Кофе? Кофе!

Нам кажется, что мы знаем о кофе всё, но стоит копнуть глубже, погадать на кофейной гуще, как оказывается, что общие знания о кофе сводятся к трём словам в теории – бариста, арабика, робуста, и к двум практическим постулатам: без утренней чашки кофе день просто не начнётся, а эспрессо полагается подавать со стаканом воды.

Так вот – хотите узнать больше и научиться щеголять в светских разговорах на кофейную тему терминами агротек, фудтек и натуральный обмен, то вам самое время отправиться в мошав Сригим в регионе Мате Йехуда к Ханану Элькаяму, основавшему свою скромную, но эффектную кофейную империю «АгроКафе» семь лет назад.

Но для начала факты: Арабика (Cofféa arábica) – кофе аравийский; Робуста (Coffea canephora) – кофе конголезский; Либерика (Coffea liberica) – самый ароматный вид кофе, но его выращивает едва ли два процента об общего количества кофе в мире; Эксцельса (Excelsa) – сорт Либерики.

Другие факты, столь же непреложные: на самом деле в мире существуют 120 сортов кофе.

Вкус кофе зависит от того , как зерна обжаривают и как сорта смешивают. И ещё от того, где кофе пить.? Уже понятно, что в «АгроКафе», открытом всегда, а в рамках фестиваля деревенской кулинарии округа Мата Йехуда открытого особенно – в честь фестиваля, мероприятий которого множество во всех 58 населённых пунктах округа, потому карту Мате Йехуда в брошюре фестиваля https://uploads.binaa.co.il/tour_yehuda.org.il/pestival2023/ поделили на четыре облака – розовое, зеленое, оранжевое и голубое. Сригим – посреди розового. Сригим – мошав общиннный, а не сельскохозяйственный, что означает что в нем есть почта, поликлиника и торговый центр для обслуги мошавов сельскохозяйственных. А в торговом центре при въезде есть пивоварня и «АгроКафе», где помимо собственно кофепития проводятся кофейные мастер-классы, на которых прежде всего надо приноровиться пить кофе с угла квадратного стаканчика, сдерживаться, чтобы не съесть лишний кусок пирога, и быть внимательными, чтобы воспринимать не только вкусы и ароматы, но и всю информации, которую выдает Ханан: от того, как заваривать кофе ледяной водой до того, что внёс в науку о кофе немецкий географ, натуралист и путешественник Александр Гумбольд; от того, что такое кофейный пояс мира (20 параллелей от экватора в обе стороны) до того, что больше всего кофе пьют в Скандинавии и во Вьетнаме. В Скандинавии понятно – там темно и надо проснуться и кофе пьют дети с 5 лет, а любовь скандинавов к кофе превозносится в их литературе. Израиль на 29-м месте в мире по потреблению кофе на душу населения, а в Турции и вовсе пьют чай, а не турецкий кофе. Оборот мирового кофейного рынка – в первой десятке: кофе стремится к нефти, оружию и произведениям искусства. И, действительно, сколько миллиардов чашек кофе выпивается на земном шаре за день? Умножьте на 3 доллара и прикиньте результат, а также прикиньте, как в наше время совмещать натуральный обмен и технологии, как сортировать, обжаривать и продавать? Как орошать и избавляться от кофейных паразитов?

Ханан знает о кофе, всё причём, начиная с первобытных времён, то есть с 9 века нашей эры. Он расскажет о кофе во Вьетнаме и в Колумбии, о кофе в Африке и в Бразилии, о том какой кофе ценнее – «слоновий» или «козий», о легендах эфиопских пастухов и уходе за плантациями.

Ханан Элькаям обратился к четырем израильским компаниям, разрабатывающим сельскохозяйственные технологии вкупе с университетами, и предложил эти технологии фермерам, выращивающим кофе на небольших плантациях в разных странах. Он им – технологии бесплатно, они ему – часть урожая бесплатно. Эксплуатация? Вовсе нет, все довольны, потому что без технологий вообще бы ничего не росло. Половина собранного кофе привозится в Израиль, обрабатывается и обжаривается (механизмы для обжарки кофе также производятся в Израиле) и уже готовый кофе экспортируется – в основном в США.

Сразу личный совет: не нужно жевать кофе в зёрнах белого цвета. Я как раз попробовала, поэтому говорю с чувством долга. Белый – это цвет шелухи, вкуса никакого. Лучше пробовать отшелушённые, зелёные, маслянистые. Ещё лучше пожевать чёрные, обжаренные зерна. За процессом обжарки наблюдаете вживую, но пальцы в кофейную кучу совать не стоит, её температура свыше 200 градусов, так что дождитесь пока зерна охладят. Сами же кофейные плоды напоминают внешне вишню и примерно такого же размера. В каждом плоде – 2 зерна.

Кофейные мастер-классы, которые Ханан проводит в «АгроКафе» – это и урок, и театр, и дегустация. И отличный старт для путешествия по кулинарному фестивалю. Вперёд – к кубе и к шнапсу, к кухне венгерской и индийской, китайской и арабской, к мясной и вегетарианской, к винодельням и к пекарням, к прогулкам и к экскурсиям,лекциям и семинарам. Все подробности – вот здесь:

https://agrocafe.co.il/

https://www.youtube.com/watch?v=t69yMNV_LQk&t=9s

https://www.facebook.com/agrocafeisrael/

https://tour-yehuda.org.il/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C-%D7%91%D7%9E%D7%98%D7%94-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94/

https://tour-yehuda.org.il/duplicated-1677479088/

https://www.facebook.com/tayarutmateyehuda

https://tour-yehuda.org.il/

Не ждите лёгкой жизни, но вас ожидают райские вкусы. Главное – позвонить и договориться.

Маша Хинич