«Время Западной Галилеи»  –  с 18 по 20 мая 2023 года

Весенний фестиваль «Время Западной Галилеи» отмечает десятилетие.

Что это за фестиваль? Это всё, что подходит для определения «фестиваль» в течение трех дней во всех населенных пунктах Западной Галилие – ну ок. почти во всех поселках, деревнях, мошавах, кибуцах, городах, на молочных фермах и в ресторанах, в цветочных хозяйствах и музеях. Три дня, насыщенных десятками мероприятий по всей Западной Галилее – рай для туристических объектов.

Я нашла свои старые тексты в сети и удивилась тому как уже давно всё это начиналось (во времена Живого Журнала https://karga-golan.livejournal.com/260322.html, https://karga-golan.livejournal.com/401017.html) и как было хорошо на фестивале. Уверена, что будет еще лучше, причем начиная с завтрашнего дня – с 18 мая и по 20 мая.

так что ниже – информация для спонтанных.



Вот кратко навскидку – мобильный фото-семинар с танцорами Kibbutz Dance Group (https://www.israelculture.info/festival-bodyways-v-galilee/); мероприятия в сотрудничестве с передвижным музее ZUMU (об этом – здесь https://www.israelculture.info/postoyalyj-dvor-zifzif-zumu-v-akko/), который прибывает в Акко с огромной выставкой; сбор урожая на органической ферме; мастерская по изготовлению чучел; винный тур в Малии – от древнего гата до современной винодельни; коптильня; дегустация вина и меда; чешско-литовская кулинарный семнар; ночной маршрут для всей семьи по дюнам Ахзива; кулинарно-гастрономические мастер-классы во множестве и т.д. Кормить обещают везде и под музыку – от скрипачей в Chateau de Roa, до израильский рок у «Рути и Гили» в мошаве Яара.

Местные экскурсоводы специально «под» фестиваль заточили перья, то есть предлагают особые маршруты. Вау! Там – на фестивале, есть даже экскурсию по Тель-Акко, которая заканчивается семинаром по медитации с тибетскими чашами и дегустациями в Бейт-Эльфараше в Старом Акко; есть винный тур в Малии, начиная с древнего винного погреба времен крестоносцев и заканчивая посещением винодельни Джулии; есть экскурсия по уникальному поселку Матат, где проживает в общей сложности 50 семей (вообще-то Матат расположен уже в Верхней Галилее, но границы в глобальном мире весьма расплывчаты).

Ух ты – еще будет встреча с Амноном Гофером – знатоком Галилеи по случаю выхода его книги «Галилейская история любви». Все события и подробности обо всех мероприятиях фестиваля на сайте на сайте https://springfestival.westgalil.org.il/ или https://www.westgalil.org.il/ или по телефону 072-3941110.

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/westgalilnow/

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