EZRaider – 4 колеса надёжнее всего!

Много лет тому назад, лихача на сигвее по лесистому, вниз уходящему иерусалимскому склону, я с сигвея свалилась и с тех пор, продолжая ценить транспорт двухколесный, но куда больше трехколесный велосипед, мечтала о транспортном средстве четырёхколёсном – легком, удобном и безопасном, таком, чтобы с него не падать, когда едешь по лесу и вертишь головой в поисках пейзажа.

Четыре колеса надёжнее всего, и вот оно, счастье – EZRaider. С первого взгляда – доска на четырех колесах. Со второго взгляда обнаруживается руль, электромотор, ручки управления – тормоз и газ. Каска обязательна. Есть сидение: но стоять как-то устойчивее, и больше видно. Мы едем (мчимся) от пункта проката EZRaider в мошаве Сригим в Эмеек ха-Эла к экспериментальным теплицам, вкус выращенных в которых зеленых помидоров ( есть и оранжевые, красные, желтые) сродни вкусу райских яблок. Но яблоки – в раю, а помидоры – здесь, на земле. Они – зеленые помидоры – теплые от солнца, размером с финик, в их вкусе – все вкусы мира. Я хочу туда снова – в эту теплицу. И это не сложно сделать. Вот ссылки –

https://www.facebook.com/ezraider.co

https://www.ezraider.co/

Все эти дорожно-внедорожные-агротехнические-кулинарные приключения доступны всем и в любой день, но можно и в рамках фестиваля Деревенской кулинарии Мате Йехуда. Подробности вот здесь https://tour-yehuda.org.il/126/ , фестиваль продлится до 1 апреля.

Теплицы, цветочные поля, агротехнические эксперименты – всем этим заведует Лихи Данцигер, придумавшая также, как привлечь внимание к своему детищу отправившихся на прогулку израильтян: привезти их на EZRaiderах (или привести пешком тех, кто опасается потерять чувство равновесия) в теплицы через парк Британию, где заодно можно осмотреть карстовые пещеры. Едут на зов зеленых помидоров, белых баклажанов и перцов всех цветов как раз на EZRaider.

Вот, краткий пересказ истории его изобретения Эрезом Абрамовым, разработчиком EZRaider, известной фигурой в мире автоспорта в Израиле.

История эта началась с детской мечты.

​Эрез родился в Израиле в 1966 году. Детство провел на семейной ферме, занимаясь земледелием, садоводством, сбором урожая, имея дело с тяжелой сельскохозяйственной техникой и тракторами – и их ремонтом.

В начале 1970-х годов катание на скейтборде было тем, о чем мечтал почти каждый ребенок, но без асфальтированных дорог поблизости для Эреза это было просто мечтой… Про которую, он, к счастью, не забыл.

В 1990 году, памятую о своей мечте о скейтбординге и уже занимаясь экстремальными видами спорта, Эрез Абрамов построил первый прототип того, что позже стало EZRaider. Большая доска – по размеру и внешнему виду, очень похожая на доску для серфинга, с двухтактным мотоциклетным двигателем, большими колесами и рулем для стабилизации как у гидроцикла. Само управление осуществлялось как в скейтборде – через наклон тела на доске из стороны в сторону.

Одновременно он проектировал и разрабатывал сельскохозяйственную технику, уделяя особое внимание надежности, контролю и безопасности, что способствовало успеху Эреза в бизнесе, и позволяло ему поддержать свою недешевую любовь к автоспорту – к разработке, проектированию и участию в соревнованиях с собственными инновационными багги.

В период с 1999-го по 2002-й год, вдохновленный Atom Ariel и Lotus Super 7, картингом и страстью к «Формуле-1», Эрез разработал и построил новый багги, выведя его на новый уровень успеха.

​В период с 2002 по 2006 год Эрез разработал EZRaider для движения в устойчивом темпе.

​В 2010 году, катаясь на своем Ducati S4 RS, Эрез попал в тяжелую аварию, одним из последствий которой был перелом ключицы и как результат – невозможность поднимать тяжелые детали. Эрез использовал этот период, чтобы заняться конструированием транспортного средства на основе легких металлических деталей: это был его проект 1990-го года и детская мечта – уникальный, с двигателем, внедорожный ландшафтный «скейтборд».

Этот проект был завершен в 2015 году – создание совершенно новой запатентованной системы подвески, двигателя, шасси, дизайна… и тщательное мастерство. Результатом стало не что иное, как конструкторское чудо, поменявшее правила игры.

EZRaider получил свое название от двух самодельных багги Эреза – «EZ» (2006-2010) и «RAIDER» (2002-2006). В 2017-м году Эрез совместно с двумя компаньонами основал DSRaider Ltd. – компанию для разработки, сборки и маркетинга EZRaider по всему миру.

На сайте https://www.ezraider.com– миллион технических характеристик всех моделей, но я – о прогулках по паркам. Так вот, тот самый парково-живописный семейный EZRaider (есть дополнительное сиденье для ребенка до 50 кг) – это просто, весело, удобно, это острые ощущения и одновременно чувство надежности. Смесь адреналина и игры, немного спорта и много приключений, дорожные «внедорожные» острые ощущения. Инструктаж длится минуту, практикум – 2 минуты. И всё – вы готовы к пути на безопасном внедорожнике размером с доску для серфинга.

​Подробности о прогулках и экскурсиях – https://www.ezraider.co/

Маша Хинич. Фото – Лихи Данцигер