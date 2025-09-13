Между стеной и реальностью: поездка в Восточный Иерусалим

Начало…

Что лежит в основе любого конфликта? Борьба за влияние, религиозная рознь, расширение территории, демография. А теперь поехали в Восточный Иерусалим, где на каждом квадратном сантиметре сконцентрировано столько историй, что в них не разобраться никогда, сколько бы поездок нам не устраивали. Но мы все-таки пытаемся…

Поездка в Восточный Иерусалим для русскоязычных журналистов состоялась пару недель назад. Организовали её две ассоциации – хайфская «Мусава», отстаивающая социальные права различных групп населения, и «Ир Амим», защищающая право арабов жить и селиться в Иерусалиме.

Если бы я писала об этой поездке сразу по возвращении, впечатления, возможно, были бы другими. Но время нашлось только сейчас – уже после двух терактов… нет, теперь уже после трёх, совершённых арабами из Восточного Иерусалима и деревень, примыкающих к этой части города. Ситуация на Ближнем Востоке, в стране, в Иерусалиме меняется стремительно, порой буквально ежесекундно. За эти две недели одобрен план строительства кварталов E1 и «Птица пустыни» на холме между Аль-Азим и Аль-Азарией, что позволит присоединить Маале-Адумим к муниципальной целостности Иерусалима. Какова бы была риторика нашей поездки сегодня?

Мы ехали вдоль разделяющей (защитной) стены – того самого барьера, что призван отделять восточную и западную части города. Эти определения условны, и сама стена – тоже условность. Мы видели глухие бетонные 8- метровой высоты сомкнутые блоки, всем известно – в них множество дыр. Впрочем, известно это было и раньше, просто нам их не показывали. Перелезть или обойти стену несложно, и делают это не только те, кто ищет работу и способ прокормить семью, но и те, кто “идёт на Запад”, чтобы совершать теракты, торговать наркотиками, вести тайные переговоры.

Если бы это было возможно, я бы посадила всех читателей в наш микроавтобус, чтобы они услышали споры и разговоры, которые там велись. Если бы я могла, я расшифровала бы все лекции и комментарии наших гидов, запись встреч в Силуане, диалоги, монологи, длинные объяснения – весь тот день. Но это технически невозможно.

Разговоры в автобусе отражали споры, которые идут и в израильском обществе, и во всём мире: об Иерусалиме, о его будущем, о его жителях. Объяснения мало чем отличались от дискуссий, которые устраивают жители Восточного и Западного Иерусалима на десятках встреч и круглых столов.

Во время пеших прогулок по восточным кварталам города, особенно по Силуану, эти вопросы становились почти физически ощутимыми. Почему там горы мусора? Почему оттуда приходят люди с оружием? Почему они так озлоблены – и почему озлоблены мы? Это экзистенциальные вопросы, которые невозможно решить за один пресс-тур. Но мы хотя бы пытались…

Пресс-тур, к слову, начался с изменения программы. Нам обещали одну программу, а в итоге она оказалась другой. Вероятно, организаторы не знали об изменениях заранее. Но, может, это тоже часть реальности конфликта: многое не договаривается, что-то подразумевается, что-то скрывается или выкрикивается, что-то замалчивается. Одни документы публикуются, другие утаиваются, одни факты обнародуются, другие остаются тайной даже для тех, кто ими владеет.

Повторю: смешно думать, что во время одной поездки можно разобраться во всём этом бесконечном конфликте. В нём не могут до конца разобраться даже те, кто здесь родился, кто учил историю Ближнего Востока, кто занимается этим ежедневно – на месте и в академической атмосфере. Атмосфера вокруг – наколенная и мессианская с обеих сторон: с одной – стремление изменить всё, с другой – желание, чтобы всё оставалось как прежде, а нас здесь просто не было. Той стороне не нужны никакие новшества, никакой прогресс – они хотят лишь одного: чтобы нас не было. Возможно, в теории это было бы решением, но не для нас, а для них. И это невозможно.

Ассоциация «Ир Амим», кажется, думает иначе. Это крайне левая, крайне радикальная и при этом приветливая. Спорить с людьми, которые приглашают нас в частный дом в Силуане, кормят, угощают, целый день читают лекции и возят по городу в автобусе, непросто. Но спорить приходится: слишком многие факты, которые мы услышали, оказались неточными, непроверенными или поданными тенденциозно.

Поэтому рассказ об этой поездке стоит начать именно с вопроса: что такое на самом деле представляет собой ассоциация «Ир Амим – за справедливый и стабильный Иерусалим с согласованным политическим будущим» и какова её роль в сегодняшнем разговоре об Иерусалиме.

Ассоциация Ir Amim («Город народов») была основана в 2000 году как инициатива гражданских активистов, а с 2004 года действует в статусе некоммерческой организации НКО. С самого начала она позиционирует себя как политически независимую, но ориентированную на продвижение «справедливого и устойчивого будущего Иерусалима для израильтян и палестинцев.

Основные направления работы

Исследовательская и правозащитная деятельность – мониторинг политики Израиля в Восточном Иерусалиме: градостроительных планов, сносов домов, права на жительство и свободу передвижения.

Юридическая адвокация – подача петиций в израильские суды, попытки приостановить или изменить решения властей, которые, по мнению организации, ущемляют права палестинских жителей.

Образовательные программы – лекции, экскурсии, публикации, которые знакомят общественность с положением Восточного Иерусалима.

Международная работа – подготовка отчётов для дипломатических миссий, международных организаций и СМИ.

Ключевые проекты последних лет

«Keeping the Options Open for Final Status in Jerusalem» – двухлетний проект, финансируемый Европейской комиссией (397 839 €), направленный на анализ сценариев будущего города.

«Advancing Equitable Planning in East Jerusalem» – проект 2021–2024 годов совместно с организацией Bimkom (399 859 €), цель которого – изменить дискриминационные практики в городском планировании.

Образовательный проект «Educating for Change» (2022–2023) – вместе с организациями Breaking the Silence и Combatants for Peace, финансирование ЕС (300 000 €), для продвижения международного гуманитарного права и прав человека на оккупированных территориях.

Отчёты по образованию в Восточном Иерусалиме – ежегодные публикации, фиксирующие дефицит классов, проблемы с доступом к муниципальным услугам и давление на палестинские школы, чтобы они приняли израильскую учебную программу.

Кто финансирует? Ответ легко находится в открытых источниках, к примеру на сайте реестра амутот (НКО) в Израиле:

Финансирование и партнёры

Согласно данным, поданным в Реестр НКО Израиля, с 2012 по 2024 год Ir Amim получила более 28 млн шекелей от иностранных государственных структур.

Среди ключевых доноров:

Европейский союз

правительства Швеции, Норвегии, Чехии

«Новый израильский фонд» (гранты на сумму $898 508 в 2017–2023 гг.)

Фонд Форда, Open Society Institute (Джордж Сорос)

Bread for the World – EED (Германия).

В 2023 году общий доход составил 4,8 млн шекелей, а расходы – 5,1 млн шекелей.

Среди доноров – Европейский союз, Швеция, Секретариат по правам человека и международному гуманитарному праву (совместное финансирование Швеции, Швейцарии, Канады, Дании и Нидерландов), Норвегия, «Хлеб для мира – EED» (Германия), «Новый израильский фонд», Институт «Открытое общество» и другие.

Согласно финансовой отчётности, поданной в Реестр некоммерческих организаций Израиля в соответствии с законом о прозрачности НКО, в 2012–2024 годах Ir Amim получила 28 112 656 шекелей от иностранных государственных структур (подробная информация представлена в таблице ниже).

Согласно годовому отчёту, в 2017–2019 годах пожертвования из-за рубежа составляли 83,3 % всех пожертвований.

Проекты и партнёрства

В 2019–2024 годах Ir Amim была партнёром-исполнителем нескольких проектов, финансируемых Европейским союзом:

2021–2024: совместно с Bimkom – проект на сумму 399 859 евро «Справедливое планирование в Восточном Иерусалиме: исправление давней дискриминации за счёт использования новых возможностей».

2022–2023: совместно с организациями «Breaking the Silence» и «Combatants for Peace» – проект на сумму 300 000 евро «Образование во имя перемен: укрепление прав человека и международного гуманитарного права на оккупированных палестинских территориях посредством системного образования в области прав человека».

2019–2022: проект стоимостью 299 977 евро, направленный на «привлечение Израиля, как державы-оккупанта, к ответственности за соблюдение, защиту и реализацию социально-экономических прав палестинского населения Восточного Иерусалима».

Кроме того, в 2017–2023 годах «Новый израильский фонд» (NIF) выделил Ir Amim гранты на общую сумму 898 508 долларов США.

Репутация и восприятие

Организация известна своими критическими отчётами о политике Израиля в Иерусалиме. Сторонники считают её важным голосом, защищающим права палестинских жителей, тогда как критики обвиняют её в односторонности и в продвижении политической повестки, финансируемой из-за рубежа.

В продолжении – об Арье Кинге и организациях «Атерет Коаним» и «Эль-Ад – Ир Давид».

Текст и фото – Маша Хинич