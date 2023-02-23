«Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Пьеса о гибкости и бессмертии

Трагифарс «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Режиссер Юваль Илин

Природа страха. Откуда он берется? Где рождается страх в человеке? Что мы делаем, когда начинаем боятся?

Жанр постановки – концерт для 12 персонажей. Это не спектакль и не читка. На сцене восемь актеров и четыре музыканта, и речь пойдет о самом актуальном – и, увы, актуальном не только для сегодняшней России – почему человек так легко становится тираном, а окружение так послушно позволяет ему таковым стать? Ответить на этот серьезный вопрос без юмора – невозможно.

Сюжет: в одном крупном российском театре решают поставить смелый спектакль о Сталине. Роли распределены, декорации установлены, назначен предпремьерный показ для СМИ. Но так случилось, что незримым зрителем спектакля оказался президент РФ. Через помощника он заявляет: «Любопытно глянуть, как там моего предшественника показать собираются».

После гневных комментариев президента России начинаются мучительные переделки спектакля в угоду правителям прошлого и настоящего…

Трагифарс “Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича” переведен на восемь языков, опубликован и поставлен в разных странах.

Сегодня стало очевидно, что слухи о смерти Сталина сильно преувеличены. Бюсты Иосифа Джугашвили устанавливают в городах и посёлках, его портретами «украшают» автобусы, несут их на демонстрациях, рисуют на иконах, печатают на коробках шоколадных конфет, а не так давно было объявлено о выпуске сырокопченой колбасы «Заветы Сталина». Трагифарс «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» позволяет проследить, какими путями в душе современного человека прорастает сталинизм. Отвечая на такой вопрос, невозможно оставаться исключительно в зоне серьёзности. Поэтому трагифарс не только актуальный и жуткий, но и очень смешной.

Сюжет: в одном крупном российском театре решают поставить смелый спектакль о Сталине. Роли распределены, декорации установлены, назначен предпремьерный показ для СМИ. Но так случилось, что незримым зрителем спектакля оказался президент РФ. Через помощника он заявляет: «Любопытно глянуть, как там моего предшественника показать собираются».

После саркастических и гневных комментариев президента России в адрес увиденного начинаются мучительные переделки спектакля в угоду правителям прошлого и настоящего…

Это пьеса о преступной пластичности человеческой психики, о готовности в определенных условиях воспроизвести самые опасные практики тоталитарного прошлого, которое никуда не ушло: оно овладевает настоящим и намеревается стать будущим. В пьесе показано, как легко человек становится тираном и как послушно окружение позволяет ему таковым стать.

Трагифарс был написан в начале 2019 года и опубликован на портале “Сноб”. О нём писала одна из самых авторитетных немецкоязычных газет – швейцарская Neue Zürcher Zeitung, а немецкое общенациональное радио Deutschlandfunk открыло сюжетом о пьесе выпуск новостей.

Первая публичная читка состоялась в Театре.Doc 4 июля 2019 года. Главные роли исполнили Максим Суханов и Юлия Ауг. Он-лайн трансляцию читки организовал сайт МБХ-медиа. О сценической читке в Театре.Doc писали журнал Театр, Собеседник, Театрал и другие СМИ; на “Эхе Москвы” вышла программа, посвященная этому событию.

Читки пьесы также состоялись на театральных фестивалях – “Камерата” в Челябинске (2019), “Европейская весна” в Архангельске (2020) и “Тайны горы Крестовой” в Губахе (2021), а также на иврите в тель-авивском театре “Маленький” (2022) и на международном фестивале СловоНово в Тель-Авиве (2022).

Пьеса переведена на английский, немецкий, польский, чешский, болгарский, румынский и иврит. На польском языке пьеса опубликована в варшавском журнале “Dialog” (перевод Агнешки Пиотровской), на английском – в журнале “Asymptote” (перевод Джона Гэнлона).

В январе 2021 года группа актеров из США, не дожидаясь конца пандемии, сделала онлайн постановку трагифарса на английском языке (режиссер Мэри Энн Роджерс).

В феврале 2021 года в Челябинском Камерном театре состоялась премьера, которая вызвала большой резонанс. Премьера сопровождалась пикетами против спектакля, которые проводили активисты партии “Коммунисты России”.

В январе 2022 года австрийское издательство «Danzig & unfried» выпустило издание пьесы отдельной книгой на трех языках.

Премьера в Театре.doc состоялась 26 февраля 2022 года. Поскольку премьера совпала с началом войны, она стала своеобразным театральным исследованием на тему возникновения тоталитаризма, современного сталинизма и трагическим последствиям этих, происходящих с российским обществом, перемен.

О премьере писали не только российские, но и зарубежные СМИ: немецкая Die Tageszeitung, австрийская Wiener Zeitung, шведская Expressen, польская газета Wyborcza.

В октябре 2022 года состоялась премьера спектакля в Тбилиси. Состав участников интернациональный: это бежавшие от диктатур актеры граждане РФ, Беларуси и Туркменистана, а постановочная команда (режиссер Серго Кения и художник Нина Калатози) – граждане Грузии. Постановка вызвала большой общественный резонанс, и с тех пор спектакль проходит при неизменных аншлагах.

Поразительным образом спектакль по этой пьесе до сих пор идет в Москве, становясь не только художественным, но и социальным событием, но судьба его под большим вопросом. Например, попытка провести гастроли московского спектакля в Екатеринбурге вызвала бурную реакцию местных коммунистов, и гастроли пришлось отложить. После долгого поиска площадки (все государственные театры отказывались сдавать свои сцены) спектакль был с успехом трижды показан в Ельцин-центре.

В ноябре 2022 в Праге в рамках фестиваля “Kulturus” состоялась читка трагифарса. Роли исполнили известные писатели, поэты и общественные деятели – Виктор Шендерович, Александр Дельфинов, Ольга Романова, Александр Морозов и другие. Читка прошла при полном зале и стала самым заметным событием фестиваля. Часть средств была направлена на помощь беженцам из Украины.

В этом же месяце в литературном журнале The Mercurian, издающемся в США, вышел полный перевод пьесы на английский.

В декабре 2022 года Театр. Doc провел «Фестиваль пьес Артура Соломонова» — помимо «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» публике были представлены «Театральная история» и «Благодать».

В январе 2023 года в Черногории состоялись читки пьесы, в которой приняли участие Марат Гельман, Михаил Борзыкин, Виктория Ивлева и Александр Морозов. Уникальность этой читки в том, что в ней сыграли украинские актеры: заслуженный артист Украины Виктор Кошель и Катарина Синчилло. Читка прошла в городах Будва и Бар при аншлагах, все средства были направлены в фонд “Пристаниште”, который помогает беженцам от войны из Украины, а также политическим эмигрантам из Беларуси и России.

Отзывы о пьесе: Похороны Сталина в нашей стране, как ни странно, все ещё не состоялись. Потому остроумная, хорошо сконструированная пьеса Артура Соломонова, увы, очень актуальна. И хотя в ней рассказывается о том, как один современный театральный коллектив отважился на погребение сталинизма и потерпел неудачу, она позволяет насладиться карнавальной иллюзией возможности этих похорон. Кстати, Артур очень хорошо знает русский репертуарный театр, и от этого возникает дополнительная радость – радость узнавания.

Кирилл Серебренников

Пьеса Артура Соломонова основана на реальных событиях во всех исторических смыслах . Это блестящая фантасмагория, призывающая задуматься о природе нашего страха, о «Сталине» внутри нас, которого мы никак не исторгнем из себя. Расставаться со страхами надо весело, чтобы оглянуться в последний момент и ужаснуться: неужели это было с нами?

Ксения Ларина

Принимая во внимание ситуацию в России – а также и в других странах – пьеса “Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича” является одним из самых значительных произведений нашего времени.

Джон Гэнлон, США, переводчик современной российской драматургии

Само наличие этой пьесы – когда автор решается в сатирическом ключе, в контексте трагифарса говорить о фигурах, которых пытаются сделать неприкосновенными – это уже жест мужественный в наших обстоятельствах со стороны как автора, так режиссера и актеров. А мужество другого человека вселяет силу духа в тех, кто за этим наблюдает, и в тех, кто находится рядом.

Елена Коренева

Сейчас, в преддверии возможных больших бед, эта пьеса показывает, как часто люди принимают крупные решения вследствие глупости и предвзятости, вследствие ослепленности какой-то одной идеей. При этом те же самые люди, страстно служившие какой-то идее, вдруг начинают с такой же страстью и энергией служить идее прямо противоположной.

Мы за последние 20 лет видели все эти перемены: как антисталинисты становились сталинистами или почти сталинистами, как легко мировоззрение людей менялось вместе с изменением политики государства. Я вообще считаю, что психика человека очень податлива, очень пластична, и только редкие люди способны сопротивляться навязываемой сверху идеологии, а очень многие не способны здраво оценить и свои собственные идеи, когда они ими полностью овладевают. Потому избранная автором форма – трагифарс, сатира, гротеск – очень соответсвует, очень подходит нашему времени.

Александр Гельман, драматург

Об авторе:

Артур Соломонов – писатель, журналист, драматург, театральный критик. Автор романа «Театральная история», который вошел в список бестселлеров книжного магазина «Москва» и портала OZON.ru. На тех же позициях держались последующие издания романа, предисловие к которому написали Людмила Улицкая и Лия Ахеджакова. Презентации романа состоялись в разных городах России, а также в Цюрихе, Вене, Окленде, Сан-Франциско и в Нью-Йорке на Бродвее.

В 2015 году режиссер Искандер Сакаев поставил по роману спектакль, который с тех пор идет с неизменными аншлагами.

В сентября 2022 года издательство “Альпина. Проза” выпустило пятое издание “Театральной истории”.

Пьеса Соломонова «Благодать» получила премию на международном Биеннале современной драматургии – 2016 в номинации «Пьеса на общественно-политическую тему». В конкурсе участвовало более 500 пьес из разных стран мира. Председатель попечительского совета премии – Том Стоппард. Пьеса была поставлена в Москве (“Боярские палаты”, режиссер Сергей Левицкий) и Буинске (Татарстан, Буинский государственный театр, режиссер Ильшат Мухутдинов). В 2022 году пьеса была поставлена в московском независимом театре “Пространство внутри”.

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По материалам пресс-релиза