Мы сломали шаблон…

Проект «Как в кино» возник в Израиле полгода назад. Его цель – знакомство с израильским обществом через культовые фильмы израильского кинематографа и лекции об этих фильмах. Проект – и лекции и показ фильмов – идет на русском языке и предназначен для тех, кто хочет лучше узнать Израиль. Еще одна из целей проекта – сближение различных волн алии русскоязычных репатриантов, попытка сгладить непонимание и неприятие между ними. Проект включает в себя 10 тематических встреч, которые проходят раз в месяц с октября 2024 по июль 2025 гг. Создательницы и руководительницы проекта: Лена Руссовская – израильский журналист и радиоведущая, социальный предприниматель, создатель известного комьюнити полуторного поколения «Русские женщины без чувства юмора и их друзья». И Татьяна Глезер – социолог, директор по развитию школы Boyar International, создатель самого большого русскоязычного комьюнити репатриантов «Тыквенный латте».

Проект «Как в кино» в Израиле стал настолько удачным, что такое бывает только в кино… Удача пришла к этому проекту сразу, с первой встречи, с показа «Салах Шабати» – легендарного израильского фильма, посвященного алие 1950-х. Потому сразу после показа я встретилась с Леной Руссовской и Таней Глезер – с двумя молодыми женщинами, разработавшими этот проект. С двумя представительницами разных волн алии, которые также очень разные. О разницах и совпадениях и идет речь.

МХ: Лена, Таня… Есть знаменитый скетч с Ариком Айнштейном о волнах алии, которые вечно конфликтуют. Но можно выяснять отношения и ссориться, а можно выяснять отношения, но дружить. И вы пошли по второму пути… Как у вас это получилось?

Таня: Сломали шаблон.

Лена: Я когда начала свою общественную деятельность 10 лет назад, тоже получила порцию озлобленности от взрослого поколения нашей алии, меня хаяли по полной, и я была в шоке. Когда приехала «тыквенная алия», я стала замечать в социальных сетях странные, ядовитые, даже издевательские комментарии. Мне было горько такое видеть – неужели это не выветрилось за тридцать лет, после того, что предыдущим «волнам» было так непросто. Мне стало стыдно и я написала Тане в фейсбуке, что приношу свои извинения «за родину» и что я буду рада что-то для них сделать.

МХ: Проект «Как в кино» – первый ваш совместный проект?

Таня: Да. Еще до моего знакомства с Леной я знала, что есть очень активная группа в фейсбуке «Русские девушки без чувства юмора и их друзья» רוסיות בלי חוש הומור וחבריהן, где идет интенсивное общение, но письмо от Лены я обнаружила только через три месяца. И ответила… И мы сразу сдружились.

– Таня, еще будучи в Москве, и работая социологом в Еврейском центре, ты уже слышала о «полуторном поколении»?

Таня: Нет. Я только тут узнала впервые об этом явлении, впервые услышала это словосочетание – «полуторное поколение».

– Это явление привлекает тебя, как представителя новой алии?

Таня: Мне оно интересно. Я сама могла бы быть этим «полуторным поколением»…

Безусловно, нам с Леной было интересно смотреть друг на друга. Мы как будто из параллельных миров – родились в одной стране, потом наши пути разошлись, потом снова сошлись, и мы увидели друг друга: мы из одного места, из одного теста, при этом мы очень разные, и понятно, что это влияние культурного контекста. Но проблемы «тыквенной алии» другие, чем «полуторного поколения». Конечно, все заняты выживанием, но при этом сегодня есть интернет, многие приехали с хорошим английским, поэтому могут работать удаленно, так что однозначно этой алие гораздо легче, чем алие 1990-х. Проблемы есть другие – например, люди привыкли к хорошим школам в Москве, в Петербурге, в других городах, а здесь проблема со школами очень острая, настолько, что многие уезжают из Израиля, поскольку не могут найти для детей хорошую школу.

Лена: Я смотрю со стороны на «новеньких» и мне кажется, что они чувствуют себя в Израиле более уютно, чем мы когда-то. У нас с Таней очень много разного, мы дополняем друг друга, но есть у нас и общий знаменатель – не только то, что мы люди одного поколения, но и то, что мы обе занимаемся большими социальными проектами, большими группами.

МХ: Тем не менее, между «тыквенной» алией и «полуторным поколением» есть недопонимание. Каким образом кинолекторий может навести мосты? Чему мы можем научиться у людей, которые приехали из другой страны, чем может быть полезен здесь нам их опыт, чему они могут научиться у нас?

Таня: Мне кажется, что мы можем дать новую энергию, потому что человеческий капитал является самым ценным приобретением для страны, и тот человеческий капитал, который сейчас попал в Израиль – уникальный. Это профессионалы и люди с активной гражданской, политической позицией.

Лена: Те, кто приехали сегодня, очень отличаются от нас, бывших «советских» людей. И все это повторяется с каждой алией – Израиль получил массу специалистов при том, что он ничего не вложил в их обучение. То, что Таня сказала об их активной гражданской позиции – это в корне отличает их от большинства приехавших с нашей волной алии. Мне в свое время говорили – тише, тише, не надо ничего менять, у нас все хорошо, мы всем довольны. Но у нас есть опыт «выживания»…

МХ: Мне тоже нравится, что «тыквенная алия» очень активна, и при этом хочет чему-то учиться. И я думаю, этот лекторий как раз этому способствует.

Таня: Моя мотивация в том, чтобы люди, которые приехали в Израиль, и чья идентичность была разрушена, нашли свои «культурные якоря» в той стране, в которой мы сейчас живем. Кино – это фольклор, который должен быть узнаваем, это важная часть интеграции, понимания общества. Кино сразу окунает в жизнь – начинаешь узнавать, откуда та или иная цитата, песня и даже понимаешь, почему именно так разговаривает секретарша в офисе или служащий банка.

Что касается проекта «Как в кино», то, думаю, люди очень ждали такого проекта, он является хорошей смесью того, к чему люди привыкли у себя в Москве, Питере, Минске – ходить в кино, на культурные мероприятия, общаться. Тут есть возможность соединить легкость со смыслом, лекцию с кино.

Лена: Я чувствовала, что многих моих сверстников, приехавших в 1990-е годы «разрывает» изнутри, они не могли понять, кто они такие в этом мире. Это была частью нашего взросления. Историй очень много, все они разные и кино их объединяет. А наш проект «Как в кино» объединяет людей. Многие приходят не только посмотреть фильм, но и просто пообщаться. Я знаю, что тех, кто познакомился на наших сеансах и продолжает дружить.

МХ: Ожидали ли вы такого интереса, такого ажиотажа вокруг этого проекта?

Лена: Да! Мы работали над этим проектом полгода. Я не говорю, что мы молодцы, это и так понятно, но понять, как поднять такую махину, может, наверное, только профессионал – что такое работать с «Синематекой», с кейтерингом, с муниципалитетом Тель-Авива, с большими фондами. Бесконечная бюрократия, логистика, всем нужно объяснить, что это проект на русском языке, для русскоязычной публики, и почему именно таким мы его задумали.

Таня: Мы уделили проекту «Как в кино» огромное количество времени. С одной стороны – ну что там сложного? С фильмами понятно, лекторов Лена знает, придем сейчас в «Синематеку» и договоримся… Но нас поджидало столько проблем, что мы, не останавливаясь, работали полгода.

МХ: И параллельно, Таня, ты начала работу над проектом, о котором сейчас все говорят, возглавив группу Fifty Global, которая проанализировала публикации многих авторитетных изданий – Би-би-си, CNN, The New York Times, The Washington Post, The Guardian и доказала множество подтасовок фактов. Статья о вашем исследовании была опубликована в The Telegraph, чей средний ежедневный тираж составляет 600 тысяч экземпляров.

Таня: Я еще работаю в иерусалимской школе Boyar International – это гимназия с преподаванием на английском языке, являющаяся частью международной образовательной ассоциации. Что касается проекта, о котором мы говорим, то он абсолютно волонтерский.

МХ: Мне кажется, этот проект о лживой информации о войне, и есть потрясающий вклад «тыквенной алии» в израильское общество. Мы, те, кто давно живет в Израиле, и коренные израильтяне, настолько привыкли к у лживому облаку информации, которое создается вокруг нашей страны, что едва его замечаем, и отчасти с ним свыклись. То, что делает новая алия, происходит благодаря ее свежему взгляду, а также потому, что в отличие от тех, кто приехал 30, 40, 50 лет назад, «тыквеннная» алия обладает гораздо большим инструментарием, которого тогда просто не было – интернет, социальные сети, новые технологии поиска информации. Вы приехали и показали, как мы выглядим со стороны, и как с этим бороться.

Таня: Война «Железные мечи» на протяжении года занимала первые полосы ведущих мировых СМИ, при этом Израиль был просто выключен как источник информации. Вся статистическая информация шла от ХАМАСа, она принималась журналистами не критично. Информация о жертвах войны – это самое мощное оружие, которое влияет на восприятие войны в обществе и, в конечном счете, влияет и на политические решения. То, что журналисты систематически не упоминали, что среди убитых – огромная доля боевиков, сместило фокус на восприятие войны, и в мире создалось впечатление, что Израиль воюет не с террористической организацией ХАМАС, а с женщинами и детьми. Случилась глобальная диффамация Израиля. Мы это смогли доказать, собрали примеры высказываний, как доказательство, что этот нарратив привел к искаженному восприятию войны.

МХ: Таня, как получилось, что вам удалось достучаться до крупных международных изданий, в то время, как в Израиле те, кто по долгу службы занимается созданием материалов и роликов и на иврите, и на английском о фальсификации данных, этого сделать не смогли?

Таня: Есть на то много причин. Во-первых, то, о чем ты говорила – привычка к «лживому облаку», что ужасно. Это такая логика – «да, нас все не любят, мы никому ничего не докажем, можно даже не пытаться». Я везде встречала это отношение, и со стороны молодых израильтян, моих ровесников, и со стороны людей постарше.

Второе – мне кажется, что, к сожалению, Израилю банально не хватает профессионализма в совершенно разных вопросах. Есть официальный сайт Армии Обороны Израиля, где нет практически никакой информации. Моя коллега заполнила форму обратной связи на этом сайте, ей никто не ответил. Я тоже заполнила эту форму, и мне также никто не ответил. В итоге я через мессенджер фейсбука связалась с человеком из пресс-службы ЦАХАЛа, который дал мне телефон, по которому нужно позвонить, чтобы получить статистические данные. Это меня убедило в том, что информационная цепочка вообще не работает, ею никто не занимается. Возможно, просто плохой менеджмент. Причем глобально плохой менеджмент.

МХ: Лена, а что ты думаешь по этому поводу? Почему нужен был человек со стороны, чтобы встряхнуть наше болото?

Лена: Я считаю, что разъяснительная компания существовала, но здесь речь идет о научном исследовании. Одно дело – говорить, создавать нарратив, а другое – академическое исследование, цифры, которые тоже обрастают нарративом. Мы живем в эпоху борьбы нарративов, кто как рассказывает одну и ту же историю. Но как только ты приходишь на эту войну вооруженным цифрами, история воспринимается по-другому, и в этом сила этого хода и была.

Мне важно сказать, что мы очень интенсивно работали с Таней над проектом «Как в кино», и она параллельно занималась информационным проектом, явилась его инициатором. А во-вторых, когда я спросила Таню, как она к этому пришла… Но пусть она сама расскажет.

Таня: Я всегда читала западную прессу, следила за освещением конфликта в Украине, это было еще до моего отъезда из России. После 7 октября я продолжила читать иностранные источники информации, уже в свете палестино-израильского конфликта, и обнаружила, что никакой нейтральности я вообще не вижу, и меня это очень удивило. А еще больше меня возмущало то, что об этом никто не кричит. Почему?! Отсюда и родилась моя идея этого исследования, чтобы показать всем, что происходит в действительности.

МХ: Еще более удивительно то, что никто не пытался заниматься этим академически. Быть может, есть какие-то закрытые научные группы, но, во всяком случае, такая информация не выходила в широкие массы.

Я хотела бы задать последний вопрос. Мы живем в историческую эпоху, на некоем сломе всего. Вы в вашем лектории думали о продолжении? И, если да, то будет ли его тема привязана к событиям 7 октября, к войне, к сегодняшнему дню?

Лена: Наш проект еще в самом начале. Мы думаем, конечно, о продолжении, но пока рано об этом рассказывать. Пока мы сосредоточены на старых фильмах, причем среди них есть и израильская классика, и более новые картины, но совсем современных нет. Нынешний проект адресован представителям последней алии и более старшему поколению – нашим родителям, бабушкам и дедушкам. Что касается продолжения, что то во многом это будет зависеть от того, какие у нас будут партнеры. Мне также важно, чтобы люди, которые сюда приехали, здесь остались и я уверена, что проект «Как в кино» способствует интеграции.

Таня: Мы в начале пути. Но уже думаем о продолжении: в Тель-Авивской «Синематеке» нас поддерживают, что русскоязычная публика открывает для себя израильское кино, «Синематека» расширяет свою аудиторию.

Лена: Я бы хотела добавить, что та озлобленность, о которой мы говорили в начале – недоброжелательность алии 1990-х по отношении к новой, во многом происходит от того, что люди до сих пор не справились со своей травмой, с тем, что они пережили.

Таня: Я тоже вижу эту неприязнь, которая выплескивается иногда против нас, Я но я понимаю, что за этим стоит боль. И думаю, почти все новые репатрианты это понимают.

Интервью взяла Маша Хинич. Фото © Михаил Алексеев