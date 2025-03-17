Ричард Клайдерман: «Мне важно приехать в Израиль именно сейчас, чтобы дать людям возможность продолжать нормальную жизнь!»

Верхнее фото: by Dannie Arrault



Всемирно известный пианист и любимец израильской публики Ричард Клайдерман вновь посетит нашу страну весной 2025 года, чтобы дать всего один концерт.

Концерты этого выдающегося артиста неизменно имеют невероятный успех. Яркий исполнительский талант и титаническая трудоспособность Клайдермана принесли ему заслуженное признание – за самые высокие показатели по продаже своих альбомов музыкант внесен в «Книгу рекордов Гиннеса» как «самый успешный пианист в мире». Его альбомы 267 раз получали золотой и 70 раз – платиновый статус, он принял участие в более чем 700 телепередачах, дал более 50 тысяч автографов, свою самую известную композицию «Ballade Pour Adeline», которая впервые была им сыграна в 1976 году и принесла молодому музыканту мировую известность) пианист исполнил более 8 тысяч раз. Сингл с этим произведением был продан общим тиражом 22 миллионов экземпляров более чем в 38 странах, на своих выступлениях Клайдерман получил более 50 тысяч букетов цветов. В качестве солирующего пианиста он выступал с такими оркестрами, как Лондонский филармонический, Токийский, Пекинский и Австрийский симфонический оркестры.

Накануне гастролей мы побеседовали с Ричардом Клайдерманом о том, в каком возрасте он прикоснулся к клавиатуре, как появился титул «Принц романтики», о своем отношении к Израилю и о многом другом.

Ричард, как началась ваша музыкальная карьера?

В нашем доме, в пригороде Парижа, всегда была музыкальная атмосфера, к папе приходили ученики, и музыка звучала в нашем салоне непрерывно. Мой отец был аккордеонистом, но также прекрасно играл и на фортепиано. Я прикоснулся к клавиатуре в 5 лет. Моим первым учителем был мой отец.

Помогал ли вам ваш папа сочинять какие-нибудь песни или, может быть, писал песни вместе с вами?

Я не композитор – я интерпретатор, и меня учили быть именно интерпретатором. Все оригинальные сочинения, которые я когда-либо исполнял, были написаны моими продюсерами Оливье Туссеном и Полом де Сенневилем.

Как появился титул «Принц романтики»?

В 1985 году я выступал на благотворительном гала-концерте в Нью-Йорке в отеле Waldorf Astoria, который проходил под патронажем Нэнси Рейган. После выступления она настояла на том, чтобы я пришел познакомиться с ней. Она была очень мила со мной, тепло поздравила меня, и в конце разговора она сказала: «Ну …. Ричард … ты настоящий принц романтики …». В этот момент и родился «Принц романтики», потому что некоторые журналисты были рядом и слышали, как она говорила это мне. На следующий день во всех новостных газетах Америки появилась моя фотография с Нэнси Рейганом, которая была подписана: «Миссис Нэнси Рейган и принц романтики Ричард Клайдерман!». С тех пор многие люди напоминают мне об этом “Принце романтики”, и я должен сказать, что я спокойно отношусь к этому. Конечно, мое глубочайшее желание, когда я стану немного старше, чтобы вы назвали меня «Королем романтики»!».



Вы романтичный человек и романтичный исполнитель. Легко ли оставаться романтиком в наше время современных технологий?

Музыка – это то, что мне помогает оставаться романтиком. Я исполняю и слушаю красивые мелодии, которые настраивают меня и моих слушателей на романтический лад.

Играете ли вы на других инструментах, или фортепиано – это единственный инструмент, на котором вы играете?

Раньше я играл и на органе, но в последние 30 лет я играю только на акустическом фортепиано. Во всех моих гостиничных номерах во время гастролей у меня стоит электрическое пианино, чтобы заниматься в любое время дня или ночи, не мешая соседям.

Вы часто выступаете в Израиле. Что вы можете сказать о нашей стране и ее публике?

Израиль – моё любимое место для выступлений. Мои концерты проходили в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе. Я вижу, что ваша страна переживает непростые времена, но мне важно приехать именно сейчас, чтобы дать людям возможность продолжать нормальную жизнь! Возможно, есть и такие, которым не нравятся мои гастроли в Израиле, но меня мало интересует их мнение.

Что вы будете исполнять на концерте в Тель-Авиве?

Я собираюсь исполнить мои популярные и любимые композиции в несколько обновлённой обработке. На концерте прозвучат лучшие хиты всех времен, включая Ballade Pour Adeline, West Side Story, Harry Potter Melody, Love Story Don’t Cry For Me Argentina и многие другие. Как всегда в на концерте в Израиле меня будет сопровождать оркестр «Симфонет Раанана». Я получаю большое удовольствие от работы с этим прекрасным оркестром. Это команда отличных музыкантов и очень приятных людей.

Расскажите, пожалуйста, о ваших любимых местах в Израиле.

Я очень люблю возвращаться в Тель-Авив, бродить по городу, общаться с людьми.

Я гулял по Иерусалиму, Хайфе и другим городам. Израильская публика принимает очень тепло! Жду встречи с вами с нетерпением!

С Ричардом Клайдерманом беседовала Софья Нимельштейн

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Для любителей таланта и воздушной манеры исполнения Ричарда Клайдермана шоу последнего романтика эпохи – всегда долгожданное событие. Единственный концерт Ричарда Клайдермана в Тель-Авиве в сопровождении оркестра «Симфонет Раанана» состоится:

6 апреля, в воскресенье, в 21:00, в зале «Гейхал а-Тарбут»

Посмотреть клип: https://www.youtube.com/watch?v=eCCan3TFPoc

Билеты на сайте «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/81689

Организаторы – агентства AY Production и ST Standard Trading

Photos by Dannie Arrault

Фото с репетиции Клайдермана с оркестром «Симфонет Раанана» – Алекс Коноплев

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting