«Креольская месса» – голос Анд и музыка Кордильер

Заглавное фото – María La Bruja Salguero – photo Yair Dori Production

В середине января 2023 в Израиле пройдут 3 концерта «Креольской мессы» Ариэля Рамиреса – сочинения, которое вызывает множество эмоций и желание слушать его снова и снова. Существует множество версий исполнения «Креольской мессы», ее аранжировок, интерпретаций, может даже реинкарнаций, версий различных исполнителей, каждый из которых по-своему трактует эту сакральную (по сути и по факту) музыку. Исполнение «Креольской мессы» в «полном формате» походит на спектакль, на оперу: хор, оркестр, музыканты, солисты, певцы. Кто будет исполнять ее на сей раз?

Одна из солисток – певица Марии «Ведьма» Сальгеро (María La Bruja Salguero). Почему ее так прозвали – ведьма? Во-первых, по названию одного из ее сольных альбомов, во-вторых – вообще-то ее так прозвали еще в юности ее педагоги за то, что своим пением она вызывала слезы у слушателей, в третьих – наверное потому, что только ведьмам удается так петь: так, что послушав хотя бы одну ее песню, надолго запоминаешь тембр ее голоса – от меццо-сопрано до контральто, его силу, его сладость, ярость, может даже отчаяние и необычную привлекательность. Голос, вместивший всё очарование Аргентины, мелодии Кордильер.

Аргентинская фолк-исполнительница Мария де лос Анхелес Сальгеро родилась в Ла-Риохе в Аргентине в 1972 году и дебютировала на профессиональной сцене в возрасте 12 лет на Национальном фестивале; выпустила восемь сольных альбомов. Среди множества других ее записей – альбом прошлого года «Mujeres argentinas 50 años», записанный вместе с сыном Ариэля Рамиреса – Факундо Рамиресом, который и будет руководить «Креольской мессой» на ближайших гастролях.

Среди десятков наград Марии Ла Бруха Сальгеро– Платиновый Konex Award как лучшей фольклорной певице десятилетия. Кстати,а ведь Мария Сальгеро еще и играет на барабанах.

В выступлениях в Израиле примут участие и другие известные аргентинские исполнители и, в первую очередь, уже упомянутый Факундо Рамирес – пианист, композитор, режиссер и актер, один из самых уважаемых музыкантов в своей области, выступающий в самых больших залах мира, сотрудничавший с Мерседес Соса, с аргентинской певицей Сюзаной Ринальди, с кларнетистом Гиорой Фейдманом и многими другими. За свою карьеру Факундо Рамирес был удостоен множества наград и номинирован на латинскую премию «Грэмми».

Также среди приезжающих в Израиль исполнителей: исполнитель на чаранго Родольфо Руис, которого сегодня считают величайшим в своей области музыкантом, гитарист Леонардо Андерсен, басист Лукас Розенвассер, перкуссионист Улисес Лескано, аккордеонист Федерико Мойя и многие другие. У каждого из этих музыкантов свой собственный мир и свой голос.

Чарангеро Родольфо Руис считает своей задачей распространение музыки Анд в различных культурных областях. Руис – аргентинский музыкант, родившийся в городке Тилькара, перенял музыкальное призвание у отца и в детстве уже участвовал в популярных фестивалях своего городка. Он был членом групп Tawantisuyu и Cuarteto de Los Andes, выступал на самых престижных сценах в мире, сопровождая Ариэля Рамиреса и Хосе Каррераса со своим чаранго в исполнениях Misa Criolla. С 1994 года Родольфо Руси входит в состав ансамбля Señor Tango – танго и фольклорного шоу в Буэнос-Айресе и также отвечает за Андское фольклорное шоу на сцене Che Tango в Буэнос-Айресе.

Среди его записей – альбом «Manka Fiesta», записанный с Cuarteto de Los Andes в 1988 году, «Resonancias del alma» – его единственный сольный альбом, записанный в 1994 году, и записи с другими музыкантами, такими как сам Ариэль Рамирес, Тукута Гордильо и Хайро.

Чаранго — струнный музыкальный инструмент, родиной которого являются предгорья Анд. О создании этого маленького инструмента ходят разные истории и легенды, и ни одна из них не считается достоверной. Однако все, кто изучает его историю и высказывает разные мнения, сходятся во мнении, что этот непредсказуемый и удивительный звук принадлежит племенам кечуа и аймара. В этом музыкальном инструменте словно сосредоточен дух коренных жителей Южной Америки и их судьбы. Он каким-то образом символизирует жителей этого континента, его колониальную жизнь, изменения образа жизни и культуры, поскольку чаранго в основном распространился в Андском нагорье после того, как испанцы колонизировали Латинскую Америку. История этого инструмента явно перекликается с историей создания «Креольской мессы».

Сам Ариэль Рамирес как-то в интервью газете «The Jerusalem Post» сказал, что источником вдохновения к созданию «Креольской мессы» стала его поездка в Германию сразу после окончания Второй Мировой войны. Там Рамирес встретился с группой монахинь, и под впечатлением этой встречи Рамирес написал «духовную часть» выдающегося произведения, которое по сути является религиозной музыкой. Одновременно Рамирес вспоминал, что когда он путешествовал по Аргентине в поисках музыкального материала для этой мессы, он добирался до самых отдаленных деревень, записывая музыку различных стилей. Из первой версии записи «Креольской Мессы» в течение пяти лет было продано всего 5000 экземпляров. «Месса» стала известной только после того, как Рамирес переписал ее заново в той версии, которая сделала ее невероятно популярной во всем мире. На сегодняшний день продано более 30 миллионов экземпляров записей «Креольской мессы» в различных исполнениях.

Вокальные произведения Рамиреса исполнялись такими мировыми звездами испанской оперы, как Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Монсеррат Кабалье и другими. Кстати, его знаменитое «Паломничество» («Жаворонок» в исполнении оркестра Поля Мориа), ставшей заставкой популярной в советское время телепередачи «В мире животных» – это мелодия из кантаты «Рождество Господне». Как аргентинская религиозная музыка стала столь популярной?

Ариэль Рамирес родился 4 сентября 1921 года, много жил в Европе, но, все же, большую часть жизни провел в Аргентине, где скончался в феврале 2010 года. Свои 88 лет жизни Ариель Рамирес посвятил развитию классических жанров в аргентинской музыке, а также собиранию фольклора, песен и ритмов Южной Америки. Больше всего его привлекала музыка гаучо и креолов, он собрал и издал более 400 песен разнообразных этнических групп в Аргентине. Кстати, отец Рамиреса, который по профессии был учителем, очень хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Однако Ариэль выбрал музыкальную карьеру и обучался игре на фортепьяно. Первоначально он увлекся танго, затем, завороженный музыкой гаучо и креолов, переключился на изучение народных аргентинских напевов. Начинающий композитор продолжил свои фольклорные исследования в Кордове, где встретил великого аргентинского гитариста, автора песен, фолк-исполнителя Атауальпа Юпанки. Совместно с Юпанки он посетил северо-восточную область Аргентины, где продолжил исследование традиционных народных ритмов. В то же время Рамирес продолжил музыкальное образование в Национальной Консерватории Буэнос-Айреса по классу классической композиции. Позже Рамирес продолжил изучение классической музыки в Мадриде, Риме и в Вене. После чего вернулся в Аргентину и основал Фольклорную Компанию («Compania de Folklore Ariel Ramirez»). При этом у Рамиреса много религиозной музыки, что для латиноамериканского музыканта отнюдь не удивительно. Он писал и другие произведения, и много киномузыки, но все-таки большая часть наследия Ариэля Рамиреса – это именно духовная музыка.

В Латинской Америке 18-19 веков фольклорная музыка часто рождалась из классической европейской церковной музыки того времени. Рамирес фактически сделал обратный ход: «Креольская месса» – это католическая месса, части которой выполнены в различных жанрах латиноамериканской фольклорной музыки и полностью основаны на традиционных ритмах (chacarera, carnavalito, estilo pampeano). Кстати, «Misa Criolla» – одна из первых католических месс, написанных не на латыни, а на кастильском испанском. Будучи современницей II Ватиканского собора (ознаменовавшегося заменой латинского языка в богослужении на национальные языки, и новой, более открытой позицией в отношениях с не католиками), «Misa Criolla» стала одной из первых месс, исполненной на современном языке. Выпущенный Рамиресом в 1964 году альбом состоял из 2-х частей, все фрагменты «Креольской Мессы» были написаны на стихи выдающегося аргентинского поэта и истрика Феликса Луна. Первая часть – это собственно католическая месса. Вторая часть «Navidad Nuestra» («Рождество Господне») рассказывает историю Рождества Христова – от первого известия о его рождении («La Anunciación, сhamame»), до бегства Марии с Иосифом в Египет.

В оригинальной версии «Креольская месса» была впервые записана хором Базилики дель Сокорро и мужским квартетом «Лос-Фронтерос» и выпущена на пластинке, а в 1965 году «Креольская месса» была исполнена в знаменитом Театре Колон в Буэнос-Айресе. В 1967 году Рамирес и его ансамбль дали серию первых выступлений с «Креольской мессой» в Европе.

В 2014 году отмечался 50-летний юбилей знаменитой композиции Рамиреса. 12 декабря 2014 года, в день почитания Гваделупской Божией Матери, небесной покровительницы обеих Америк, аргентинская певица Патрисия Соса и римский хор «Music Nuova» исполнили «Креольскую мессу» в ватиканской Базилике Святого Петра. Партию фортепиано исполнял сын композитора – Факундо Рамирес. На представлении присутствовал сам Папа Франциск – кстати, первый в истории понтифик, родившейся в Новом свете, а именно – в Аргентине.

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Ариэль Рамирес. «Креольская месса» («Misa Criolla», 1964) – для тенора, смешанного хора, фортепиано и народных инструментов.

В концерте – три части. В первых двух частях будут исполнены различные инструментальные и вокальные номера на музыку Ариэля Рамиреса.

Факундо Рамирес – фортепиано; Мария «Ла Бруха» Сальгеро – вокал; Родольфо Руис – чаранго; Леонардо Андерсен – гитара; Факундо Рамирес – клавишные; Юлисес Лескано – перкуссия; Лукас Розенвассер – бас; Федерико Мойя – аккордеон.

При участии Израильского Объединенного хора, дирижер – Ронен Борщевский.

Ашдод, 14 января, суббота, Центр исполнительских искусств, 20:30

Тель-Авив, 15 января, воскресенье, «Гейхал а-Тарбут», 20:30

Кирьят-Моцкин, 16 января, понедельник, «Гейхал а-Театрон», 20:30

Заказ билетов на сайте https://2207.kupat.co.il/show/misa-criolla или по телефону *2207

Текст подготовила Маша Хинич. Фотографии – © Дори Продакшн – предоставлены организаторами гастролей: Yair Dori & Galim Productions/ Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting