Конкурс молодых пианистов “Салют роялю”-2025: запись в разгаре

В Ашдоде каждый год, вот уже семнадцать лет подряд, в дни Хануки, праздника света, проходит национальный конкурс молодых талантов в области фортепианной музыки – конкурс “Салют роялю”.



Запись участников на 17-й национальный конкурс “Салют роялю” уже открыта, и она продлится до 1 декабря. Сам конкурс состоится с 14 по 22 декабря, на базе ашдодской консерватории “Акадма”. Церемония награждения и концерт лауреатов пройдут 22 декабря 2025 гг. в 18.00 в концертном зале центра искусств “Монарт”.





Свет Хануки и свет таланта, заложенного в каждом ребенке – эти темы созвучны, и не случайно в свое время для проведения конкурса была выбрана Ханука. За 17 лет существования конкурс “Салют роялю” вывел на сцену десятки талантливых исполнителей в области классической музыки, а поощрил – сотни молодых талантов. Традиция не прерывалась ни на один год – ни во время эпидемии коронавируса, ни во время войны. Были годы, в которые уроки музыки, часы подготовки детей дома перемежались звуками сирены и походами в бомбоубежище. Но многие участники конкурса и их родители говорили, что подготовка к конкурсу в такие дни была стимулом, который позволял психологически держать себя в руках и быть в форме. Вот такой побочный психотерапевтический эффект.

Кто может участвовать в конкурсе? Молодые пианисты, жители Израиля в возрасте от 6 до 28 лет (в конкурсе 4 возрастных категории, для каждой категории – своя программа) – учащиеся городских консерваторий, израильских музыкальных академий, ученики частных преподавателей. Все лауреаты во всех возрастных группах получают значительные денежные призы и возможности продвижения исполнительской карьеры. Призовой фонд конкурса “Салют роялю” – более 100 тысяч шекелей, и он полностью выделяется на призы лауреатам и поощрение талантливых музыкантам. Лауреаты конкурса выступают с лучшими оркестрами страны; участвуют в национальных и международных мастер-классах, получают именные стипендии, участвуют в теле и радиоэфирах, посвященных классической музыке.





Организаторы конкурса «Салют роялю» – муниципалитет Ашдода, городская Компания по культуре, консерватория «Акадма», центр искусств «Монарт», Фонд Ашдода, предприятие «Аган химикалим», при поддержке НКО «Цфунот тарбут», фонда им.Якова Быстрицкого, фонда AICF, ашдодского симфонического оркестра, высшей музыкальной школы им.Бухмана-Меты, министерства культуры и спорта, ряда благотворительных фондов. Инициатор и бессменный художественный руководитель конкурса – пианистка Янина Кудлик, директор консерватории «Акадма».



“Мы в Ашдоде придаем большое значение поддержке и развитию молодых талантов в сфере культуры в целом и молодых музыкантов, в частности, – говорит мэр Ашдода д-р Ихиель Ласри. – Национальный конкурс «Салют роялю», который успешно проводится в Ашдоде вот уже 17 лет, закладывает фундамент для нового поколения пианистов Израиля и открывает им дорогу к многообещающему будущему в музыкальной сфере в Израиле и в мире. Я благодарю руководство «Акадмы» и директора консерватории Янину Кудлик, которая от истоков конкурса и до сегодняшнего дня проводит его с высоким профессионализмом и преданностью делу. Желаю больших успехов всем участникам конкурса “Салют роялю”.



Для записи на конкурс необходимо прислать свои данные (имя, фамилия, возраст участника и телефон для обратной связи) на адрес электронной почты: psanterletamid@gmail.com, и вам будет отправлена анкета. Заявки на участие принимаются до 1 декабря 2025 г.

Вся необходимая информация – по тел. 08-854-51-35/9, консерватория “Акадма”, Ашдод.

Ваш ребенок талантлив, и мы ждем его на конкурсе!



Инна Штейнберг