Карта Иерусалима политической раскраски. Границы Иерусалима: синяя, красная, желтая, зеленая – в чем разница?

Границы Иерусалима: синяя, красная, желтая, зеленая – в чем разница? По следам поездки в Восточный Иерусалим для русскоязычных журналистов организованной двумя ассоциациями: хайфским правозащитный центр “Моссава”, отстаивающий социальные права различных групп населения, и амутой «Ир Амим», защищающей право арабов жить и селиться в Иерусалиме.

Если посмотреть на подробную карту Объединённого или Большого Иерусалима – в данном случае разница в этих словах как раз и есть отправная точка спора, на карту не для туристов, а для, скажем, муниципальных служащих или пограничных войск, то поражает обилие цветных линий и пятен. Попробуем разобраться в этих пятнах полинявшей неаккуратной стирки, в зелёных, жёлтых, красных и синих контурах, берущих начало в границах 1948 и 1967 годов. Хотя, если честно, разобраться непросто, поскольку каждый гнет свою линию, то есть, пардон, границу в нашей пестрой столице-метрополии, на карте которой у каждого цветного пятна – своя правовая и политическая основа.



После войны 1948 года иорданцы (на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме) создали орган, похожий на израильское “Управление по делам имущества отсутствующих”. Имущество тех, кто уехал или был изгнан, формально переходило под контроль государства.

Но иорданцы не продавали эти дома и земли. Они оставались в собственности этого государственного органа, который сдавал их жильцам в аренду. Квартиранты знали, что они не хозяева, а только арендаторы. Для примера: многие дома в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме были построены в 1950-х годах для палестинских беженцев под эгидой Иордании и ООН. Но юридически земля принадлежала еврейским организациям ещё с конца XIX века, а дома считались имуществом «отсутствующих».

Когда Израиль занял Восточный Иерусалим, было объявлено, что такие дома подпадают под статус «имущество отсутствующих» и они перешли под контроль государства. Формально жильцы могли продолжать там жить, но юридически это стало государственной собственностью Израиля, и государство получило право выселять и передавать имущество другим.

Сегодня такие организации, как «Эль Ад», «Атерет Коаним» и «Нахлат Шимон» Арье Кинга действуют абсолютно законно, только вот законы у всех разные, а правовая и административная практика отчуждения домов в Иерусалиме менялась после 1967 года, хотя сам закон об имуществе отсутствующих был принят в Израиле в 1950 году.

Кто такой «отсутствующий»? Тот, кто во время войны 1947–1949 гг. находился в «вражеской» стране или на территории, контролируемой арабскими силами. После Шестидневной войны Израиль аннексировал Восточный Иерусалим и распространил этот закон. Таким образом, десятки домов, зарегистрированных на «иорданское управление», автоматически попали под юрисдикцию израильского «Администратора имущества отсутствующих».Палестинцы считают, что этот закон используется избирательно, чтобы изменить демографический баланс Восточного Иерусалима. Израильские власти утверждают, что действуют по закону: если собственник признан «отсутствующим», имущество не может оставаться «ничейным».

При определении новых муниципальных границ Иерусалима в 1967 году Израиль намеренно старался исключить некоторые густонаселенные палестинские районы, чтобы сохранить еврейское большинство в расширенном Иерусалиме. Те палестинцы, которые были в городе во время переписи 1967 года, получили право на постоянное проживание.

Это было предисловие к тому, что вот эта пестрая карта – карта Большого Иерусалима, предоставленная организацией Ir Amim, которая использует её во время своих туров по городу (источник – .

Сплошная КРАСНАЯ линия, зигзагообразно проходящая по карте, обозначает маршрут разделительного барьера, а двойная красная линия показывает участки планируемого маршрута, которые ещё не построены (включая территорию E1 на северо-востоке, которая по планам станет двумя новыми районами Маале-Адумим).

СИНЯЯ линия показывает муниципальные границы Иерусалима, проведённые через две недели после Шестидневной войны, когда Израиль официально аннексировал около 70 квадратных километров земли к востоку, северу и югу от Западного Иерусалима.

Некоторые кварталы входят в состав муниципальной территории Иерусалима, но при этом находятся по «неправильной стороне» барьера, то есть отрезаны от остальной части города.

ЗЕЛЕНАЯ линия обозначает границы Израиля в период 1948–1967 годов, до Шестидневной войны.

ЖЕЛТЫЙ контур обозначает Иорданский Иерусалим, то есть Восточный Иерусалим, который находился под контролем Иордании в период с 1949 года (после соглашений о перемирии) до 1967 года (Шестидневная война) – часть города, аннексированная в 1980-м году.

ЧЕРНАЯ линия – контур Старого города

Пятна горчичного цвета – густонаселенные районы Восточного Иерусалима и арабские населенные пункты, которые выходят за пределы муниципальных границ города.

Большинство населения Восточного Иерусалима составляют палестинские арабы (около 61% от всего населения Восточного Иерусалима). Палестинцы, проживающие здесь, имеют статус «постоянных жителей» Израиля.

Израиль считает весь Иерусалим (Восточный и Западный) своей единой и неделимой столицей. Так оно и есть. ООН и большинство международных организаций рассматривают Восточный Иерусалим как часть оккупированных палестинских территорий в соответствии с международным правом, и не признают израильскую аннексию 1980 года.

О КРАСНОЙ линии разделительной стены (она же – защитный барьер):

В 2002 году правительство Израиля во главе с тогдашним премьер-министром Ариэлем Шароном приняло решение о строительстве разделительной стены в разгар тяжелейшей ситуации в сфере безопасности. Провал переговоров в Кэмп-Дэвиде и Табе, а также интифада аль-Акса, унёсшая множество жизней по всему Израилю и особенно в Иерусалиме, ускорили реализацию идеи физического разделения между Израилем и палестинцами с помощью стены – идеи, обсуждавшейся ещё с 1990-х годов. Ариэл Шарон, который изначально возражал против возведения стены, способной восприниматься как государственная граница, в итоге уступил общественному давлению и решил её построить. Участок заграждения длиной 202 километра, окружающий Иерусалим от Рамаллы до Бейт-Лехема и представляющий собой чередование бетонной стены и металлической сетчатой ограды, получил название «Иерусалимский конверт» (The Jerusalem Envelope).

В документе, подготовленном Советом национальной безопасности Израиля, цель заграждения формулировалась так: «Повысить эффективность борьбы с терроризмом в районе Иерусалима и при этом сохранить израильские интересы в этом регионе». Таким образом, уже в исходной формулировке цели строительство иерусалимского барьера выходило за пределы чисто оборонительных задач (оборонителных – в своей же стране!). Соответственно, маршрут стены следует рассматривать не только с точки зрения безопасности, но и в контексте её политического значения и последствий.

Городская линия

Городская линия – так назывался участок Зелёной линии, который делил Иерусалим в период с 1948 по 1967 год. Протянувшись примерно на семь километров, эта линия служила временной границей, установленной Соглашением о перемирии с Иорданией, и делила город на восточную часть, захваченную иорданским легионом в ходе войны, и западную, ставшую столицей Государства Израиль. С восточной стороны линия проходила вдоль стен Старого города, который оставался под контролем Иордании. По обе стороны линии стороны соорудили укрепления и препятствия, а некоторые здания вдоль линии использовались как военные позиции.

30 ноября 1948 года, после окончания боёв за Иерусалим и ослабления второй фазы перемирия на южном фронте, в заброшенном доме в квартале Мусрара встретились Моше Даян, командир бригады «Эцион», и Абдалла ат-Таль, иорданский командир. На карте масштаба 1:20000 оба командира обозначали границы прекращения огня в иерусалимском секторе: Даян – зелёным восковым карандашом израильские позиции, ат-Таль – красным карандашом позиции Иорданского легиона. Пространство между двумя линиями, включая толщину штрихов карандашей, стало «ничейной землёй» вдоль линии.

В тот момент обе стороны рассматривали её лишь как временную линию прекращения огня и не придавали значения неточностям, вызванным толщиной карандаша или разрывами линии. Тем не менее Даян и ат-Таль при посредничестве представителей ООН сумели достичь соглашения, которое положило конец перестрелкам в городе. Этот «честный мир» стал первым локальным соглашением, впоследствии приведшим к переговорам о более широком перемирии.

Несколько месяцев спустя, во время переговоров на Родосе в апреле 1949 года о подписании общих соглашений о прекращении огня после Войны за Независимость, выяснилось, что карта Даяна и ат-Таля – единственный официальный документ, на котором обе стороны согласовали линию раздела в Иерусалиме. Таким образом, небрежно нарисованные карандашные линии превратились в международную границу. Эти грубые штрихи рассекли кварталы, улицы и даже дома, став постоянным источником конфликтов и споров.

По обе стороны линии стороны держали укреплённые позиции – иногда в жилых домах и общественных зданиях, а в «ничейной полосе» были установлены мины.

Вся территория Старого города, северные кварталы и Масличная гора находились под контролем Иордании. Западная часть города и изолированный анклав на горе Скопус – под израильским. В районе Армон а-Нацив располагалась демилитаризованная зона под контролем ООН, где находилась штаб-квартира наблюдателей. Между двумя частями города функционировал единственный переход – ворота Мандельбаум, где дежурили израильские и иорданские таможенники. Этот пункт служил в основном для прохода дипломатов, представителей ООН и христианских паломников на Рождество. Оттуда же дважды в месяц отправлялся конвой в израильский анклав на горе Скопус.

Кварталы Западного Иерусалима, прилегающие к линии, стали пограничными районами: жизнь там считалась опасной, поэтому они постепенно превратились в бедные и запущенные на то время кварталы. Среди них – Шмуэль а-Нави, Меа-Шеарим, Мусрара, Мамилла и Ямин Моше.

22 мая 1956 года произошёл курьёзный инцидент: больная из французской больницы Сент-Луи, стоявшей прямо на границе, случайно уронила в «ничейную землю» свои вставные зубы. Монахини добились согласия и у ЦАХАЛа, и у иорданского легиона, спустились туда в сопровождении офицера ООН с белым флагом, нашли протез и вернули его хозяйке. Фотограф журнала Life Давид Рубингер запечатлел одну из сестёр, держащую протез в руках, – хотя зубы принадлежали вовсе не ей, а другой пациентке.

Городская линия пересекала Иерусалим в течение девятнадцати лет – до июня 1967 года. 5 июня, в первый день Шестидневной войны, иорданцы захватили Армон а-Нацив у наблюдателей ООН, положив начало наземным боям в городе. Уже в тот же день израильская бригада «Иерусалим» выбила их оттуда и заняла позиции южнее. Ночью на 6 июня парашютная бригада прорвала линию в северной части, заняла кварталы к северу от Старого города и соединилась с изолированной горой Скопус. Днём того же дня бойцы бригады «Иерусалим» прорвали заграждения в районе Абу Тур и, захватив его, замкнули кольцо вокруг Старого города, который был взят ЦАХАЛом 7 июня 1967 года (28 ияра 5727 года) – этот день с тех пор отмечается как День Иерусалима.

Сразу после войны бетонные стены и заборы, разделявшие кварталы, были снесены, укрепления и мины – убраны. Израиль распространил свой суверенитет на Восточный Иерусалим, и обе части города были объединены под управлением одного муниципалитета .

Хотя городская линия больше не существует как государственная граница, во многих аспектах она продолжает делить город – этнически и культурно. Сегодня её чаще называют «линией шва», хотя пересечение этого рубежа почти незаметно: ограждений 1948 года давно нет.

Территориальные преобразования Иерусалима после 1967 года

Спустя всего две недели после Шестидневной войны, в июне 1967 года, правительство Израиля, возглавляемое премьер-министром Леви Эшколем, приняло решение о беспрецедентном расширении юрисдикции Иерусалима на оккупированные территории. В муниципальные границы города была включена колоссальная дополнительная площадь – 71 тысяча дунамов. Это привело к троекратному увеличению территории Иерусалима всего за несколько недель.

Вместе с территорией в город вошло около 65 тысяч арабских жителей, которым были предоставлены социальные права. При этом только 6000 дунамов из присоединенной земли ранее входили в границы иорданского Иерусалима; остальная часть была сформирована за счет 28 арабских деревень.

Этот процесс имел долгосрочные последствия для демографии и застройки. Позднее из Восточного Иерусалима было экспроприировано 24 500 дунамов земли. На этих участках были построены преимущественно еврейские кварталы, где на сегодняшний день проживает более 250 тысяч евреев.

Однако расширение муниципальных границ также включило в себя крайне проблематичные районы, например, лагерь палестинских беженцев Шуафат, основанный еще в 1966 году. Данные о его населении разнятся: от 8 тысяч (оценка муниципалитета Иерусалима) до 20 тысяч (по данным ассоциации «Ир Амим»). При этом Компания «Хагихон» (районный водоканал) заявляет о проживании там около 70 тысяч человек. Важно отметить, что многие обитатели лагеря, как жители Иерусалима, обладают израильскими удостоверениями личности.



Политические последствия и разделительный барьер

Вопросы статуса Иерусалима неоднократно поднимались на высшем уровне. В 2000–2001 годах на переговорах в Кэмп-Дэвиде и Табе за основу обсуждения был взят так называемый «план Клинтона». Этот план предусматривал раздел города, при котором большая часть израильских кварталов Восточного Иерулима оставалась бы под контролем Израиля, соединяясь с Западным Иерусалимом, в обмен на территориальные уступки и прекращение нового строительства. Эти же параметры стали базой для переговоров между Эхудом Ольмертом и Махмудом Аббасом (Абу-Мазеном) в 2008 году.

Таким образом, решения о маршруте разделительного барьера приобрели существенные политические последствия. Правительство Израиля опасалось, что стена, проходящая точно по Зеленой линии или между израильскими и палестинскими кварталами, могла бы быть воспринята (особенно в ходе переговоров) как шаг к разделению суверенитета над городом. Именно поэтому значительная часть маршрута ограждения проходит преимущественно по муниципальным границам Иерусалима, установленным в 1967 году, включая большую часть аннексированной восточной территории.

• Обмен жильём после 1948 года:

– Евреи селились в бывшие арабские дома в Западном Иерусалиме.

– Арабы – в бывшие еврейские дома в Восточном Иерусалиме (под иорданским управлением).

Так сложился своеобразный обмен жилыми кварталами между двумя общинами.

• После 1967 года:

Израиль принял новые законы, по которым евреи получили возможность возвращать себе дома в Восточном Иерусалиме, которые принадлежали их семьям до 1948 года.

Для арабов аналогичного механизма не создали: они не могут требовать возврата домов в Западном Иерусалиме, где жили их семьи до войны.

• Сегодняшняя ситуация:

– Западный Иерусалим полностью еврейский.

– Восточный Иерусалим – смешанный, с несколькими группами населения:

1. арабы, жившие там изначально;

2. арабы, переселившиеся туда после 1948 года;

3. евреи, вернувшиеся в дома своих семей после 1967 года.

• Статус «постоянного жителя»

• После 1967 года Израиль предоставил палестинцам Восточного Иерусалима не гражданство, а постоянное жительство.

• Этот статус даёт право жить и работать в Израиле, пользоваться медицинской страховкой и социальными услугами, но он может быть отозван:

• при длительном проживании за пределами города; при смене центра жизни на Западный берег или за границу; в редких случаях – с конфискацией имущества как «имущества отсутствующих».

• Демография

• Население Иерусалима: около 1 млн человек.

• Из них примерно 40% – палестинцы (около 400 000 человек).

• Часть этих людей живёт за разделиьелной стеной (в районах типа Абудис, Азария), но стараются сохранить регистрацию в Иерусалиме ради резидентства.

• Политическое представительство

• Формально палестинцы-резиденты имеют право голосовать на выборах в муниципалитет и избираться в горсовет.

• Но они бойкотируют выборы: по решению ООП участие считалось бы признанием израильской аннексии Восточного Иерусалима.

• В результате – отсутствие палестинских представителей в муниципальном совете и слабое влияние на распределение бюджета.

Текст и фото – Маша Хинич