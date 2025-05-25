«Мы воспитываем лидеров, а не только выпускников»: интервью с профессором Мухаммадом Амра, президентом колледжа Аль-Касеми

Это интервью было записано в рамках пресс-тура для русскоязычных журналистов Израиля, организованного Центром «Моссава». Тур прошёл в городе Бака эль-Гарбия – арабском населенном пункте, расположенном непосредственно у «зелёной черты». Вторая часть города, Бака аш-Шаркия, находится по ту сторону разделительной стены, уже на территории Палестины. Во время визита участники тура побывали в колледже Аль-Касеми – уникальном академическом учреждении, сочетающем исламские корни, академическую независимость и мультикультурное мышление. Наш собеседник — профессор Мухаммад Амра, президент колледжа.



– Профессор Амра, расскажите, пожалуйста, об истории колледжа Аль-Касеми.

– Колледж был основан ещё до создания государства Израиль, как религиозное исламское учебное заведение – поначалу как школа при библиотеке суфийской мечети. Изначально здесь обучались раздельно мужчины и женщины — исключительно исламским наукам, прежде всего шариату. Сегодня это единственный колледж в Израиле, где продолжается преподавание исламских наук на академическом уровне. Но с тех пор многое изменилось. Обучение стало совместным, у нас более 20 различных специализаций — от английского языка и математики до педагогики и управления. Колледж признан Министерством образования: с 1973 года мы выдаём преподавательские сертификаты, с 2002 — степень бакалавра (B.Ed.), а с недавнего времени — и магистра (M.Ed.).

– Женское образование в исламском обществе часто вызывает дискуссии. Как вы оцениваете роль Аль-Касеми в этом контексте?

— Это важный вопрос. Мы гордимся тем, что наш колледж стал одним из пионеров в продвижении женского образования в арабском и исламском контексте. Сегодня более 70% наших студентов — женщины. Это не просто цифры — это социальное изменение. Мы наблюдаем, как растёт поколение образованных, уверенных в себе женщин, способных влиять на общество, менять мышление, вести за собой. Суфийская традиция, на которой основан колледж, изначально не противопоставляла женщин и знание. Напротив, духовность в суфизме — путь, открытый для всех. Мы лишь продолжаем эту традицию, в современной академической форме. Для многих наших студенток Аль-Касеми — это пространство свободы и роста, где они могут учиться, работать, мечтать. Это то, что я называю настоящей реформой изнутри.

– Колледж имеет суфийские корни. Как они проявляются в вашей деятельности сегодня?

– Да, Аль-Касеми был основан представителями суфийского тариката, который носит то же имя. Это умеренное течение в исламе, сосредоточенное на духовной практике, добрых делах и личном самосовершенствовании. Суфизм не вмешивается в политику, и это наш принцип. Основатели колледжа пожертвовали более 100 дунамов земли, чтобы создать этот кампус. Но важно понимать: мы светское академическое учреждение. Суфийское руководство не вмешивается в академическую политику. Преподавание исламских дисциплин у нас — строго академическое, без конфессионального окраса. Мечеть при колледже открыта для всех, вне зависимости от их религиозной принадлежности.

– Какие ценности вы стремитесь развивать в ваших студентах?

– Прежде всего, плюрализм, социальную ответственность, стремление к знаниям и уважение к другому. В колледже работают преподаватели — мусульмане, христиане, евреи. Мы воспитываем не только педагогов, но и лидеров. Мы верим, что качественное образование способно изменить общество.

– Что сегодня представляет собой колледж Аль-Касеми?

– У нас обучается около 4000 студентов. Мы часть более крупного образовательного комплекса, включающего учреждения от детских садов до колледжа инженеров-практиков. Преподают у нас и арабские, и еврейские учёные. Колледж признан “зелёным кампусом”, мы получили премию за качество от офиса премьер-министра. А недавно нас включили в список 12 ведущих академических учреждений мира за многосторонний вклад. У нас есть большая библиотека — более 80 000 наименований, а также собственный археологический музей.

— Расскажите подробнее о музее.

— Это небольшой, но очень важный для нас проект. Мы создали музей в сотрудничестве с муниципалитетом и Управлением древностями Израиля.. В нём представлены находки из окрестностей Бака аль-Гарбия и Джата, которым до 3000 лет. Среди экспонатов — целые ханаанские амфоры, найденные в пещерах, и копия глиняной таблички с клинописью, на которой царь Джата жалуется египетскому фараону на царя Шхема. Слово “Бака” на арабском означает “букет” — это красиво отражает наш подход к образованию.

— Какие вызовы стоят перед вами как главой учебного заведения?

— Один из самых острых — языковой. Молодёжь приходит к нам со слабым знанием иврита. А для поступления в университет им нужно сдавать экзамен ЯЭЛЬ. Мы вводим обязательные курсы иврита за счёт колледжа, но это требует государственной поддержки. Ещё одна серьёзная проблема — чрезмерное вмешательство Совета по высшему образованию (МАЛАГ). От нас требуют научных публикаций, как от университетов, но не дают соответствующего финансирования.

— Как вы оцениваете положение арабских студентов в системе образования в целом?

— Ежегодно около 70 000 арабских студентов начинают обучение: порядка 50–58 тысяч в Израиле, остальная часть — за границей, в Иордании, на Западном берегу, в Турции. В то же время существует парадокс: в арабском секторе избыток учителей, в еврейском — нехватка, но арабских учителей туда почти не принимают. Из 200 000 учителей в израильской системе только около 1000 — арабы. Это барьер, который необходимо преодолевать.

— Вы говорили также о медиапространстве как о части проблемы.

— Совершенно верно. Арабские семьи в Израиле давно переключились на спутниковое телевидение: Al Jazeera, Sky News Arabia, турецкие сериалы. Русский канал RT тоже вещает на арабском. А израильские каналы перестают быть релевантными для арабской аудитории. Это изоляция. Евреи смотрят только на иврите, арабы — только на арабском. И между ними нет точки соприкосновения. Мы пытались создать телеплатформу, инкубатор детского контента — ведь язык начинается с детства. Но без государственной поддержки это крайне сложно.

— Какие у вас планы на будущее?

— Мы планируем открыть филиалы колледжа на юге страны и в “арабском треугольнике”. Мы инвестируем в качество преподавания, в технологии. Но главное — не забывать, что за каждым студентом стоит личная история. Мы обязаны дать им шанс. Образование — это наш вклад в устойчивый мир.

Фотографии – Elena Rostunova Photo (фейсбук – https://www.facebook.com/helena.rostunova/ ; инстаграм https://www.instagram.com/erostunova/ )