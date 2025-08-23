Клезмер с берегов Миссисипи

Jaissonn Rozenblatt Trio © photo Gili Spooner

Трио Джейсона Розенблатта. 4 сентября 2025 года на крыше Музея Иланы Гур в Старом Яффо.

Блюз – это когда «хороший человек чувствует себя плохо», сказал однажды Леонард Коэн. А если добавить к этому губную гармошку – то всё становится ещё человечнее.

Джейсон Розенблатт умеет превращать маленький инструмент в целый оркестр: здесь и тени Нового Орлеана, и дыхание Миссисипи, и немного лукавcтва и иронии. Его музыка – это блюз, который улыбается.

Есть инструменты, которым будто не суждено было стать героями больших сцен. Губная гармошка, например. Карманный спутник странствующих музыкантов, обожжённый дымом костров и пивных баров. Боб Дилан однажды заметил: «Кто-то играет на гитаре ради денег, а я на губной гармошке ради души». А джазовый маэстро Жан-Жак Милтеу добавлял: «Губная гармошка – это маленький инструмент с большим чувством юмора».

Джейсон Розенблатт играет, чтобы подтвердить эти слова. Композитор, продюсер, пианист и один из ведущих мировых исполнителей на диатонической губной гармошке, он сумел показать, что этот скромный инструмент может звучать так, что даже привычный блюз воспринимается свежо и ново.

Его музыка тянется к Миссисипи и Новому Орлеану, но без музейной пыли. В его репертуаре – оригинальные композиции, где угадываются тени доктора Джона, профессора Лонгхэйра и Джелли Ролла Мортона. С одной стороны – уважение к традиции, с другой – желание порадовать слушателя неожиданным поворотом, словно он подыгрывает сам себе и подшучивает над жанром.

В Монреале его знают по группе Shtreiml, но на этот раз он меняет направление: оставляет восточноевропейские мотивы в стороне и плывёт вниз по реке, туда, где блюз и госпел рождаются на стыке боли и радости. В этом и есть прелесть его музыки: она не застывает в жанровых рамках, а живёт, как сама гармошка – во вздохе и выдохе.

Трио Джейсона Розенблатта представляет уникальный взгляд на музыку американского Юга. В программе – оригинальные произведения и уважительные диалоги с традицией. А ещё – широкий музыкальный диапазон, включающий старинную хасидскую и клезмерскую музыку, израильские мелодии, современный хасидский репертуар, элементы классического рока, джем-бэнда и R&B.



О музыканте

Джейсон Розенблатт – композитор, продюсер, пианист и гитарист, один из ведущих новаторов мира в технике диатонической губной гармошки. Этот скромный инструмент помог ему открыть новые пласты – от блюза и джаза до клезмера, причём не восточноевропейского, а клезмера, вдохновлённого музыкальными традициями американского Юга.

С 2002 года Розенблатт и его группа Shtreiml, в которой он является музыкальным руководителем, выступали на международных фестивалях и сценах Канады, США и Европы. Он создавал музыку для документального кино, а в 2010 году возглавил первый Монреальский фестиваль еврейской музыки. Розенблатт организует концерты и мастер-классы, собирая мультикультурную и многоязычную аудиторию разных поколений. Он также проводит лекции по губной гармошке и клезмерской музыке, а его достижения были отмечены наградами Совета искусств Канады, Совета искусств Монреаля, CALQ, Фондом Ласко и PennPAT.

Клезмер с берегов Миссисипи

19:00 – открытие дверей и экскурсии по музею (на иврите и русском языке)

20:00 – концерт на крыше музея

Состав Jason Rosenblatt Trio:

Джейсон Розенблатт – фортепиано, вокал, губная гармошка

Илья Сильцов – бас

Бар Шенхав – ударные

Цена билета на весь вечер (экскурсия + концерт + пиво на крыше музея): 120 шекелей.

Билеты: ilanagoormuseum.org/product/jason-rosenblatt-trio-2

или по телефону: 03-6837676

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/1102467948066604

Сайт музыканта: jasonrosenblatt.com

Видео:

https://youtu.be/hDVkQlwreEQ?si=VUvTxGNaxnCKCNHU

https://youtu.be/AvtaowKsrF8?si=OnixjsJJbILDYKid

Музей Иланы Гур: ilanagoormuseum.org

Facebook (на русском): facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa

Адрес: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4

Телефон: 03-6837676

Ближайшая парковка: Яффский порт (Намаль Яффо)

Фото: © Gili Spooner