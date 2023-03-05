Мате Йехуда – это истории о природе, еде, вине и людях

Фестиваль этнической и деревенской кулинарии Мате Йехуда 2023 – праздник вкусов и ароматов. Кондитеры, кулинары и виноделы Мате Йехуда предлагают рецепты традиционных блюд со всего света – от Индии до Судана. Округ Мате Йехуда – с 9 марта по 1 апреля

Региональный совет Мате Йехуда в центре страны, куда входят 58 населенных пунктов, уже много лет является признанным израильским лидером в области кулинарии и виноделия. В марте здесь снова, уже 23-й год подряд, будет проходить Фестиваль деревенской кулинарии, который уже давно стал местным брендом.

Мате Йехуда, первый винодельческий регион Израиля – истинный центр кулинарии, где десятки известных поваров, кондитеров, пекарей и виноделов производят из местных продуктов и по своим собственным уникальным рецептам блюда, представляющие кухни разных стран и народов.

Фестиваль будет проходить с 9 марта по 1 апреля по всей территории Регионального совета Мате Йехуда при содействии отдела туризма; продюсер фестиваля – Эфрат Элиасаф Гурфинкель.

В нынешнем году в кулинарном празднике примут участие десятки новых шеф-поваров, в том числе эксперты по ферментации, производители хлеба и разнообразной выпечки, кондитеры, а также шефы, которые специализируются на веганской кухне, безглютеновых блюдах, блюдах из мяса и т.д.. Разнообразные вкусы и ароматы фестиваля перенесут вас в такие далекие страны, как Китай, Индия и Эфиопия. Вы сможете также участвовать в процессе приготовления этих блюд, присоединившись к кулинарным мастер-классам.

И, конечно, готовить для вас и вместе с вами будут повара-ветераны фестиваля, некоторые из которых сопровождают этот кулинарный праздник с первых дней его существования.

Куда только не перенесет посетителей, в какие самые дальние уголки света не приведет знакомство с блюдами разных народов, приготовленными в Эрец-Исраэль. На юг Индии – с помощью Офиры и Эстер с фермы Элиягу в Кфар-Урия – свекровь и невестка славятся на всю округу своими блюдами по рецептам индийской кухни. Зехава Моше, по профессии – воспитательница детского сада из Таль-Шахар, ставшая легендой этого кулинарного фестиваля, в эти дни открывает свой дом, где угощает традиционными курдскими блюдами. В Бейт-Зайт, в доме Элинор Лифшиц, вас ждет увлекательный рассказ о современном Китае. Хозяйка дома, антрополог, является одним из ведущих специалистов по этой стране, прожив почти десять лет в Шанхае, и убеждена в том, что очень многое о стране и ее жителях можно узнать «из тарелки». Профессиональный педагог Бишао Тесфай познакомит гостей фестиваля с культурой и кухней Эфиопии – этот удивительный проект был осуществлен в сотрудничестве со знаменитой местной фермой Бар из поселка Цоръа, давно известной своим прогрессивным сельским хозяйством, а также объединившей многие сообщества регионального совета Мате Йехуда.

Винодельня «Цуба» в дни фестиваля представляет не только свое вино, но и домашнюю выпечку кибуцного бренда «Или и Ноа», а также изысканные мясные блюда от Давида и Гильада из «Meat Time» – их собственной коптильни и гриля.

На винокурне Hollander в Бейт-Меире превосходного качества копченую рыбу вам предложат в сопровождении шнапса местного производства. А на винодельне Kerem Barak в мошаве Бекоа вас ждут вечера незабываемых кулинарных впечатлений, которые будут сопровождаться выдержанными коллекционными винами.

Шеф Йосеф Бен-Абу с женой Настей готовят в саду своего дома изысканные трапезы, составленные из традиционных блюд Марокко и Иерусалима,

Соль и Амнон предлагают гостям настоящие деликатесы, пекут хлеб, запеканки и многое другое, используя только урожай из своего сада и соседних ферм. Бабушка Эстер приглашает на традиционную трапезу марокканской кухни, а Илана Давид делает такие кубе, что каждый, кто их пробует, понимает – в них вложена часть души.

По пятницам во время фестиваля будут организованы кулинарные туры, которые предоставят вам возможность принять участие сразу в нескольких дегустациях, и познакомиться и с кулинарным изобилием этого района, и с местными гостеприимными жителями, и с населенными пунктами Мате Йехуда, известными как своими древними традициями, так и инновациями в области кулинарии и сельского хозяйства.

Мате Йехуда — это история о природе, еде, вине и людях.

Фестиваль деревенской кулинарии пройдет с 9 марта по 1 апреля в населенных пунктах регионального совета Мате Йехуда.

Подробности на сайте https://tour-yehuda.org.il/ или по телефону: *8108

https://m-yehuda.org.il/english/

А также на странице https://www.facebook.com/tayarutmateyehuda

Текст и фотографии (© Эльдар Маэстро) предоставлены отделом туризма местного совета Мате Йехуда