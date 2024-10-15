КАК В КИНО!

Знакомство с израильским обществом через культовые фильмы израильского кинематографа. Годовой культурно-просветительский образовательный проект на русском языке для тех, кто хочет лучше узнать Израиль. Цель этого проекта – знакомство с израильским обществом и его «культурным кодом» посредством экспертных лекций и легендарных фильмов израильского кинематографа. Проект включает в себя 10 тематических встреч, которые будут проходить раз в месяц с октября 2024 по июль 2025 гг.

У зрителей есть возможность посетить как одно мероприятие, так и купить абонемент на весь цикл.

План каждой встречи:

– встреча гостей;

– лёгкие закуски и горячие напитки перед началом лекции;

– лекция эксперта на русском языке по теме встречи;

– просмотр фильма по теме лекции, с субтитрами на русском языке.

Создатели и руководители проекта:

Лена Руссовская – израильский журналист и радиоведущая, социальный предприниматель, создатель известного комьюнити полуторного поколения “Русские женщины без чувства юмора и их друзья” (50 тыс человек).

Татьяна Глезер – социолог, директор по развитию школы Boyar International, создатель самого большого русскоязычного комьюнити репатриантов “Тыквенный латте” (80 тыс человек).

В стоимость билета входит небольшой фуршет с горячими напитками (чай, кофе). Для зрителей Синематека предоставляет возможностью бюджетной парковки: 10 шекелей за все мероприятие рядом с Синематекой.

Годовой проект стал возможен благодаря поддержке Синематеки Тель-Авива, Мэрии Тель-Авива (отдела Алии и Абсорбции, а также отдела по вопросам гендерного равенства Хосен), Нового Фонда Кинематографа NFCT.

Мы также выражаем глубокую благодарность Юрию Каннеру за поддержку проекта.

Программа цикла:

30.10.2024: Мероприятие – “Простите, что мы приехали”. Лекция Шалома Богуславского, просмотр фильма “Салах Шабати” (с субтитрами на русском языке).

26.11.2024: Мероприятие – “Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся”. Лекция Дмитрия Дубова, просмотр фильм “Гиват Хальфон не отвечает”; (с субтитрами на русском языке).

23.12.2024: Мероприятие – “Наша полиция нас бережет?” Лекция Вадима Шуба, просмотр фильма “Полицейский Азулай” (с субтитрами на русском языке).

28.01.2025: Мероприятие – “Разноцветные харедим”. Лекция раввина Мотла Гордона, просмотр фильма “Ушпизин” (с субтитрами на русском языке).

25.02.2025: Мероприятие – “Безумная земля”. Лекция Сиван Бескин на русском языке, просмотр фильма “Безумная земля”; (с субтитрами на русском языке).

24.03.2025: Мероприятие – “Каково быть женщиной в Израиле?” Лекция Аси Истошиной, просмотр фильма “Синема Сабая”; (с субтитрами на русском языке).

22.04.2025: Мероприятие – “Пережившие Холокост: чужие среди своих.” Лекция д-ра Якова Фалькова, просмотр фильма “Лето Авии” (с субтитрами на русском языке).

20.05.2025: Мероприятие – “Израильские арабы: Zoom In” Лекция Ксении Светловой, просмотр фильма “Аравим Рокдим” (с субтитрами на русском языке).

24.06.2025: Мероприятие – “Невидимые следы израильских войн”. Лекция проф. Дмитрия Адамского, просмотр фильма “Вальс с Баширом” (с субтитрами на русском языке).

24.07.2025: Мероприятие: “30 лет спустя: разговор о русскоязычном Израиле”. Лекция проф. Ларисы Ременник, просмотр фильма “Друзья Яны” (с субтитрами на русском языке). Панельная дискуссия социологов Ларисы Ременник и Виктора Вахштайна, а также создателей и ведущих проекта “Как в Кино!” Лены Руссовской и Татьяны Глезер.

“Простите, что мы приехали” 30-10-2024 , Wed / 20:00 / אולם 1 Сбор гостей в 19:30.

Лекция Шалома Богуславского, просмотр фильма “Салах Шабати” (с субтитрами на русском языке) “Салах Шабати” — это израильская комедия 1964 года, снятая легендарным режиссёром Эфраимом Кишоном. Это первый израильский фильм, номинированный на “Оскар” и получивший премию “Золотой Глобус”. Фильм рассказывает о приключениях Салаха Шабати, собирательного образа еврея восточного происхождения, который эмигрирует в Израиль в период первых волн алии. В главной роли Хаим Тополь. Салах Шабати вместе со своей семьей попадает в транзитный лагерь для новых репатриантов. Он сталкивается с бюрократией и культурными конфликтами между выходцами из Европы (“ашкеназим”) и евреями из стран Ближнего Востока и Северной Африки (“мизрахим”). Перед показом фильма состоится вводная лекция Шалома Богуславского, известного публициста, гидa и автора книги “Невероятная и малозапоминающаяся история взлета и падения еврейской Восточной Европы”.

Лектор сделает краткий обзор всех волн алии в Израиль. Однако в центре лекции будет история социо-культурного конфликта между евреями “мизрахим” и “ашкеназим”. Это поможет зрителям понять фильм глубже и увидеть все, что спрятано между строк. More detailsTickets

“Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся” 26-11-2024 , Tue / 20:00 / אולם 1 Лекция Дмитрия Дубова, просмотр фильм “Гиват Хальфон не отвечает” (с субтитрами на русском языке) “Гиват Хальфон не отвечает” — это израильская комедия 1976 года, снятая режиссёром Асси Даяном, которая стала культовой и разошлась на цитаты. Главные роли в фильме исполняют участники знаменитого в те годы музыкально-комедийного трио «Бледнолицый следопыт» («hа-Гашаш hа-Хивер»). Действие фильма происходит на военной базе “Гиват Хальфон” в Синае, где служит группа резервистов. Сюжет вращается вокруг абсурдных ситуаций, в которые попадают солдаты из-за бюрократии, недоразумений и некомпетентности командования. Несмотря на юмористический подход, “Гиват Хальфон” поднимает вопросы национальной безопасности и роли армии в израильском обществе. Перед показом фильма состоится лекция журналиста и телеведущего Дмитрия Дубова. Дмитрий Дубов – в прошлом главный редактор службы новостей Девятого канала; освещал подавляющее большинство военных операций ЦАХАЛа. Лекция даст представление об особенностях израильской армии,о резервистской службе, а также о том, как армия на протяжение десятилетий формировала израильское общество. После лекции зрители смогут не только уловить тонкости фильма, но также пополнят свой словарный запас культовыми цитатами, которые знакомы каждому израильтянину. More detailsTickets

“Наша полиция нас бережет?” 23-12-2024 , Mon / 20:00 / אולם 1 Лекция, просмотр фильма “Полицейский Азулай” (с субтитрами на русском языке) “Полицейский Азулай” — это культовый израильский комедийно-драматический фильм 1971 года, снятый режиссером Эфраимом Кишоном, номинированный на “Оскар” и получивший премию “Золотой Глобус”. В главной роли: Шайке Офир. Фильм рассказывает трогательную и смешную историю о жизни и карьере полицейского Азулая, который служит в Яффо. Азулай — добросердечный и наивный человек, который искренне любит свою работу и стремится помогать людям. Из-за своей мягкости он часто становится объектом насмешек со стороны коллег и начальства. Начальство решило отправить его пенсию, но все пошло не по плану… Перед началом фильма состоится лекция о полицейской системе Израиля, о доверии общества полиции, о составе полиции; с чем приходится сталкиваться самой полиции в повседневной работе. Лекция будет также посвящена тому, как воспринимают полицию в израильском обществе в прошлом и сегодня; каковы этические дилеммы израильской полиции. Как и все лекции проекта “Как в кино”, цель лекции – дать зрителям ключ к просмотру картины и способствовать лучшему пониманию увиденного. More detailsTickets

“Разноцветные харедим” 28-01-2025 , Tue / 20:00 / אולם 1 Лекция Мотла Гордона, просмотр фильма “Ушпизин” (с субтитрами на русском языке) “Ушпизин” — израильская комедийная драма 2004 года, снятая режиссёром Гиди Дар. Главную роль в фильме исполняет известный актер Шули Ранд, который также является автором сценария фильма. Тема фильма – жизнь ортодоксальной общины (“харедим”) в Иерусалиме. Это один из первых примеров израильского религиозного кино, сумевшего выйти в мейнстрим. “Ушпизин” – с арамейского переводится как “гости”. Главные герои, Моше и Малка, — бедная супружеская ортодоксальная пара. У них финансовые трудности перед праздником Суккот, и они молятся о чуде. Невероятным образом к ним приходят деньги, но также и друзья Моше из его прошлой, менее благочестивой жизни, которые нарушают мир и порядок в доме… Перед началом фильма известный раввин и основатель волонтерского проекта взаимопомощи “Hopescrolling” Мотл Гордон проведет лекцию о мире ортодоксальной общины Израиля. Лекция будет посвящена истории харедим в Израиле, их внутренней жизни и взаимодействию с остальной частью израильского общества. Лекция поможет пролить свет на сложные и противоречивые вопросы о жизни ортодоксальной общины Израиля, а также уловить невидимые ранее тонкости фильма. И лекция, и фильм – это визит в ортодоксальную еврейскую общину Израиля, которые помогут лучше понять, как устроена эта закрытая и неотъемлемая часть израильского общества. More detailsTickets

“Безумная земля” 25-02-2025 , Tue / 20:00 / אולם 1 Лекция Сиван Бескин на русском языке, просмотр фильма “Безумная земля” (с субтитрами на русском языке) “Адама Мешугаат” (“Безумная земля”) — это израильская драма 2005 года, снятая режиссером Дрором Шаулем. Фильм рассказывает о типичной жизни в одном из израильских киббуцев в 1970-х годах. Фильм повествует о молодой матери с двумя сыновьями, которая ждет любимого из Швейцарии. Когда он приезжает, это оказывается потрясением для всего киббуца, включая самого возлюбленного. Картина приоткрывает дверь в малоизвестную часть жизни жителей киббуцев, полную травмирующего опыта и отличающуюся от того, что есть на фасаде этого израильского феномена. Фильм исследует темы социального разделения и давления общественных норм, характерных для жизни в киббуце. Картина сочетает в себе элементы драмы и создает эмоционально насыщенное повествование. Перед началом фильма состоится лекция Сиван Бескин, экономиста, известной израильской поэтессы, переводчицы и редакторки, которая выросла в киббуце. Сиван – автор пяти книг и множества переводов поэзии и прозы; соредактор литературного журнала “О!” и книжной серии “21”. Лекция не только поможет лучше понять фильм, но также расскажет об истории этой уникальной социальной и экономической структуры “киббуц”, о внутренней и внешний критики кибуцев, и о конфликте возникшем на этом фоне между различными общинами в Израиле. More detailsTickets

“Каково быть женщиной в Израиле?” 24-03-2025 , Mon / 20:00 / אולם 1 Лекция Аси Истошиной, просмотр фильма “Синема Сабая” (с субтитрами на русском языке) “Синема Сабая” — это израильский драматический фильм 2021 года режиссёра Орит Фокс Ротем. Фильм рассказывает о группе женщин из разных этнических и социальных слоёв израильского общества, которые собираются вместе для участия в курсе видеопроизводства, организованного муниципалитетом. Картина была номинирована на Оскар, завоевала множество наград в Израиле и была названа “пиком израильского кинематографа” кинокритиком Орон Шамиром. Главная героиня, молодая женщина-режиссер, ведет занятия по видеосъемке для восьми женщин. Они представляют различные сегменты израильского общества, включая еврейских и арабских граждан Израиля. В ходе курса женщины используют видеокамеры, чтобы снимать свою повседневную жизнь. Эти истории постепенно раскрывают их личные переживания, страхи, радости и мечты, создавая сложную картину того, что значит быть женщиной в современном мультикультурном Израиле. Перед началом фильма состоится вводная лекция Аси Истошиной. Ася Истошина, специалистка в области гендерных исследований, руководительница проекта “Индекс Безопасности женщин” и исследовательского центра “Сигма”. Психотерапевтка, специализируется на работе с женщинами. Одна из основательниц феминистского движения женщин из постсоветских стран в Израиле – “Лига”. Лекция будет посвящена особенностям положения женщин из разных общин в Израиле, влиянию политической ситуации, культурных и религиозных норм на их жизнь и тому, как они справляются с вызовами и давлением общества. Мы также поговорим о различных сферах жизни, в том числе о романтических и семейных отношениях, работе и карьере, сравним ситуацию в Израиле с реалиями стран бывшего СССР. Также лекция поможет лучше понять фильм, главных героинь, их переживания. More detailsTickets

“Пережившие Холокост: чужие среди своих” 22-04-2025 , Tue / 20:00 / אולם 1 Лекция д-ра Якова Фалькова, просмотр фильма “Лето Авии” (с субтитрами на русском языке) “Лето Авии” — это израильский драматический фильм 1988 года, основанный на автобиографических воспоминаниях известной израильской актрисы и режиссера Гили Алмагор. Фильм рассказывает о жизни маленькой девочки Авии, которая растет в Израиле в 1950-х годах, вскоре после основания государства Израиль. Сюжет фильма сосредоточен на сложных отношениях Авии с её матерью Хеней, пережившей Холокост. Хеня страдает от тяжелых психических травм, вызванных ужасами войны, что отражается на её способности заботиться о дочери. Фильм показывает, как травмы Холокоста продолжают влиять на второе поколение, родившееся после войны. Перед началом фильма состоится лекция израильского историка Якова Фалькова, лауреата премии Израильского исторического общества за особый вклад в израильскую историческую науку, д-ра исторических наук, преподавателя Тель-Авивского и Герцлийского университетов, бывшего исследователя центра Яд Вашем, Вашингтонского Института изучения Холокоста, Оксфордского университета. Лекция будет посвящена особенностям нарратива о трагедии Холокоста в Израиле, о том, какое место занимала в нем судьба евреев бывшего СССР. Зрители также узнают о влиянии Катастрофы на становление общества Израиля. Лектор расскажет о неизвестных конфликтах в обществе между пережившими Холокост и теми, кого Катастрофа обошла стороной. На лекции также будет обсуждаться тема сохранения памяти о Катастрофе в первые годы после основания Израиля и в наши дни. Как и все лекции проекта “Как в кино”, цель лекции – дать зрителям ключ к просмотру картины и способствовать лучшему пониманию увиденного. More detailsTickets

“Израильские арабы: Zoom In” 20-05-2025 , Tue / 20:00 / אולם 1 Лекция Ксении Светловы, просмотр фильма “Аравим Рокдим” (с субтитрами на русском языке) “Аравим Рокдим” (“Танцующие арабы”) — это израильский драматический фильм 2014 года, снятый режиссёром Эраном Риклисом. Фильм основан на автобиографическом романе Сайеда Кашуа, известного израильско-арабского писателя и журналиста. Сюжет фильма рассказывает об арабском подростке по имени Иад, который родился и вырос в арабской деревне в Израиле. Он получает возможность учиться в престижной еврейской школе в Иерусалиме, что становится для него переломным моментом в жизни. В школе Иад сталкивается с культурными и социальными барьерами, пытаясь найти свое место между двумя мирами — арабским и еврейским. От начала и до конца картины ее пронизывает межнациональный конфликт между евреями и арабами в израильском обществе, который присутствует практически в каждой сцене. Фильм позволяет зрителю прочувствовать множество оттенков социального напряжения, которое присутствует как в еврейском, так и в арабском сегменте израильского общества. Перед началом фильма ведущая канала “Восточный синдром”, известная журналистка, востоковед, экс-депутат Кнессета и старший научный сотрудник института Atlantic Council (Вашингтон), Ксения Светлова проведет лекцию, которая будет посвящена истории арабского сегмента общества (“израильские арабы”), его связью с другими арабами региона и взаимодействию с еврейским населением Израиля. Также лекция поможет лучше понять фильм, переживания главных героев и многогранность израильского общества. More detailsTickets

“Невидимые следы израильских войн” 24-06-2025 , Tue / 20:00 / אולם 1 Лекция проф. Дмитрия Адамского, просмотр фильма “Вальс с Баширом” (с субтитрами на русском языке) “Вальс с Баширом” — это знаменитый израильский анимационный документальный фильм 2008 года, созданный режиссером Ари Фольманом. Он является первым анимационным фильмом в истории мирового кинематографа в категории “Лучший фильм на иностранном языке”, номинированного на “Оскар”. Фильм получил награды: “Золотой глобус”, “Сезар”, премию Европейской киноакадемии и др. Картина представляет собой уникальное сочетание анимации и документалистики, рассказывая о личных и коллективных воспоминаниях израильских солдат, участвовавших в Ливанской войне 1982 года. Сюжет фильма строится вокруг главного героя, Боаза, который пытается восстановить свои воспоминания о времени, проведенном на войне. Он встречается с бывшими сослуживцами и старается понять, что произошло во время одной из самых трагических глав войны — резни в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила в Ливане. Эти события, как выясняется, были вытеснены из памяти многих участников, что поднимает вопросы о травме, вине и коллективной памяти. Перед показом фильма состоится лекция профессора Дмитрия Адамского. Его книга “Культура военных инноваций” (издательство Стэнфордского университета) была удостоена премии за лучшие академические работы по вопросам безопасности Израиля. Дмитрий Адамский является профессором университета им. Рахймана и Оксфордского университета. Помимо академической карьеры, на своих должностях в Министерстве обороны Израиля и ЦАХАЛе, Дмитрий Адамский занимался разведывательным анализом и стратегическим планированием политики. Лекция будет посвящена вопросам национальной безопасности Израиля, разведки, Ливанским войнам, а также тому, как войны формировали и формируют Израильское общество. Как и все лекции проекта “Как в кино”, лекция предоставит зрителям ключ к просмотру картины и поможет лучше понять увиденное. More detailsTickets

“30 лет спустя: разговор о русскоязычном Израиле” 24-07-2025 , Thu / 20:00 / אולם 1 Лекция проф. Ларисы Ремменик, просмотр фильма “Друзья Яны” (с субтитрами на русском языке), панельная дискуссия социологов Ларисы Ременник и Виктора Вахштайна, а также создателей и ведущих проекта “Как в Кино!” Лены Руссовской и Татьяны Глезер. “Друзья Яны” — это израильский комедийно-драматический фильм 1999 года, режиссёром которого является Арик Каплун. Фильм рассказывает о жизни русскоязычных репатриантов в Израиле в 1990-х годах, когда происходила массовая алия евреев из бывшего Советского Союза. Сюжет фильма сосредоточен на Яне, молодой женщине, которая приезжает в Израиль, в Тель-Авив 90х, из России вместе с мужем. Вскоре после приезда муж исчезает, оставив её одну, беременную, в незнакомой стране. Яне приходится выживать, и на своем пути она встречает людей с разными судьбами. Параллельно начинается война в Персидском заливе… До показа фильма состоится лекция профессора социологии Ларисы Ремменик, специализирующегося на исследованиях русскоязычного сегмента Израиля. Лекция будет посвящена русскоязычной части Израильского общества: большой волне алии 90х, репатриантам 2000х, полуторному поколению и, конечно, “тыквенной алие”. После фильма состоится панельная дискуссия социологов Ларисы Ременник и Виктора Вахштайна. Тема дискуссии – русскоязычные волны алии: особенности, конфликты и точки соприкосновения. В дискуссии также примут участие создатели проекта “Как в кино”: Лена Руссовская и Татьяна Глезер – представители двух волн репатриации (“алия 90х” и “тыквенная алия”). Лена Руссовская – израильский журналист, радиоведущая, создатель комьюнити полуторного поколения “Русские женщины без чувства юмора и их друзья” (Facebook). Лена репатриировалась в Израиль из Москвы в 1991 году в детском возрасте и выросла в Израиле. Татьяна Глезер – социолог, директор по развитию школы Boyar International, создатель комьюнити “Тыквенный латте” (Facebook). Татьяна репатриировалась в Израиль в 2022 году и выросла в Москве.

Дополнительная информация –www.cinema.co.il/en/series/как-в-кино/