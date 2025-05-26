По Треугольнику: дорогой огурцов и дорогой Палыстын. Тропа первая

Этот день начался более чем символично. Поездка для журналистов и блогеров по Бака аль-Гарбия, Бака аш-Шархия и по обеим половинам деревни Бартаа стартовала от «We» – «Мы» – торгового центра на въезде в Бака аль-Гарбия, на стоянке которого мы оставили свои автомобили и пересели в минибус. We – можем ли мы что-то сделать вместе или будем обречены на вечное противостояние? Решения – разные, до вплоть взаимоисключающих: ответов – множество – тоже разные. С каким количество людей удалось поговорить, столько ответов и получили. Общие проблемы: война, демография, земля, язык и культура – точнее, незнание языка и культуры. Направления в сторону попытки выработать хоть что-то общее – язык, образование, торговля, интеграция в сферах занятости.

We – можно, как угодно, обыгрывать это местоимение в стране и на земле, которую не только мы считаем своей. Считаем сызмальства, так нас воспитали, а вот как воспитывают противоположную сторону конфликта? Первый ответ получаем в колледже Аль-Касеми (https://www.qsm.ac.il/) в Бака аль-Гарбия, который вырос из школы при библиотеки суфийской мечети – школы, открытой в 1976 году для обучения наукам ислама. Сам же колледж был выстроен и открылся в 1989 году тут же, вплотную к мечети за ее забором на деньги и на землях, пожертвованных колледжу суфийским кланом -тарикатом (орденом) Аль-Касеми. Несмотря на суфийские корни, колледж является светским академическим учреждением, и суфийское руководство не вмешивается в академическую деятельность. В 2000-м году колледж получил сертификат Совета по высшему образованию Израиля и может присваивать своим выпускникам 1-ю и 2-ю академические степени в области педагогики. В колледже есть факультеты педагогический и инженерный и масса подразделений: от математики и географии до арт-терапии и языков, арабского и иврита. Иврит входит в обязательный курс обучения.



«Одна из проблем слабой интеграции арабских студентов в израильском обществе – это как раз плохое знание иврита», – говорит нам президент колледжа Мухаммад Амра, – что было несвойственно людям моего поколения, хорошо знавшим и знающим иврит. «Но сейчас, – объясняет он, – включив телевизор, любой может получать информацию из нескольких сотен каналов из арабских стран, а также благодаря вещанию на арабском языке из Франции, Германии, Турции и даже из России. Знание иврита не столь необходимо, как было еще лет 15–20 назад». Сам же Мухаммад Амра на должности президента колледжа Аль-Касеми находится всего 9 месяцев. До этого он преподавал в Тель-Авивском университете, в университете Бар-Илан, за рубежом – к примеру, в Японии. Преподавал социальные науки и языки. И кто, как не он, знает о том, насколько знания языка необходимы для социализации. На мой же вопрос, а может ли поступить в этот колледж студент-еврей, я получаю утвердительный ответ: да, только надо знать арабский. И пока что за всю историю колледжа его окончил только один студент-еврей. Но при этом в колледже немало лекторов-евреев. Так что вопрос общего языка/языков более, чем насущен – и в плане практическом и в философском.

Всего в Аль-Касеми – самом крупном колледже в арабском секторе Израиля – ежегодно обучаются 4000 студентов, в основном, две трети – женщины. И преподают они после выпуска – также в основном– на юге Израиля, в бедуинских школа в Негеве. Общий сектор, где ощущается невероятная нехватка педагогов, неохотно интегрирует учителей-арабов. Сейчас, в общем секторе, задействованы всего около 1000 педагогов – израильских арабов. Причина? На встрече с нами не была озвучена, так что можем только догадываться как-то пытается сделать и общественная организация «Мерказ Мирхавим», но пока что только пытается.

А началось все – как уже упоминалось – с библиотеки. В зависимости от рассказчика ее фонд насчитывает от 80.000 до 100.000 единиц хранения – немало в любом случае и достаточно, чтобы эта недавно отремонтированная библиотека с сотнями рядов книжных полок считалось самой крупной в арабском секторе в Израиле.

Библиотеку модернизируют, как и сам колледж, хотя при входе в него нас – всех – встречают древности. Небольшой музей археологических находок из раскопок около Бака аль-Гарбия и Джата, открытый при содействии Управления древностей Израиля и благодаря инициативе Ибрагим Абу Хусейна, археолога-любителя, он же – заместитель мэра, он же председатель десятка товариществ и руководитель десятка проектов. «Черная археология?» – Ибрагим вопросу не удивляется и ответ у него готов: выданное еще в 1980-е годы Министерством культуры (Управление древностей тогда еще не было создано) удостоверение «Археолога- любителя»

По пещерам и раскопкам он лазил с детства, у него есть то самое чутье, которому позавидовали бы иные археологи-профессионалы, судя по экспонатам в этом музее – от полностью сохранившихся 3000-летних амфор до женских украшений мусульманского периода. Ну, а какая женщина не застрянет напротив витрины с бусами?

Застреваем и мы, но нас ждет серьезный разговор на следующие темы:

Почему Совет по высшему образованию вмешивается в учебный процесс в колледжах, больше чем в университетах?

Почему государство собирается открыть в следующем году бюджетный колледж в Сахнине, но отказывается открыть подобные колледжи в Треугольнике? Еще два колледжа открываются, но не на бюджете Совета по Высшему образованию, а на частном финансировании. В еврейском же секторе государства на данный момент существуют 64 колледжа и университета

Какова мотивация молодежи? Выясняется, что многие поступают в колледж для того, чтобы получить диплом о высшем образовании, хотя не собираются работать по специальности. Но это общая проблема в любом секторе в любой стране.

Каково восприятие мира у арабских студентов и у израильских? Возможно, что у израильтян, черпающих информацию из меньшего количества источников, то есть из источников, в основном на иврите, восприятие более ограничено? Какая же информация верна?

Насилие в арабском обществе и количество незаконного оружия. И тут мы начинаем спорить, кто именно ворует оружие с военных баз? Впрочем, этот спор быстро затухает.

Количество студентов, обучающих в университетах в Дженине, Рамалле, Восточном Иерусалиме, Шхеме. Где им потом применить полученные знания? Немалая часть выпускников уезжает в поисках работы в Турцию и в Эмираты. Всего же в этих университетах обучается 58.000 человек.

Неожиданно разговор меняет направление – мы переходим к искусственному интеллекту. Как его можно использовать в учебном процессе? Как приноровиться к нему более взрослому поколению? В каких педагогических проектах наиболее эффективно использовать искусственный интеллект? Впрочем, эта та тема, где как раз дискуссии не предполагается, а только обсуждение: все согласны со всеми и это редкость. Машины нас объединили и победили?

Что такое чувствовать себя гражданами мира или арабскими гражданами Израиля? На различных международных конференциях представителей колледжа считают израильтянами, и они на себе понимают, что такое быть евреем. Парадоксально и забавно? Вовсе нет. Не забавно, не парадоксально, а печально.

Суфийский центр? Суфиты основали мечеть, библиотеку , школу и колледж, но не вмешиваются в академическую жизнь колледжа. В мечете молятся представители различных течений, конфликтов или столкновений здесь нет. «Впрочем, – объясняют нам,- не так просто понять, кто молится, а кто ходит в закрытой одежде, кто делает это ради семьи, а кто действительно верит? Всю смешано и все не так, как в еврейском секторе». Охотно верю и в то же время допускаю, что любым обществом руководят общие законы. Но история о том, как небольшой религиозной группе удалось сделать так много, уже более, чем поучительна.

А затем, пошумев и пообсуждав, мы поехали за огурцами, о чем будет рассказано в следующей главе травелога «По Треугольнику: дорогой огурцов и дорогой Палыстын». Но перед огурцами – о колодце, потому что без воды никакой овощ не вырастет. И все мы помним, что вода – одна из ключевых проблем на Ближнем Востоке. И что вообще всё – невесело, как не пытаться легко об этом написать…

Так вот – рядом с колледжем есть круглая площадь, посредине – колодец под названием «Бурин», который выкопали 2000 лет назад (так на табличке) и который был восстановлен в 2001 году усилиями местных активистов. Колодец был в активном пользовании до 1952 года, пока деревню не подключили к централизованному водоснабжению.

Название «Бурин» происходит от семитского корня, обозначающего «колодец», хотя Ибрагим Абу Хусейн дал другое объяснение. Так или не так, «Бурин» – явная достопримечательность, а вода, как и земля, в Бака, как и везде – это память, сопротивление и будущее.

Бурин – артезианский источник глубиной около семи метров, вырытый, предположительно, ещё в римский период (I–IV века н. э.). Колодец приобрел особое значение из-за своего расположения между землями и деревенскими пастбищами, а также из-за своей относительной близости к застроенным районам той эпохи (а также к древнему поселению в соседнем Хорват Бурин).

Земли вокруг Баки всегда считались плодородными. Название «Бурин» в переводе с арабского означает «плодородная земля». Здесь активно развивалось сельское хозяйство — в треугольнике арабских городов выращивались оливки, огурцы, овощи в теплицах. На пике — около 7 тысяч дунамов теплиц и более миллиона оливковых деревьев по всему району. Вот в одну из теплиц мы и едем.

Продолжение следует… Пресс-тур был организован Центром «Моссава»

Текст – © Маша Хинич. Фото -© Elena Rostunova Photo (фейсбук – https://www.facebook.com/helena.rostunova/ ; инстаграм https://www.instagram.com/erostunova/ )