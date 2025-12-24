Иерусалимский симфонический оркестр и маэстро Роберт Тревиньо представят произведения Малера и Моцарта

Верхний снимок: слева – направо Юстина Грингите (by ©Tommy Ga-Ken Wan), Роберт Тревиньо (by © Sam Barker), Самуэль Саккер (by ©Edmond Choo Photography)

В середине января 2026 в Иерусалиме и Тель-Авиве Иерусалимский симфонический оркестр представит программу, в которой объединены два сочинения, созданные в разные эпохи и при совершенно разных жизненных обстоятельствах.

В первом отделении будет исполнена «Песнь о Земле» Густава Малера – одно из самых масштабных и сложных произведений позднего периода его творчества. Во втором – Симфония № 35 ре мажор Вольфганга Амадея Моцарта, получившая название «Хаффнеровская».

Известный американский дирижёр Роберт Тревиньо специально приезжает в нашу страну по приглашению Иерусалимского симфонического оркестра. В концертах принимают участие великолепные солисты: меццо-сопрано Юстина Грингите из Литвы и тенор Самуэль Саккер из Великобритании.

Густав Малер, композитор, которого при жизни знали больше как дирижера, не прощавшего оркестру ни малейшей неточности, лишь посмертно, в середине XX века получил должное признание как творец, протянувший мост между романтизмом и модернизмом. И все же, есть в его наследии произведение, в котором история с непризнанием, требовательностью и поздней славой меркнет. Это «Песнь о Земле» («Das Lied von der Erde»).

Работа над этим вокально-симфоническим циклом, который сам Малер назвал «симфонией в песнях», пришлась на самый тяжелый период его жизни: 1907-1908 годы. Диагноз врачей, предвещающий скорый уход, смерть любимой дочери и вынужденный, вызванный антисемитской кампанией уход с поста директора Венской оперы после десяти лет руководства, – казалось, жизнь решила обрушить на него все сразу.

На фоне этих обстоятельств Малер принял предложение работать в Соединенных Штатах и возглавить «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке.

Это решение было продиктовано прежде всего необходимостью обеспечить семью и сохранить возможность дирижерской работы. В период между 1907 и 1908 годами Малер жил и работал в разных местах, в том числе в Тироле, где у него начал формироваться замысел нового крупного сочинения.

Именно в это время в руки композитору попал сборник древней китайской поэзии «Китайская флейта» в переводе Ганса Бетге. Малер, по его собственному признанию, переживал «небывалый кризис», ощущал себя художником, блуждающим «в пустынной ночи… без путеводной звезды». В старинных стихах китайских поэтов VIII–IX веков, воспевающих мимолетность юности, красоту природы и боль прощания, он нашел странное, почти пугающее созвучие собственным мыслям.

Летом 1907 года Малер начал отбирать тексты для будущих частей цикла и делать первые музыкальные наброски. Летом 1908 года форма произведения стала расширяться: отдельные песни связывались оркестровыми эпизодами, появлялись интермедии, и постепенно выстраивалась цельная драматургия. Осенью 1908 года Малер написал Бруно Вальтеру, что еще не знает, как назвать это сочинение целиком, но ощущает его как самое личное из всего написанного ранее.

«Песнь о Земле» должна была стать его Девятой симфонией. Малер даже думал об этом, но суеверный страх перед роковой для Бетховена и Брукнера цифрой остановил его (девятые симфонии стали у этих композиторов последними). Как писал Стефан Цвейг, это было «прощальное песнопение», трагическая исповедь.

При этом по масштабу замысла, структуре и оркестровому составу «Песнь о Земле» является симфоническим произведением. Шесть частей образуют единый цикл, в котором вокальные партии тенора и меццо-сопрано существуют на равных с оркестром.

Впервые в мировой симфонической литературе Густав Малер создал столь масштабное сочинение, где огромный оркестр сопровождает всего два голоса – тенор и меццо-сопрано, создав дифирамб жизни, увиденной с позиции ее неизбежного финала, когда человеческое растворяется в беспредельности. Симфония начинается с «Застольной песни о горестях земли» Ли Бо, где скоротечность людской жизни противопоставлена вечной природе, и завершается «Прощанием», которое истаивает, уходит в тишину, обещая, что «Земля вечно цветет весной». Сам Малер так и не услышал свое величайшее творение; его премьера состоялась уже после его смерти, в ноябре 1911 года, под управлением Бруно Вальтера.

В отличие от прощального сочинения Малера, Симфония № 35 Моцарта, написанная в 1782 году, сияет чистым, искрящимся оптимизмом. Для двадцатишестилетнего Моцарта это был один из самых светлых периодов его жизни. Он, автор тридцати четырех симфоний и бесчисленного множества других сочинений, добился главного: после нескольких лет службы у графа Колоредо в Зальцбурге, где к нему «относились как к слуге», Моцарт в результате скандала с хозяином остался в Вене, уйдя на вольные хлеба. Он стал первым в истории музыки свободным, не состоящим ни на чьей службе музыкантом. Положение было сложным, заработок теперь зависел от заказов и случайностей. Но он был свободен! И что не менее важно, он женился на горячо любимой им Констанце Вебер.

Новая симфония была заказана семьей Хаффнера, бургомистра Зальцбурга, для торжественной церемонии возведения в дворянство Зигмунда Хаффнера-младшего. Композитор предполагал создать всего лишь серенаду в форме сюиты, но в процессе работы сочинение превратилось в традиционный симфонический цикл в четырех частях. Моцарт, перегруженный работой, о партитуре почти забыл и, получив ее из Зальцбурга, писал отцу с удивлением: «Новая Хаффнеровская симфония меня очень удивила, – Я о ней совершенно забыл, однако она должна произвести безусловно хорошее впечатление». Он не ошибся: полная оптимизма симфония по сей день пользуется любовью публики.

За дирижерский пульт в этих концертах встанет маэстро Роберт Тревиньо из США. В настоящее время он является главным приглашенным дирижером Национального симфонического оркестра итальянского радио (RAI). С 2017 по 2025 год он занимал пост главного дирижера Национального оркестра Страны Басков. Ранее он был руководителем Симфонического оркестра Мальме. Тревиньо сотрудничает с ведущими оркестрами Европы, Северной Америки и Азии, включая Лондонский симфонический и Венский симфонический, и регулярно выступает в крупнейших концертных залах.

Этот молодой американский маэстро, учившийся у таких мастеров, как Курт Мазур и Майкл Тилсон Томас, стремительно завоевал мировую сцену. Критики отмечают его «точный и захватывающий жест», а Алекс Росс из The New Yorker назвал его исполнение «поразительно великолепным».

Обладательница международной оперной премии меццо-сопрано Юстина Грингите, родом из Литвы, обладает, по мнению Times, «нокаутирующей техникой» и «оглушительной силой голоса» (Telegraph). Юстина Грингите окончила Литовскую академию музыки и театра, обучалась в Уэльском королевском колледже музыки и драмы и в Национальной оперной студии в Лондоне. В 2011–2013 годах она была участницей Программы Джетт Паркер для молодых артистов Королевской оперы «Ковент-Гарден». В ее репертуаре – партии в операх Верди, Вагнера, Чайковского, а также участие в исполнении Восьмой симфонии Малера. Израильским меломанам она запомнилась своим исполнением партии Амнерис в «Аиде» Верди в феврале 2022 года на сцене Израильской оперы.

Ее партнером станет Самуэль Саккер, австралийский тенор, работающий в Великобритании, исполняющий партии, связанные, прежде всего, с немецкой оперной традицией, и привлекающий внимание как ярко заявивший о себе хельдентенор. Хельдентенор – это редкий, мощный и драматический тип голоса, способный звучать сквозь плотную оркестровую ткань в вагнеровском репертуаре. Саккер уже исполнил такие ключевые партии, как Тристан, Зигмунд, Парсифаль, Тангейзер, Лоэнгрин, а также участвовал в исполнениях «Песни о Земле» Малера и крупных симфонических произведений. Он сотрудничал с ведущими оперными театрами и оркестрами Европы, Австралии и Северной Америки. Саккер – лауреат вокального конкурса Вагнеровского общества. В текущем сезоне он дебютирует в заглавной партии вагнеровского «Тангейзера» в Большом театре Женевы, поет Зигмунда в «Валькирии» в Немецкой опере на Рейне, Тристана – в «Штаатсопер Гамбург».

«Песнь о Земле»

14 января, среда 19:30, зал «Генри Краун», Иерусалимский театр

15 января, четверг, 20:00, зал «Смоларш», Тель-Авивский университет

В программе:

Густав Малер. «Песнь о Земле»

Моцарт. Симфония № 35, «Хаффнер», ре мажор, K. 385

Иерусалимский симфонический оркестр

Дирижер: Роберт Тревиньо

Солисты: Юстина Грингите (меццо-сопрано), Самуэль Саккер (тенор)

