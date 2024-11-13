«Королевство Иерусалим» – выставка о Вечном Иерусалиме

Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза

В среду, 27 ноября, в 19:00 в культурном центре «Гармония» в Иерусалиме откроется новая выставка под названием «Королевство Иерусалим». Выставка предлагает кураторскую версию идеи «Вечного Иерусалима», сравнивая Иерусалимское королевство средневековья — недолговечный утопический идеал — с современным Иерусалимом как еврейским городом, сочетающим в себе материальную и духовную измерение. В нынешней социально-политической реальности Израиля выставка предлагает зрителям поразмышлять над утопическими представлениями об Иерусалиме и поднять сложные вопросы в тени напряженных событий.

Выставка представляет различные художественные средства и сочетает в себе виртуальную реальность, графический дизайн, текстильные и керамические инсталляции, исторические куклы и традиционные техники, такие как живопись маслом, фотография и рисунок углем. Такое разнообразие подчеркивает универсальность и глубину интерпретации, которую каждый художник привносит в наследие Иерусалима.

**Расписание выставки:**

27.11, 19:00-21:00 – Праздничное открытие и экскурсия с куратором (иврит и английский)

10.12, 19:00 – Pop-up фотовыставка (русский)

17.12, 19:00 – вечер видеоарта и галерейная беседа (с Марией Павловой, Машей Шпрайзер, Даниэлем Шер и Верой Коняшовой) и презентация каталога (англ.)

«Королевство Иерусалим» — это ежегодная выставка, на которой представлены начинающие художники, недавно обосновавшиеся в Иерусалиме из Франции, Австралии, США, России, Эфиопии и других стран, и каждый из них привносит с собой уникальный взгляд на город. Эта инициатива, осуществляемая при поддержке муниципалитета Иерусалима и в сотрудничестве с Министерством иммиграции и абсорбции, направлена ​​на продвижение и поддержку начинающих художников в художественном сообществе Иерусалима. Благодаря профессиональной ежегодной выставке и печатному каталогу эта инициатива предоставляет платформу новым голосам и современным повествованиям в искусстве.

В этом году Культурный центр «Гармония», теплый дом для новых творцов в различных областях в Иерусалиме, пригласил независимого куратора Веру Гайлис возглавить выставку. Цель заключалась в том, чтобы связать работы начинающих художников с местной художественной сферой, а также способствовать межкультурному диалогу и интеграции на художественной сцене Иерусалима.

Участвующие артисты:

Хелен Абельман Боровская, Эйтан Альберг, Соломон Элиа, Алина Отробина, Ася Бобрицкая, Виктория Березовская, Мириам-Фиега Бонимович, Жерар Дрюмон, Михаил Горшков, Авраам Вофси, Ринат Исраэль, Хая-Лия Лугомзино, Саломе Марек, Ксения Мазо, Залми Мочкин, Мария Павлова, Надежда Позина, Ольга Пасечник, Ася Финкельштейн, Бенджамин Тайбер, Шимон Зейгер, Даниэль Шер, Ольга Шелепа, Маша Шпрайзер, Эстер Зотеева.

Культурный центр «Гармония», Иерусалим, ул. Кореш, 1.