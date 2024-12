Классика – из Раананы в Нетанию. Начало – «Рапсодия в стиле блюз»

Верхнее фото – Guy Mintus – by © Karine Mahiout

Оркестр «Симфонет Раанана» расширяет географию своих концертов и отправляется в Нетанию с новой серией классической музыки, с 4 концертами в «Гейхал а-тарбут» в Нетании, в программах которых – лучшее из лучшего, любимое и слушателями и исполнителями, популярное для всех возрастов: от Гершвина до Хачатуряна, от Римского-Корсакова до Мануэля де Фалья.

Кстати, Гершвин – именно с его «Рапсодии в стиле блюз» в исполнении гениального Гая Минтуса откроется этот абонемент. Приходите, приезжаете, слушайте и получайте удовольствие!

Программа первого концерта – «Рапсодия в стиле блюз»

14 января 2025, вторник, в 20.00

Дирижер – Матан Йона

Фортепиано – Гай Минтус (Израиль/США)«Симфонет Раанана «приглашает вас на концерт оркестра при участии прославленного пианиста и композитора Гая Минтуса. Под руководством молодого дирижера Матана Йоны «Симфонет Раанана» исполнит «Рапсодию в стиле блюз» Джорджа Гершвина в новой аранжировке, а также сочинение самого Гая Минтуса.

Арам Хачатурян. Адажио из балета «Спартак»

Гай Минтус. Истории израненной земли

Альбенис. Астурия

Сен-Санс. Вакханалия из оперы «Самсон и Далила»

Айра и Джордж Гершвин. Someone to Watch over Me

Джордж Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз»

Билеты: https://bit.ly/3B3HPFl

Программа второго концерта – «Приглашение на танец»

2 апреля 2025, среда, в 20.00

Давид Зеба – дирижер и ведущий

Илья Жорницкий – аккордеон

Григорий Яновский – виолончель

В программе:

Любимые танцевальные мелодии П.И.Чайковского, Иоганна Штрауса, Иоганнеса Брамса и др.

П.И. Чайковский. Полонез из оперы «Евгений Онегин».

Арам Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаяне»

Арам Хачатурян. Вальс из кинофильма «Маскарад»

Бела Барток. Румынские танцы

Иоганнес Брамс. Венгерские танцы № 1 и 5

П.И. Чайковский. «Вариации на тему Рококо»

Рейнгольд Глиэр. Танец матросов из балета «Красный мак»

Иоганн Штраус. Вальс «На прекрасном голубом Дунае», вальс «Розы с юга», шуточная полька «Гром и молнии», полька «Без забот»

Микис Теодоракис . Сиртаки из фильма «Грек Зорба»

Третий концерт – «Русская фантазия»

27 мая 2025, вторник, в 20.00

Ротем Нир – дирижер

Нитай Цори – скрипка

Ира Бертман – сопрано

В программе:

М.И.Глинка. «Камаринская»

А.П.Бородин. Увертюра к опере «Князь Игорь»

Русские арии и песни

Николай Римский-Корсаков. Фантазия на русские темы

П.И.Чайковский. Симфония № 2 до минор. 1 и 2 части

Четвертый концерт – «Средиземноморский праздник»

9 июля 2025, среда, в 20.00

Давид Зеба – дирижер

Дор Амран – мандолина

Нево Каннер – вокал

В программе:

К. Сен-Санс. Интродукция и Рондо каприччиозо для скрипки с оркестром

Жорж Бизе. Кармен-сюита

Антонио Вивальди. Концерт для двух мандолин с оркестром

К. Глюк. Танец блаженных теней. Из оперы «Орфей и Эвридика»

Тисье Элиас. Мабрук

Э. Гранадос. Музыка для мандолины

Пабло Сарасате «Цыганские напевы»

Мануэль де Фалья. Испанский танец из оперы «Жизнь коротка»

Информация и билеты о новой серии классической музыки в Нетании оркестра «Симфонет Раанана» по телефону 09-8308811, WhatsApp 052-5119903 или на сайте: https://bit.ly/46mAfk6

Билеты на концерт Гай Минтуса – https://bit.ly/3B3HPFl

******* Музыкальный руководитель оркестра – Омер Меир-Веллбер

Штатный дирижер – Давид Зеба

Генеральный директор оркестра – Орит Фогель-Шафран

Сайт оркестра – http://www.symphonette.co.il

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/symphonette.raanana Photos: Guy Mintus by Karine Mahiout. Все фотографии предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана» Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR&Consulting при сотрудничестве с MashaHinichPR