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Маршруты прогульщика

«Время Западной Галилеи»  –  с 18 по 20 мая 2023 года

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Весенний фестиваль «Время Западной Галилеи» отмечает десятилетие.
Что это за фестиваль? Это всё, что подходит для определения «фестиваль» в течение трех дней во всех населенных  пунктах Западной Галилие – ну ок. почти во всех поселках, деревнях, мошавах, кибуцах, городах, на молочных фермах и в ресторанах, в цветочных хозяйствах и музеях. Три дня, насыщенных десятками мероприятий по всей Западной Галилее – рай для туристических объектов.
Я  нашла свои старые тексты в сети и удивилась тому  как уже давно всё это начиналось (во времена Живого Журнала https://karga-golan.livejournal.com/260322.html,  https://karga-golan.livejournal.com/401017.html) и как было хорошо на фестивале.   Уверена,  что будет еще лучше,  причем начиная  с завтрашнего дня – с 18 мая и по 20 мая.
так что ниже – информация для спонтанных.

Вот кратко навскидку – мобильный фото-семинар с танцорами Kibbutz Dance Group (https://www.israelculture.info/festival-bodyways-v-galilee/); мероприятия в сотрудничестве с передвижным музее  ZUMU (об этом – здесь https://www.israelculture.info/postoyalyj-dvor-zifzif-zumu-v-akko/), который прибывает в Акко с огромной выставкой; сбор  урожая на органической ферме;  мастерская по изготовлению чучел; винный тур в Малии –  от древнего гата до современной винодельни; коптильня; дегустация  вина и меда; чешско-литовская  кулинарный семнар;  ночной маршрут для всей семьи по дюнам Ахзива; кулинарно-гастрономические мастер-классы во множестве  и т.д. Кормить обещают везде и под музыку – от скрипачей в Chateau de Roa, до  израильский рок у «Рути и Гили» в мошаве Яара.
Местные экскурсоводы специально «под»  фестиваль заточили перья, то есть предлагают особые маршруты. Вау! Там  – на фестивале, есть даже  экскурсию по Тель-Акко, которая заканчивается семинаром по медитации с тибетскими чашами и дегустациями в Бейт-Эльфараше в Старом Акко;   есть  винный тур в Малии, начиная с древнего винного погреба времен крестоносцев и заканчивая посещением винодельни Джулии; есть экскурсия по уникальному поселку Матат, где проживает в общей сложности 50 семей (вообще-то Матат расположен уже в Верхней Галилее, но границы в глобальном мире весьма расплывчаты).
Ух ты – еще будет встреча  с Амноном Гофером – знатоком Галилеи по случаю выхода его книги «Галилейская история любви».  Все события и подробности обо всех мероприятиях фестиваля на сайте на сайте https://springfestival.westgalil.org.il/ или https://www.westgalil.org.il/  или по телефону 072-3941110.
Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/westgalilnow/

 

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