От лозунгов к диагнозу: демократия под вопросом

Продолжение. Начало здесь Между стеной и реальностью: поездка в Восточный Иерусалим

Лозунг о том, что Израиль – «единственная демократия на Ближнем Востоке», десятилетиями служил своеобразным символом национальной гордости. Однако сегодня эта фраза отходит на второй план, уступая место другим, куда более жёстким и реалистичным формулировкам. Этот сдвиг в риторике – не просто смена лозунгов, а тревожный диагноз обществу.

Суть демократии заключается в равенстве закона для всех. Этого равенства на Ближнем Востоке не было никогда, и вряд ли оно появится в ближайшее время. Израильское общество демонстрирует эту проблему особенно наглядно: законы действуют главным образом по отношению к самым слабым, тогда как сильные с разных сторон находят способы обойти их и диктовать свои правила игры.

Так возникает устойчивая система, в которой беззаконие становится нормой, привычным фоном и частью политического и социального ландшафта. Причём оно исходит не от одной конкретной стороны конфликта, а множится, исходя от множества центров силы, включая сами суды, правительство и различные общественные движения, в первую очередь радикальные.

Если прежде критика и рассмотрение заново под удобным и угодным углом чаще звучала со стороны левого лагеря, включая ассоциацию «Ир Амим», о деятельности которой немного рассказано здесь, то сегодня к ней присоединяются и представители правого фланга – в деле заселения кварталов Восточного Иерусалима еврейскими семьями. Речь идет о таких организациях как амута Арье Кинга, «Атерет Коаним» и «Эль-Ад». Идейный фанатизм, толкование законов в свою пользу, их видимое соблюдение или явное несоблюдение присущи обеими сторонам, подкрепляющими свои убеждения и желания ворохом документов, шеренгой юристов и лагерем сочувствующих. Этот редкий консенсус между противоположными полюсами указывает на то, что речь идёт не о риторике, а о системной проблеме, которую общество не может игнорировать.

Выселять – плохо; не заселять – плохо; аргументы у всех железо-бетонные. Тут я вспоминаю своего прадедушку, у которого большевики экспроприировали довольно известный и поныне в Москве особняк. Он порвал все документы, сжег все купчие, и прожил до старости дворником в подвале своего собственного дома, подавая господам новой формации галоши. Не дай бог, чтобы такое повторилось… Но, повторяется, естественно – как и все прочие события мировой истории, когда гнев толпы переклинивает ее мудрость.

Так вот – о прадедушке, простите об Арье Кинге и об анклаве Ноф-Цион в арабском квартале Джабаль-Мукабер и все это на фоне «Закона об имуществе отсутствующих», принятом в Израиле в 1950-м году.

Кто не бывал в Джабаль-Мукабер, где проживает около 14.000 человек, что делает его одним из крупных арабских районов в Иерусалиме – советую побывать. Искренне. Многое становится ясным. Многое остается загадочным. И это «многое» тысячекратно описано в течение десятилетий: горы мусора, отсутствие зелени и обочин, стабильно работающего общественного транспорта, нормальной развитой городской инфраструктуры и канализации. Впрочем, на наших глазах меняли трубы: главная улица Джабаль-Мукабер на протяжении нескольких сотен метров была перерыта, что тоже, как было сказано, плохо – и так нет обочин для парковки автомобилей, а уже когда улица перерыта, то вообще никуда не приткнуться. На такое сложно что-либо вообразить – действительно некуда, как и сложно дискутировать в бесконечных прениях по поводу злостных неплательщиков или послушных плательщиков городского налога, методов работы частных компаний по вывозу мусора и расчета количества грязных подгузников на душу населения в зависимости от демографической и политической стратегии Израиля в Восточном Иерусалиме.

И вдруг – тротуар! Чахлые деревья! Мусора – нет! Эта красота ведет к жилому комплексу Ноф-Цион, еврейскому анклаву в Джабаль-Мукабер – большому 6-этажному зданию на 150 квартир, построенным лет 15 назад по инициативе Арье Кинга и группы израильских бизнесменов, среди которых был тогда ещё частный предприниматель Нир Баркат (впоследствии мэр Иерусалима) и владелец сети супермаркетов Рами Леви, – и не только как зримое воплощение идеологии, но и для привлечения инвесторов квартирами с видами на Старый город и Храмовую гору (Аль-Акса – поправили бы меня сейчас).

Показательно, что в то время, как строился Ноф-Цион, местные жители Джабаль-Мукабер не могли получить разрешение на достройку собственных домов. Муниципалитет объяснял это различными планировочными предлогами – необходимостью «сохранить характер района» или «ограничениями инфраструктуры».

Изначально комплекс Ноф-Цион планировался на несколько сотен квартир. Первая очередь включала примерно 90 апартаментов, которые в основном приобрели еврейские семьи из-за границы. Вторая очередь проекта столкнулась с финансовыми трудностями и судебными спорами, но позже была возобновлена с участием новых инвесторов. Сегодня в Ноф-Цион живут несколько сотен израильтян, и строительство продолжается.

На деле же история Ноф-Цион началась еще в 1968 году, когда участок площадью 11 дунамов был куплен подрядчиком Рахамимом Леви, получившим разрешение на строительство на этом участке еще во времена мэра Тедди Колека. В 1999 году Digel Investments and Holdings Ltd., публичная компания, принадлежащая Иегуде Леви и Меиру Шамиру, приобрела 75% акций компании за 48 миллионов шекелей. Компания планировала построить проект стоимостью около $400 млн, объединив в себе комплекс роскошных апартаментов, коммерческих площадей, отелей и туристических достопримечательностей, включая канатную дорогу. Эскалация ситуации в сфере безопасности после второй интифады привела к отсрочке реализации проекта.



Строительство микрорайона началось в 2005 году. Первоначально предполагалось, что они будут продаваться как роскошные апартаменты для еврейской публики диаспоры, отчасти потому, что из квартир открывается вид на Храмовую гору. Расположение проекта в самом сердце арабского квартала затруднило продажу вышеупомянутой публике, в результате чего было решено продавать квартиры национально-религиозной публике. К 2009 году Digal построила 91 из 395 запланированных единиц жилья. В ноябре 2009 года движение «Всемирный Ликуд» провело церемонию закладки краеугольного камня для расширения района за счет 105 дополнительных единиц жилья.

В 2010 году начались финансовые трудности. Кредиторы хотели продать свои права в проекте группе во главе с палестино-американским бизнесменом Башаром Аль-Масри, которую представлял адвокат Дов Вайсглас и которая предложила самую высокую цену. Правые активисты начали кампанию с требованием продать проект только в руки евреев. В январе 2011 года кредиторы компании получили предложение от конкурирующей группы во главе с еврейско-австралийским инвестором Кевином Бремайстером и Рами Леви, которая стремилась приобрести только землю компании, доступную для строительства в этом районе. Инвестиционный дом Dash Apex (принадлежит BRM Group братьев Нира и Эли Барката), которому принадлежало 35% облигаций Digel, склонил чашу весов в пользу предложения Рами Леви держателям облигаций. Между Овадьей Леви, который продолжал владеть частью земли, и Бармейстером разгорелся спор о том, как будет разделена земля, и продолжение строительства на участке затянулось. В августе 2016 года муниципалитет Иерусалима одобрил экспроприацию частной земли, расположенной между двумя частями района, для строительства синагог и миквы. В октябре 2017 года Местный комитет по планированию и строительству одобрил разрешение на строительство еще 176 единиц жилья в комплексе.

В 2020 году Ноф-Цион был подключен к Израильской электрической компании, после того как до этого он был подключен к Восточно-Иерусалимской электрической компании.



Почему так подробно? Потому что подробности у всех разные…

У квартала Маале ха-Зейтим – комплексе примерно на 150 квартир, построенном в квартале Рас аль-Амуд рядом с Масличной горой – своя история. Забор, детский сад, игровая площадка, бассейн – маленький островок, изолированный от палестинского окружения. Проектом занимались правые активисты, во главе с Арье Кингом, ныне заместителем мэра Иерусалима, и еврейская поселенческая организация «Атерет Коханим». По некоторым оценкам, уже более 1500 израильских евреев живут в домах, которые «Атерет коаним» приобрели в Старом городе, начиная с 1978 года. В настоящее время организация владеет более чем 70 зданиями в мусульманском квартале Старого города и в Восточном Иерусалиме. Как происходит «квартиро-обмен» (он же – квартиро-обман) – расскажу позже. Цель – закрепить еврейское присутствие в стратегически важных точках рядом с мечетью Аль-Акса и Куполом Скалы, чтобы в будущем претендовать на строительство Третьего храма. Отношение арабских соседей – соответствующее… Об «имуществе отсутствующих», разнице закона для разных групп населения, смычке покупателей-евреев и продавцов-арабов, количестве документов в этом круговороте и о том, сколько людей живет в Иерусалиме и почему границы города обозначаются черными, синими, желтыми и зелеными линиями в зависимости от нарратива – будет рассказано в следующий раз.

Текст и фото – Маша Хинич