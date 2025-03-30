Заглавное фото: слева – Омер Меир Веллбер (photo – © RoriPalazzo), справа – Гай Минтус (photo – © Karine Mahiout)

Мендельсон via Минтус. Оркестр «Симфонет Раанана». 8-й абонементный концерт сезона. Мендельсон и Минтус встречаются в Италии.

Дирижер Омер Меир Веллбер

Пианист Гай Минтус

В программе:

Феликс Мендельсон. Симфония No 4 – «Итальянская» – ля мажор, соч. 90 в аранжировке Гая Минтуса.

Пианист и композитор Гай Минтус создал уникальную аранжировку знаменитой Итальянской симфонии Мендельсона для оркестра «Симфонет Раананы». В этой версии музыкальная ткань симфонии переплетается с известными итальянскими мелодиями – от неаполитанских народных песен до знаменитых итальянских хитов 1950–1970-х годов. Красочная встреча жанров на сцене стала возможной благодаря тесному сотрудничеству Гая Минтуса и музыкального руководителя «Симфонет Раананы» дирижера Омера Меира Веллбера.

Среда, 9 апреля, 20:00

Четверг, 10 марта, 20:00

Концерты проходят в Городском центре искусств и музыки Раананы.



Роберт Шуман так писал о Феликсе Мендельсоне: «Это Моцарт девятнадцатого столетия, самый светлый музыкальный талант, который яснее всех постигает противоречия эпохи и лучше всех примиряет их».

Симфония № 4 ля мажор, соч. 90, «Итальянская»

Среди обширного творческого наследия Феликса Мендельсона-Бартольди, включающего произведения самых различных жанров – от опер и ораторий до фортепианных миниатюр и песен, – особое место принадлежит симфониям. Один из творцов романтического симфонизма, Мендельсон в своих симфониях опирался на традиции венских классиков, сочетая классическую стройность с романтикой.

В юношеские годы им было создано одиннадцать симфоний для струнного оркестра и две симфонии для большого оркестра, из которых была опубликована только Симфония до минор (1824 г.), известная как Первая симфония. В зрелый период творчества Мендельсон написал еще четыре симфонии: Симфонию-кантату «Хвалебный гимн», (1840 г.), обычно называемую Второй симфонией, Третью, «Шотландскую», (1842 г.), Четвертую, «Итальянскую», соч. 90 (1833 г.) и Пятую, «Реформационную», (1830 г.) симфонии. Несоответствие между нумерацией симфоний и порядком их возникновения вызвано тем, что лишь первые три симфонии были опубликованы при жизни композитора. «Итальянская» и «Реформационная» симфонии изданы посмертно и соответственно получили более поздний номер опуса.

В октябре 1830 года Мендельсон отправился в долгое путешествие по Италии. В феврале 1831 года он писал своей сестре Фанни: «Я снова начал сочинять с новой силой, и «Итальянская» симфония быстро развивается; это будет самое счастливое произведение, которое я когда-либо писал, особенно последняя часть». В октябре 1831 года он вернулся на родину, но симфония была закончена только в ноябре 1832 года. Начав работу над произведением еще на Апеннинском полуострове, Мендельсон завершил ее в родной Германии. Симфония, названная «Итальянской», передает восхищение и восторг композитора, который в одном из писем признавался: «Вся страна какая-то праздничная, и все кажется, что ты какой-то владетельный князь, с триумфом въезжающий в нее». Об успехе концерта, состоявшегося в мае 1833 года, писали: «Необыкновенный успех концерта: Мендельсон дирижировал своей великолепной Симфонией и получил восторженные овации». Несмотря на это, Мендельсон продолжал вносить изменения в партитуру и запретил исполнение произведения в Германии при его жизни. Сегодня «Итальянская» симфония – одно из самых популярных его произведений.

Об исполнителях:



32-летний американо-израильского джазовый пианист, вокалист, композитор и аранжировщик Гай Минтус вырос в ирако-марокканско-польской еврейской семье в Израиле, но последние годы живет в Нью-Йорке, где он окончил Манхэттенскую музыкальную школу. Стиль Гая Минтуса представляет сочетание американского джаза и левантийской музыки, спонтанного импровизационного подхода и его музыкального видения, уже сформировавшегося в гибрид таких стилей как бибоп и BossaNova плод влиянием классических, израильских, турецких, цыганских и восточноевропейских мелодий.

Гай получил множество наград за свою музыку, в том числе премию Леонарда Бернстайна от Фонда ASCAP, «Приз зрительских симпатий» на джазовом фестивале в Монтрё, а также две премии The Herb Alpert Young Jazz Composer Awards от Американской ассоциации композиторов и исполнителей за выдающееся джазовое исполнение и аранжировку. Он также пишет сочинения для классических оркестров и различных инструментальных составов, выступает с известными музыкантами.

Гай Минтус много гастролирует, уже побывав в Бразилии, Индии, Турции, в городах Европы, Канаде и Соединенных Штатах. В Израиле он выступает достаточно регулярно, в том числе и на джазовых фестивалях

Кстати, еще в 9-летнем возрасте Гай Минтус был признан входящим в полтора процента исключительно одаренных детей в соответствии с тестами института Генриетты Сольд. В 13 лет Гай увлекся джазом, прослушав альбом Телониуса Монка. В 2009 году он с отличием окончил Школу искусств имени Тельмы Елин и одновременно джазовое отделение Израильской консерватории. Затем – армия и учеба в совместной программе «Новой школы джаза и современной музыки» и Израильской Консерватории. В 2010 году Гай начал учиться в Музыкальной школе имени Бухмана Меты при Тель-Авивском университете, специализируясь в композиции и классическом фортепиано. В 21 год Гай Минтус уехал учиться в Институт джаза в Манхэттенской школе музыки.

Последние восемь лет Гай также руководит своим джазовым трио, выступая на фестивалях и в джаз-клубах Израиля и по всему миру. На данный момент трио выпустило три альбома.

Музыкальный руководитель оркестра «Симфонет Раанана» – Омер Меир Веллбер – https://omermeirwellber.com ) – израильский дирижер и композитор, один из самых талантливых дирижеров своего поколения.

В прошлом сезоне Веллбер был дирижером Филармонического оркестра Театра Ла-Скала в Милане и музыкальным директором оперного театра в Валенсии в Испании. Начиная с сентября 2025 года он приступил к исполнению обязанностей генерального музыкального руководителя Гамбургской государственной оперы и Гамбургского государственного филармонического оркестра.

Он родился в 1981 году в Беэр-Шеве. Начал музыкальные занятия в 5 лет, играя на аккордеоне и фортепиано. В 9 лет он стал студентом композитора Тании Талер. Позднее он изучал композицию у Майкла Вольпе и продолжил обучение благодаря стипендии фонда культуры Америка-Израиль.

С 2008 по 2010 год Омер был ассистентом Даниэля Баренбойма в Staatsoper Unter den Linden и Teatro alla Scala в Милане. В 2009 году он стал музыкальным директором оркестра «Симфонет Раанана». С 2011 по 2014 год он занимал должность музыкального директора Palau de les Arts Reina Sofia. В 2018 году он стал главным дирижером BBC Philharmonic в Манчестере в Англии. Он также работал с Teatro Massimo di Palermo, с оркестром Semperoper в Дрездене, Vienna Volksoper и Гамбургской государственной оперой.

Омер Меир Веллбер выпустил множество коммерческих записей, включая альбом «Gioia» с польской оперной певицей Александрой Куржак, а также DVD-записи опер «Евгений Онегин» и «Аида».

Меломанам он также знаком по его деятельности в Израильской Опере – в 2014-м году именно под его руководством в Опере был исполнен «Севильский цирюльник». Стоит отметить, что это был 30-й юбилейный сезон Оперы и честь его открыть предоставили столь молодому дирижеру. Забавно, что свою карьеру на сцене Израильской оперы он начал как аккордеонист в постановке «Воццека» много лет назад. С тех пор он дирижировал всеми знаменитыми операми по всему миру.

Веллбер охотно играет на разных музыкальных инструментах, отдавая предпочтение аккордеону, объясняя это так: «Мне нравится играть, это помогает сохранять связь с реальным миром, с музыкантами и с самой музыкой. Иногда дирижеру может показаться, что вот он и творит музыку. Конечно, дирижер делает очень много, но он – передает музыку, а не творит ее».

Особенность этого дирижера – работа без партитуры. Веллбер рассказывает: «Мне нравится ощущение, что музыка рождается как бы из ничего. К тому же так я могу наблюдать за музыкантами, общаться с ними. Надо постоянно держать руку на пульсе, следить за тем, что происходит во время концерта».

В своей деятельности в Израиле Веллбер стремится использовать музыку как мощный инструмент для социальных перемен. Да и сам оркестр «Симфонет Раанана» был основан в 1991 году для поддержки музыкантов – новых репатриантов. Веллбер был также основателем и музыкальным руководителем проекта «Сараб» – «Струны перемен». «Сараб» на арабском означает оазис, а сам проект предоставляет возможность изучения музыки для детей бедуинов в Негеве, являясь едва ли не единственным таким шансом для них. Благодаря этой инициативе Веллбер содействует изменениям в социальной реальности бедуинской молодежи и расширяет сотрудничество и общение между бедуинскими и еврейскими общинами. Веллбер также служил послом доброй воли в организации «Save a Child’s Heart» – международной некоммерческой организации, базирующейся в Израиле, которая предоставляет медицинские процедуры и операции детям с болезнями сердца. Кроме того, Веллбер сотрудничает с различными организациями в рамках образовательных программ для будущих дирижеров.

Он – действительно уникален, и тому подтверждение и выпущенная им в 2017 году книга «Страх, риск и любовь – мгновения с Моцартом». Книга была написана Веллбером в сотрудничестве немецкой писательницей и журналисткой Инге Клопфер и посвящена его личному восприятию опер Моцарта.

В 2023 году он выпустил книгу на иврите в издательстве «Керен» – «Четыре обморока Хаима Биркнера», выпущенную изначально в Берлине на немецком языке в 2019 года, а позже – и в Италии на итальянском.

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Оркестр «Симфонет Раанана». Концерт № 8.

Среда, 9 апреля, 20:00

Четверг, 10 марта, 20:00

Дирижер Омер Меир Веллбер

Пианист Гай Минтус (Израиль/США)

В программе:

Феликс Мендельсон. Симфония No 4 – «Итальянская» – ля мажор, соч. 90

Специальная аранжировка пианиста и композитора Гая Минтуса для оркестра «Симфонет Раананы».

Музыкальный руководитель оркестра – Омер Меир Веллбер

Штатный дирижер – Давид Зеба

Генеральный директор оркестра – Орит Фогель-Шафран

Сайт оркестра – http://www.symphonette.co.il

Справки по телефону: 09-7457773

Заказ абонементов и билетов на сайте оркестра: http://www.symphonette.co.il

Концерты проходят в Городском центре искусств и музыки по адресу – улица а-Пальмах 2-алеф.

Страница оркестра в фейсбуке: https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Канал в сети Youtube: https://www.youtube.com/@symphonetteR

Фотографии (© Luca Pezzani, © Rori Palazzo, ©Ella Barak, © Karine Mahiout, © Oliver Killig ) предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»



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