Оркестр «Симфонет Раанана». 6-й абонементный концерт сезона. «Магия сердца»

Верхнее фото: слева – виолончелист Цви Плессер – © Lisa-Marie Mazzucco; справа дирижер Ротем Нир – © Йоав Артшик

Оркестр «Симфонет Раанана». «Магия сердца».

Ротем Нир – дирижер.

Цви Плессер – виолончель.

В программе:

Вольфганг Амадей Моцарт. Увертюра к опере «Волшебная флейта»

Франц Шуберт. «Неоконченная симфония» № 8 си минор DV 759

Эдуард Элгар. Концерт для виолончели с оркестром ми минор, соч. 85

Программа этого концерта охватывает с двух сторон музыку 19-го века: прекрасный и романтический Концерт для виолончели с оркестром Элгара начала века уже 20-го и Увертюра к «Волшебной флейте» Моцарта, предвосхитившего музыку следующего за ним столетия, а между ними – загадочная «Неоконченная симфония» Шуберта. В концерте принимают участие Цви Плессер, один из ведущих израильских виолончелистов, и молодой харизматичный дирижер Ротем Нир.

Даты концертов:

Среда, 19 февраля 2025 г., 20:00

Четверг, 20 февраля 2025 г., 20:00

Раанана, Городской Центр д музыки и искусств, улица Пальмах 2-алеф.

Эдуард Элгар написал свой знаменитый концерт для виолончели в 1919 году, и это его последнее его крупное произведение считается краеугольным камнем виолончельного репертуара. В 1960-х годах, благодаря записи Жаклин дю Пре, произведение стало чрезвычайно популярным. А премьера этого концерта – эмоционального музыкального путешествия продолжительностью в тридцать минут состоялась в год создания – в 1919-м году под управлением самого Элгара.

В Англии Эдуард Элгар почитается как национальный герой наряду с Генри Пёрселлом, Уильямом Шекспиром, Чарльзом Диккенсом и Бернардом Шоу. Яркий представитель английской композиторской школы в своем творчестве развивал художественные принципы позднего западно-европейского романтизма.

Музыку его виолончельного концерта отличает благородство романтизма и очень британский тон с его особой сдержанностью, тонкостью и изяществом. Сам Элгар говорил, что «музыка концерта чересчур эмоциональна, но я люблю ее, черт побери!»

При этом у виолончельного концерта Элгара – своя история, и довольно мрачная. Концерт был написан в годы Первой мировой войны. В это же время композитор перенес тяжелую операцию. Придя в сознание, он потребовал бумагу и карандаш, и сразу стал писать музыку. Это была первая тема Виолончельного концерта. Возможно, именно поэтому музыке концерта присущ особый нерв. По аналогии со знаменитым произведением Бенджамина Бриттена концерт часто называют «военным реквиемом» Элгара. Он отличается от сочинений предыдущих лет строгостью тона и неизменной серьезностью. Композитор словно возвращается к музыкальному стилю времен своей молодости – к традициям Чайковского, Дворжака, Грига.

Судьба Элгара – это судьба бедного мальчика из провинции, который пробился к вершинам славы только благодаря собственному труду. Он получил все звания и все награды, он стал Сэром и мастером. Слава пришла к нему в возрасте 40-45 лет. Сам король Эдуард VII пожаловал ему титул «Сэра», а в конце жизни он удостоился высокого звания Королевского музыканта и титула баронета. Он покорил США, продирижировав там своими произведениями с огромным успехом в рамках мирового турне.

«Неоконченная симфония» Cи минор DV 759 (нем. Unvollendete; при издании был присвоен № 8) – одно из самых знаменитых симфонических произведений австрийского композитора Франца Шуберта. Написана осенью 1822 года.

В 1865 году венский придворный капельмейстер Иоганн Хербек, составляя программу концерта старой венской музыки, начал рыться в кипах забытых рукописей. В неразобранном архиве председателя Штирийского любительского музыкального общества А. Хюттенбреннера он обнаружил неизвестную ранее партитуру Шуберта. Это была си-минорная симфония. Под управлением Хербека она и прозвучала впервые 17 декабря 1865 года в концерте венского Общества любителей музыки.

Композитор создавал ее на протяжении последних месяцев 1822 года. Шуберт был в эти годы уже широко известен в Вене как автор многих прекрасных песен и популярных фортепианных пьес, однако ни одна из его предшествовавших симфоний не была публично исполнена, и как симфониста его никто, кроме самых близких друзей, не знал. Новая симфония создавалась сначала в виде переложения для двух фортепиано, а затем уже – в партитуре. До сих пор продолжаются споры о том, является ли эта симфония действительно незавершенной, или Шуберт полностью воплотил свой замысел в двух частях вместо общепринятых четырех. Две ее части оставляют впечатление удивительной цельности, исчерпанности. Это позволило некоторым исследователям утверждать, что композитор и не предполагал продолжения, так как воплотил свой замысел в двух частях. Однако сохранились наброски партитуры третьей части, по каким-то причинам оставленные в эскизе.

Симфония посвящена любительскому музыкальному обществу в Граце, которому в 1824 году были представлены 2 первые части.

Критик Эдуард Ганслик так описывает это произведение: «Эта симфония – сладкий поток мелодий, несмотря на свою силу и гениальность, настолько кристально чистый, что можно увидеть каждый камешек на дне. И везде одно и то же тепло, тот же золотой солнечный свет, который заставляет почки распускаться!».

Дирижер Ротем Нир

Дирижеру Ротему Ниру – 26 лет. Он – выпускник школы искусств имени Тельмы Елин. В Армии обороны Израиля Ротем служил как выдающийся музыкант. Музыкальные занятия Ротем начал с саксофона, потом перешел на фагот, но видел свой будущий путь в качестве дирижера. Ротем Нир учился в Музыкальной школе Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете по классу дирижирования и игры на фаготе.

Начиная с сезона 2020-2021 гг., Ротем Нир работал помощником дирижера в Израильском Камерном оркестре, одержав победу в конкурсе «Теплица дирижеров». И одновременно, он был первым фаготистом в Израильском Симфоническом оркестре Ришон ле-Циона.

Ротем Нир уже дирижировал лучшими израильскими оркестрами, в том числе, Израильским Филармоническим оркестром, Израильским Камерным оркестром, Израильской Камератой, «Симфонетт Раанана» и Хайфским Симфоническим оркестром.

Еще будучи старшеклассником, он играл в Молодежном Филармоническом оркестре и Национальном молодежном духовом оркестре, а также участвовал в программе Дэвида Голдмана по продвижению выдающихся музыкантов.

В рамках обучения дирижированию Ротем выиграл конкурс «Золотая палочка» при сотрудничестве с Хайфским Симфоническим оркестром; участвовал в мастер-классах по дирижированию под руководством известных дирижеров.

Ротем Нир также был выдающимся стипендиатом Американо-израильского культурного фонда с 2014 года и получал стипендии от Фонда Ронена и Фонда Эли Леона.

Летом 2024 года Ротем Нир был ассистентом дирижера Тимура Зангиева на фестивале в Зальцбурге, где Зангиев ставил оперу «Игрок».

Дирижировал Грузинским камерным оркестром Ингольштадта. Принимал участие в программе обучения молодых дирижеров фестиваля в Вербье, в рамках которой работал с оркестром фестиваля и дирижерами Лахавом Шани и Кристофом Эшенбахом. Руководил летней конференцией Национального молодежного духового оркестра

У израильского виолончелиста Цви Плессера за плечами обширная карьера в качестве солиста, исполнителя камерной музыки, педагога и музыкального руководителя. Он часто выступает по всему миру и сотрудничает с лучшими дирижерами и музыкантами современности. В качестве солиста выступает со всеми оркестрами страны – Израильским филармоническим оркестром, Иерусалимским симфоническим оркестром, Израильским симфоническим оркестром Ришон ле-Циона, Иерусалимской Камератой, Израильским камерным оркестром, Беэр-Шевской Симфониеттой и другими. Он также выступал с такими оркестрами, как Национальный оркестр США в Вашингтоне, оркестр Св. Мартина в полях, Шанхайский симфонический оркестр, Национальный оркестр Мексики, Гамбургский симфонический оркестр и Софийская филармония.

Плессер часто участвует в музыкальных фестивалях по всему миру, включая Marlboro Festival в США, Cerontino в Мексике, Kuhmo в Финляндии, Le Pont Festival в Японии, Rolandsack в Германии, Clas Clas в Испании, Salon de Provence во Франции и Международный фестиваль камерной музыки в Иерусалиме. С 2011 по 2021 год он был музыкальным руководителем фестиваля «Голос музыки в Верхней Галилее». Летом 2022 года он основал вместе со своим другом скрипачом Гаем Браунштейном новый фестиваль «Дни музыки в ELMA», который проходит в Центре искусств ELMA в Зихрон-Яакове.

Цви Плессер окончил Джульярдскую школу музыки в Нью-Йорке. В настоящее время он – профессор виолончели в Иерусалимской академии музыки и танца. Ранее он также преподавал в Университете Северной Каролины и Высшей школе музыки в Вюрцбурге в Германии.

Его записи можно найти на многих теле- и радиостанциях по всему миру, а также на множестве компакт-дисках таких компаний как для Helicon, Kleos, Meridian, Naxos, Alpha и других.

Цви Плессер уделяет много времени камерной музыке. На протяжении многих лет он играл в различных камерных музыкальных коллективах – квартете Губермана и камерном ансамбле Concertante.

С 2017 года Плессер работает на факультете музыкальной программы Перлмана, где он преподает дважды в год. В течение последних нескольких лет он также преподавал на летней программе Morningside Musical Bridge в Бостоне.

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Оркестр «Симфонет Раанана». Концерт № 6. «Магия сердца»

Ротем Нир – дирижер

Цви Плессер – виолончель

В программе:

Вольфганг Амадей Моцарт. Увертюра к опере «Волшебная флейта»

Франц Шуберт. «Неоконченная симфония» № 8 си минор DV 759

Эдуард Элгар. Концерт для виолончели с оркестром ми минор, соч. 85

Даты концертов:

Среда, 19 февраля 2025 г., 20:00

Четверг, 20 февраля 2025 г., 20:00

Раанана, Городской Центр д музыки и искусств, улица Пальмах, 2-алеф.

Музыкальный руководитель оркестра – Омер Меир-Веллбер

Штатный дирижер – Давид Зеба

Генеральный директор оркестра – Орит Фогель-Шафран

Сайт оркестра – http://www.symphonette.co.il

Справки по телефону: 09-7457773

Заказ абонементов и билетов на сайте оркестра: http://www.symphonette.co.il

Концерты проходят в Городском центре искусств и музыки по адресу: улица Пальмах, 2-алеф.

Полная программа концертов оркестра сезона 2024-2025 на иврите – https://www.symphonette.co.il/wp-content/uploads/2024/06/Hebrew-24-25-New.pdf

На английском языке здесь – https://www.symphonette.co.il/wp-content/uploads/2024/06/English-24-25.pdf

Фотографии (© Йоав Артшик, © Lisa-Marie Mazzucco) предоставлены пресс-службой оркестра “Симфонет Раанана”

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting