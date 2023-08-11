Каникулярные развлечения: Галилей, Север, Модиин

Перед субботой остается только пожелать всем, чтобы кондиционеры не ломались и прохлады – хотя бы относительной, хотя бы не 45 градусов жары. Может когда-нибудь прохлада придет, легким бризом вдуется в горы Галилейские, где, как напоминает туристическая амута «Время Западной Галилеи» https://www.westgalil.org.il, есть чем заняться до конца августа, пока каникулы все еще с нами… Так что путешествующих на север, там – на севере – ждут мастер-классы по кулинарии, выпечке, шоколаду; встречи с художниками; изучение мира пчёл; возможность стать фермерами на один день; семейный «винтаж и опыт» – не знаю что это такое, так что придется ехать познавать на месте; «умные» игры и маршруты для любителей экстрима. Подробности обо всех мероприятиях на сайте https://www.westgalil.org.il/.

Еще о кое-каких семейных экскурсиях по 70 объектам наследия по всей стране Совета по охране исторических памятников – сообщалось вот здесь – https://t.me/israelcultureinfo/1767, но есть и продолжение. Вот оно: два уикенда праздничных мероприятий для всей семьи на 11 объектах культурного наследия на севере Израиля. Кинопоказы, музыкальные представления, экскурсии с гидами, вечерние прогулки, археологические раскопки, лекции, творческие уголки и многое другое. Вход БЕСПЛАТНЫЙ! Среда-пятница, 16-18 августа; 23-25 августа. Подробности – www.kmoreshet.co.il . Речь идет о музее Игаля Алона в кибуце Гиносар, Национальном парке и заповеднике Арбель, Национальном парке Куразим, Курси, крепости Яхиам, Сусите, Хацер ха-Ришоним в Дгании, Тель-Хае, Музее «Бейт-Усышкин» (райя для любителей чучел), «Мецудат Коах» и Эйн-Кшатот.

И еще один «пул» подобных мероприятий – на сей раз в центре страны, в округе Модиин. Фестиваль «Летние ночи» с 16 по 19 августа. Вот сайт – www.thm.org.il

Вот выжимка идеи фестиваля в двух предложениях: природа, сельское хозяйства и искусство. Прогулки на восходе, рассвете и в полнолуние, вечеринки в наушниках, ремесленные мастерские, вкусная еда и вино.

«Погода приятная, звезды украшают небо, а природа преображается» – так пишут организаторы. Какие же они оптимисты! Но в любом случае, ночные прогулки по Тель-Хадид в лесу Бен-Шемен привлекательны, как и прочие экскурсии в сумерки, или – наоборот – рассвет на Тель-Гамзо, или «Круг любви Хабани» в мошаве Барекет (обычаи йеменской общины из Хабани на юго-востоке Йемена). Есть и встреча под названием «Еврейская женщина в Марокко» о мире женщин в мусульманских, традиционных и патриархальных общинах в 19 и 20 веков.

Есть очень много всего – действительно, много. Для любителей искусства – очень рекомендую – встреча с художником Филиппом Ранцером в его студии в пятницу, 18 августа, в 10:30 – https://eventbuzz.co.il/lp/event/mwjce . И т.д. и т.д. Вся информация – на сайте – www.thm.org.il .