европейскую литературу и музыку, и Дебюсси, искавший сюжет, в котором можно выразить собственное представление о музыке, не мог пройти мимо такой драматургии, хотя и внёс в материал свои изменения. Опера оказалась настолько ни на что не похожей, что на премьере публика разделилась на два лагеря, а сам композитор позднее спрашивал, можно ли вообще написать что-нибудь после «Пеллеаса».

Для иерусалимской постановки выбрана камерная аранжировка композитора и дирижёра Фредерика Шазлена, которую ранее показывали в Венгерской национальной опере в Будапеште. Вместо полного симфонического состава в ней играют струнные, деревянные духовые, валторна, фортепиано, арфа и ударные, и благодаря этому каждая линия слышна отдельно, а музыка сохраняет прозрачность, которую задумал композитор. Исполняет её камерный оркестр «Велум» — новый коллектив, собирающийся для оперных проектов. В него входят молодые инструменталисты, которые уже работают в ведущих симфонических оркестрах страны и выступают как солисты, но в обычной оркестровой жизни редко получают возможность играть оперные партитуры.

Опера без арий предъявляет певцам особые требования: им нужны не только ровная техника, но и актёрская органика, умение работать с подтекстом и паузой. Дебюсси отказался даже от эффектных верхних нот в партии Пеллеаса, которую поэтому поют и тенора, и баритоны, а певцам нередко приходится петь вполголоса. Партию Голо поёт французский бас-баритон Тристан Агер, выпускник парижской Ecole Normale de Musique, получивший актёрскую подготовку в драматической школе Раймона Аквавивы, участвовавший в операх Тома и Рамо; в Иерусалимской лирической опере он уже пел в «Ринальдо» Генделя и в «Так поступают все» Моцарта. Короля Аркеля исполняет итальянский бас Гвидо Дадзини, выпускник Консерватории имени Бойто в Парме и победитель 68-го конкурса AsLiCo в категории «Молодые артисты», выступавший в миланском театре «Ла Скала» и певший партии в операх Моцарта, Верди и Доницетти. Партию Женевьевы поёт меццо-сопрано Марта Маталон, окончившая Литовскую академию музыки и театра и занимавшаяся в мастер-классах Академии «Ла Скала»; с 2020 года она солистка Иерусалимской лирической оперы, и в её репертуаре Кармен, Амнерис и Юдифь в «Замке герцога Синяя Борода» Бартока. Мелизанду исполняет Ной Шило, Пеллеаса — Мордехай Текай, маленького Иньольда — Рейчел Баркан-Вайнер.

Постановку осуществили режиссёр-постановщик и художник-дизайнер Элина Амромина и автор визуального воплощения Михаил Учителев, хореографию создала Александра Батушанский. Спектакль идёт в полной режиссёрской постановке со светом, декорациями и костюмами, а впервые для Иерусалимской лирической оперы в нём используется специальный проекционный экран-вуаль. За один час в зале прозвучат ключевые сцены оперы, и для слушателя, который идёт на «Пеллеаса» впервые, это возможность познакомиться с ней в сжатом, камерном виде.



******

Постановочная группа и исполнители:

Музыкальный руководитель: д-р София Мазар

Режиссер-постановщик и художник-дизайнер: Элина Амромина

Визуальное воплощение: Михаил Учителев

Хореограф: Александра Батушанский

Солисты: Ной Шило, Мордехай Текай, Тристан Агер, Марта Маталон, Гвидо Дадзини, Рейчел Баркан-Вайнер

Оркестр: Камерный оркестр «Велум»

23 ноября 2026 года, 20:00

Театр «Бейт Шмуэль», Иерусалим

Билеты: https://tickchak.co.il/114289?ref=nwc

Подробнее о проекте: https://lyric-opera.org/event.php?id=215&from=events