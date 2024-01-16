Иерусалимский Симфонический Оркестр и ансамбль MultiPiano на одной сцене  

Заглавное фото: ансамбль MultiPiano – by © Michael Pavia



В первой половине февраля 2024 года Иерусалимский Симфонический Оркестр представит интересную и разнообразную как по составу исполнителей, так и по подбору произведений программу.

В концертах, дирижировать которыми приглашен латвийский маэстро Айнар Рубикис, примет участие израильский фортепианный ансамбль MultiPiano. Наряду с очень известными сочинениями в этих концертах прозвучат и не часто исполняемые произведения.

О каждом из этих сочинений можно рассказать немало историй, как, собственно говоря, и об исполнителях. Начнем с Игнаца Мошелеса (1794–1870), одного из крупнейших пианистов первой половины XIX века, композитора и педагога, профессора консерваторий в Лондоне и Лейпциге. Он стал основателем особой школы фортепианной игры, его по праву называют величайшим пианистом со времен Гуммеля до появления Шопена. В 1816 году Мошелес начал серию фортепианных сольных концертов в Германии и Франции, которая растянулась на десять лет. Будучи сам блестящим пианистом, он создал много фортепианных пьес, в том числе и для исполнения в 4 руки. Его Grand Duo для двух фортепиано в восемь рук и оркестра включено в программу описываемых февральских концертов, наряду с «Русской рапсодией» Сергея Рахманинова для двух фортепиано и оркестра. Также в программе – Концерт № 1 И. С. Баха для двух фортепиано до-минор и «Веселые проделки Тиля Уленшпигеля» – симфоническая поэма Рихарда Штрауса, написанная в 1895 году. Именно поэтому программа февральских концертов названа «Веселые проделки в 40 пальцев». Название 15-минутной симфонической поэмы Till Eulenspiegels lustige Streiche переводят и как «Веселые забавы Тиля Уленшпигеля», или «Веселые проказы Тиля Уленшпигеля», или даже «Забавные штуки Тиля Уленшпигеля». По словам Майкла Кеннеди, биографа Рихарда Штрауса, «Уленшпигель» относится к вершинным проявлениям программного начала в музыке, это «удачнейшая и остроумнейшая» из его симфонических поэм.

Симфония № 1 f-moll, op. 10, – произведение Дмитрия Шостаковича, написанное в 1924-1925 годах и впервые исполненное Ленинградским филармоническим оркестром под управлением Николая Малько 12 мая 1926 года, когда автору было всего 19 лет. Симфония стала его дипломной работой по окончании Ленинградской консерватории.

Замысел симфонии возник у Шостаковича в 1923 году. Однако юноша, недавно потерявший отца, должен был финансово поддерживать семью и по нескольку часов в день работал тапером в кинотеатре. В течение следующего года появились лишь отдельные наброски, продумывался общий план. Весной 1924 года занятия композицией были отложены на неопределенное время, так как сильно осложнились отношения с профессором Штейнбергом: сторонник академического направления, он опасался музыкальной «левизны». Разногласия были настолько серьезными, что у Шостаковича возникла даже идея перевода в Московскую консерваторию. Шостакович сдал экзамены и был зачислен, но под воздействием московского успеха отношение к Шостаковичу педагогов в Ленинграде изменилось, и с осени он возобновил занятия в родном городе. В октябре была написана вторая часть симфонии, в конце декабря – первая, а в феврале 1925 года – третья. Поняв, что совмещать работу в кино с сочинением музыки трудно, Шостакович уволился из кинотеатра. Финал Первой симфонии был закончен в июне 1925 года.

Симфония принесла юному автору невиданный успех. Малько исполнял ее в других городах страны, скоро она приобрела широкую известность и за рубежом. Уже в мае 1927 года симфония впервые была исполнена за рубежом – в Берлине под управлением Бруно Вальтера; в ноябре 1928 она прозвучала в США – в Филадельфии (дирижировал Леопольд Стоковский) и в Нью-Йорке (Артур Родзинский). В марте 1931 года ею продирижировал Артуро Тосканини. Первую симфонию Шостаковича включили в свой репертуар крупнейшие дирижеры мира. Так 19-летний юноша вошел в историю музыки.

Дирижер предстоящих концертов – уроженец Латвии Айнарс Рубикис, выпускник Латвийской музыкальной академии как хоровой и – будучи аспирантом – симфонический дирижер. В начале нулевых Айнарс Рубикис побеждал на латвийских конкурсах хоровых дирижеров. В 2010 году он заявил о себе в музыкальной Европе, став абсолютным победителем III Международного дирижерского конкурса имени Густава Малера (Германия), а через год лауреатом I премии конкурса молодых дирижеров Nestle и Зальцбургского фестиваля (Австрия), где выступил с международным молодежным оркестром «Югендорчестер» имени Густава Малера.

Как только имя Айнарса Рубикиса появилось на музыкальном небосклоне, им заинтересовались несколько ведущих мировых артистических агентств. Он выбрал знаменитое лондонское Asconas Holt, среди клиентов которого значатся такие корифеи дирижерского дела, как Клаудио Аббадо, Даниэль Баренбойм и Зубин Мета.

С 2012 по 2014 год он занимал должность музыкального руководителя и главного дирижера Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, где был удостоен престижной премии «Золотая маска» как лучший дирижер за спектакль «Месса» Леонарда Бернстайна. С 2018 по 2022 год Айнарс работал музыкальным руководителем Komische Oper Берлина, заслужив похвалы критиков за неизменно высокое качество исполнения и разнообразный оперный репертуар. В 2020 году он получил вторую премию «Золотая маска» за новую постановку «Русалки» в Большом театре. Его проекты сезона 2023/24 включают выступления с Национальным симфоническим оркестром Тайваня, Национальным оркестром Монпелье, Национальным оркестром Иль-де-Франс, Тирольским оркестром Инсбрука, оркестром Вроцлавской филармонии и оркестрами Государственной оперы Штутгарта и Ганновера.

Рубикис также дирижировал в Токио, Барселоне, Гейдельберге, Борнемуте, Торонто, на фестивалях в Обераммергау и Эдинбурге, в Филармонии Страсбурга, Королевской филармонии Ливерпуля, работал с Мельбурнским, Люцернским и Бамбергским симфоническими оркестрами, оркестрами Гюльбенкяна и Земли Луары, Гонконгским, Будапештским и Брюссельским филармоническими оркестрами, Эстонским национальным оркестром, а также в Латвийской национальной опере.

Айнарс Рубикис – дирижер очень экспрессивный. Вот несколько цитат из различных интервью с ним:

«Компромисс – это страшная вещь. Компромисса в искусстве не существует. Если ты пошел на компромисс, это значит, ты предал себя, предал свои идеалы» (Татьяна Плющай для classicalmusicnews);

«Дирижер, стоит на перекрестке, где и происходит таинственная «химия» музыки» (Соня Кошкiна для lb.ua);

«Стоя за пультом, я чувствую себя в центре мощного энергетического потока – вертикального столпа. И эта энергия всегда идет от Бога, свыше». (Соня Кошкiна для lb.ua).

MultiPiano – уникальный модульный фортепианный ансамбль – основан в Тель-Авиве в 2011 году пианистом, дирижером и педагогом Томером Левом и работает под эгидой музыкальной школы имени Бухмана – Меты, совместного проекта Тель-Авивского университета и Израильского филармонического оркестра. MultiPiano – новое поколение музыкантов, их концерты всегда необычны: даже визуально их выступления эффектны, а музыка звучит чисто и мощно. Ансамбль посвящает свою деятельность исполнению оригинального и богатого репертуара, написанного различными композиторами от Баха и Моцарта до Рахманинова, Равеля и современных авторов для фортепианных ансамблей – от одного фортепиано в четыре руки до нескольких фортепиано в различных комбинациях. MultiPiano много гастролирует по миру, его выступления находят горячий отклик у широкой публики. Ансамбль – участник самых знаменитых международных фестивалей. «Нью-Йорк Таймс» назвал их программу «праздником для множества рук и клавиш». В 2015 коллектив удостоился премии министерства культуры имени Даниэля Биньямини как лучший израильский камерный состав.

Ансамбль выступал на четырех континентах, от Пекинского концертного зала и театра «Колон» в Буэнос-Айресе до концертных залов в Нью-Йорке, а также на престижных площадках Лондона, Берлина, Франкфурта, Тель-Авива, Риги и Таллина, сотрудничал с оркестрами и организациями мирового уровня, такими как лондонский Королевский филармонический оркестр, Симфонический оркестр Берлинского радио, Английский камерный оркестр, Аргентинский Моцартеум, Израильский филармонический оркестр под управлением Зубина Меты и другие. Ансамбль выступал на музыкальных фестивалях в Тайбэе, Оттаве, Тель-Авиве и Иерусалиме, на Балтийском море, а также на телевидении и радио по всему миру.

В апреле 2021 года на лейбле Hyperion Records выпущена первая коммерческая запись ансамбля с Английским камерным оркестром – “Mozart: The complete MultiPiano concertos”. Альбом был встречен восторженными отзывами по всему миру и занял 6-е место в британском чарте «Top Ten». Затем последовал второй альбом MultiPiano с Королевским филармоническим оркестром, выпущенный в ноябре 2022 года на лейбле Naxos, включающий три мировые премьеры Шостаковича, Мартина и Леванона, а также двойной концерт Пуленка. Этот альбом был включен в список самых продаваемых альбомов Naxos за 2022-2023 годы.

В 2022 году ансамбль сотрудничал с Симфоническим оркестром Берлинского радио в записи произведений Мендельсона, Шуберта – Листа и Мошелеса.

Видеоканал ансамбля MultiPiano: https://www.youtube.com/user/MultiPianoIsrael

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Иерусалимский Cимфонический Oркестр. Ансамбль MultiPiano. Дирижер – Айнарс Рубикис.

В программе:

Рихард Штраус. Симфоническая поэма «Веселые проделки Тиля Уленшпигеля».

Иоганн Себастьян Бах. Концерт № 1 для двух фортепиано до минор, BWV 1060.

Игнац Мошелес. Grand Duo для двух фортепиано в восемь рук с оркестром.

Сергей Рахманинов. Русская рапсодия для двух фортепиано с оркестром.

Дмитрий Шостакович. Симфония № 1.

Иерусалим, 7 февраля, среда, «Театрон Иерушалаим», Зал Генри Крауна

Билеты в «Браво»: https://bit.ly/47E5E0L

Ашкелон, 8 февраля, четверг, «Гейхал а-Тарбут», 20:00

Билеты: https://bit.ly/421n2v5

Тель-Авив, 9 февраля, пятница, зал «Смоларш», 11:00

Билеты: https://bit.ly/47E5E0L

Ашдод, 12 февраля, понедельник, Центр Сценических искусств, 20:00

Билеты: https://bit.ly/3vKYaeP

Или в кассе «Браво»: https://bit.ly/47E5E0L

Текст подготовила Маша Хинич. Photos: Ainars Rubikis – by ©Jānis Porietis, MultiPiano – by © Michael Pavia

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting