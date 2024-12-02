Классика – из Раананы в Нетанию. Начало – «Рапсодия в стиле блюз»

Верхнее фото – Guy Mintus – by © Karine Mahiout
Оркестр «Симфонет Раанана» расширяет географию своих концертов и отправляется в Нетанию с новой серией классической музыки, с 4 концертами в «Гейхал а-тарбут» в Нетании, в программах которых – лучшее из лучшего, любимое и слушателями и исполнителями, популярное для всех возрастов: от Гершвина до Хачатуряна, от Римского-Корсакова до Мануэля де Фалья.
Кстати, Гершвин – именно с его «Рапсодии в стиле блюз» в исполнении гениального Гая Минтуса откроется этот абонемент. Приходите, приезжаете, слушайте и получайте удовольствие!
Программа первого концерта – «Рапсодия в стиле блюз»
14 января 2025, вторник, в 20.00
Дирижер – Матан Йона
Фортепиано – Гай Минтус (Израиль/США)«Симфонет Раанана «приглашает вас на концерт оркестра при участии прославленного пианиста и композитора Гая Минтуса. Под руководством молодого дирижера Матана Йоны «Симфонет Раанана» исполнит «Рапсодию в стиле блюз» Джорджа Гершвина в новой аранжировке, а также сочинение самого Гая Минтуса.
Арам Хачатурян. Адажио из балета «Спартак»
Гай Минтус. Истории израненной земли
Альбенис. Астурия
Сен-Санс. Вакханалия из оперы «Самсон и Далила»
Айра и Джордж Гершвин. Someone to Watch over Me
Джордж Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз»
Билеты: https://bit.ly/3B3HPFl
Программа второго концерта – «Приглашение на танец»
2 апреля 2025, среда, в 20.00
Давид Зеба – дирижер и ведущий
Илья Жорницкий – аккордеон
Григорий Яновский – виолончель
В программе:
Любимые танцевальные мелодии П.И.Чайковского, Иоганна Штрауса, Иоганнеса Брамса и др.
П.И. Чайковский. Полонез из оперы «Евгений Онегин».
Арам Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаяне»
Арам Хачатурян. Вальс из кинофильма «Маскарад»
Бела Барток. Румынские танцы
Иоганнес Брамс. Венгерские танцы № 1 и 5
П.И. Чайковский. «Вариации на тему Рококо»
Рейнгольд Глиэр. Танец матросов из балета «Красный мак»
Иоганн Штраус. Вальс «На прекрасном голубом Дунае», вальс «Розы с юга», шуточная полька «Гром и молнии», полька «Без забот»
Микис Теодоракис . Сиртаки из фильма «Грек Зорба»
Третий концерт – «Русская фантазия»
27 мая 2025, вторник, в 20.00
Ротем Нир – дирижер
Нитай Цори – скрипка
Ира Бертман – сопрано
В программе:
М.И.Глинка. «Камаринская»
А.П.Бородин. Увертюра к опере «Князь Игорь»
Русские арии и песни
Николай Римский-Корсаков. Фантазия на русские темы
П.И.Чайковский. Симфония № 2 до минор. 1 и 2 части
Четвертый концерт – «Средиземноморский праздник»
9 июля 2025, среда, в 20.00
Давид Зеба – дирижер
Дор Амран – мандолина
Нево Каннер – вокал
В программе:
К. Сен-Санс. Интродукция и Рондо каприччиозо для скрипки с оркестром
Жорж Бизе. Кармен-сюита
Антонио Вивальди. Концерт для двух мандолин с оркестром
К. Глюк. Танец блаженных теней. Из оперы «Орфей и Эвридика»
Тисье Элиас. Мабрук
Э. Гранадос. Музыка для мандолины
Пабло Сарасате «Цыганские напевы»
Мануэль де Фалья. Испанский танец из оперы «Жизнь коротка»
Информация и билеты о новой серии классической музыки в Нетании оркестра «Симфонет Раанана» по телефону 09-8308811, WhatsApp 052-5119903 или на сайте: https://bit.ly/46mAfk6
Билеты на концерт Гай Минтуса – https://bit.ly/3B3HPFl
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Музыкальный руководитель оркестра – Омер Меир-Веллбер
Штатный дирижер – Давид Зеба
Генеральный директор оркестра – Орит Фогель-Шафран
Сайт оркестра – http://www.symphonette.co.il
Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/symphonette.raanana
Photos: Guy Mintus by Karine Mahiout.
Все фотографии предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»
Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR&Consulting при сотрудничестве с MashaHinichPR