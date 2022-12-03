«Креольская месса» – музыка, которую знают, помнят и, слушают миллионы. Три концерта в январе в Израиле

Верхнее фото: Факундо Рамирес. © Дори Продакшн

«Креольская месса» – одно из важнейших музыкальных сочинений 20 века, знаковое произведения современности, вновь будет исполнено в Израиле спустя 5 лет после предыдущего визита в нашу страну Факундо Рамиреса, сына Ариэля Рамиреса – композитора, написавшего это великое произведение. В середине января 2023 года «Креольская месса» прозвучит в трех городах Израиля – в Ашдоде, Тель-Авиве и в Кирьят-Моцкине в исполнении 50 певцов «Объединенного хора» под управлением Ронена Борщевского и под музыкальным руководством самого Факундо Рамиреса. В концертах также примет участие Мария «Ла Бруха» Сальгеро (Мария «Ведьма» Сальгеро) – одна из самых ярких звезд аргентинской музыки последних лет. Представления состоятся 14 января в Центре исполнительских искусств в Ашдоде, 15 января в «Гейхал а-Тарбут» в Тель-Авиве и 16 января в «Гейхал а-Театрон» в Кирьят-Моцкине.

В выступлениях в Израиле примут участие известные аргентинские исполнители и, в первую очередь, уже упомянутый Факундо Рамирес – пианист, композитор, режиссер и актер, один из самых уважаемых музыкантов в своей области, выступающий в самых больших залах мира, сотрудничавший с Мерседес Соса, с аргентинской певицей Сюзаной Ринальди, кларнетистом Гиорой Фейдманом и многими другими. За свою карьеру Факундо Рамирес был удостоен множества наград и номинирован на латинскую премию «Грэмми».

Мария «Ла Бруха» Сальгеро – аргентинская фолк-певица, одна из самых ярких звезд своей страны, получившая звание «Лучшая фольклорная певица десятилетия», а также награды за свой альбом «North» и не раз выступавшая вместе с Факундо Рамиресом в серии концертов Mujeres Argentinas.

Также среди приезжающих в Израиль исполнителей: исполнитель на чаранго Родольфо Руис, которого сегодня считают величайшим в своей области музыкантом, гитарист Леонардо Андерсен, басист Лукас Розенвассер, перкуссионист Юлисес Лескано, аккордеонист Федерико Мойя и многие другие.



Ариэль Рамирес – один из самых известных аргентинских композиторов XX века, пианист и дирижер, современный классик, ушедший от нас не так давно – в 2010-м году. Самое известное музыкальное произведение Рамиреса – «Misa Criolla» – «Креольская Месса», была написана им в 1964-м году. «Креольскую мессу» считают одним из самых важных музыкальных сочинений 20 века. И в этом нет никакого преувеличения. Эту музыку знают, помнят, слушают миллионы. И тысячи ее исполняют – нет счета различным интерпретациям, вариантам, аранжировкам – как вокальным, так и инструментальным во многих странах. «Креольскую мессу» исполняют уже несколько поколений музыкантов.

Сам Ариэль Рамирес как-то в интервью газете «The Jerusalem Post» сказал, что источником вдохновения к созданию «Креольской мессы» стала его поездка в Германию сразу после окончания Второй Мировой войны. Там Рамирес встретился с группой монахинь, и под впечатлением этой встречи Рамирес написал «духовную часть» выдающегося произведения, которое по сути является религиозной музыкой. Одновременно Рамирес вспоминал, что когда он путешествовал по Аргентине в поисках музыкального материала для этой мессы, он добирался до самых отдаленных деревень, записывая музыку различных стилей. Собранный материал он и превратил в мессу, но когда пришел с этим сочинением в студию звукозаписи, то режиссер студии отказался ее записывать, упирая на то, что работа эта – бесполезна, никому не интересна, и согласился все-таки ее записать только после долгих уговоров. Из первой версии записи «Креольской Мессы» в течение пяти лет было продано всего 5000 экземпляров. «Месса» стала известной только после того, как Рамирес вернулся в ту же студию звукозаписи и переписал ее заново в той версии, которая сделала ее невероятно популярной во всем мире. На сегодняшний день продано более 30 миллионов экземпляров записей «Креольской мессы» в различных исполнениях.

Вокальные произведения Рамиреса исполнялись такими мировыми звездами испанской оперы, как Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Монсеррат Кабалье и другими. Кстати, его знаменитое «Паломничество» («Жаворонок» в исполнении оркестра Поля Мориа), ставшей заставкой популярной в советское время телепередачи «В мире животных» – это мелодия из кантаты «Рождество Господне». Как аргентинская религиозная музыка стала столь популярной?

Ариэль Рамирес родился 4 сентября 1921 года, много жил в Европе, но, все же, большую часть жизни провел в Аргентине, где скончался в феврале 2010 года. Свои 88 лет жизни Ариель Рамирес посвятил развитию классических жанров в аргентинской музыке, а также собиранию фольклора, песен и ритмов Южной Америки. Больше всего его привлекала музыка гаучо и креолов, он собрал и издал более 400 песен разнообразных этнических групп в Аргентине.

Кстати, отец Рамиреса, который по профессии был учителем, очень хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Однако Ариэль выбрал музыкальную карьеру и обучался игре на фортепьяно. Первоначально он увлекся танго, затем, завороженный музыкой гаучо и креолов, переключился на изучение народных аргентинских напевов. Начинающий композитор продолжил свои фольклорные исследования в Кордове, где встретил великого аргентинского гитариста, автора песен, фолк-исполнителя Атауальпа Юпанки. Совместно с Юпанки он посетил северо-восточную область Аргентины, где продолжил исследование традиционных народных ритмов. В то же время Рамирес продолжил музыкальное образование в Национальной Консерватории Буэнос-Айреса по классу классической композиции. В 1946 году он сделал свою первую запись с RCA (англ. Radio Corporation of America). Позже Рамирес продолжил изучение классической музыки в Мадриде, Риме и в Вене (1950-1954). После чего вернулся в Аргентину и основал Фольклорную Компанию («Compania de Folklore Ariel Ramirez»). При этом у Рамиреса много религиозной музыки, что для латиноамериканского музыканта отнюдь не удивительно. Он писал и другие произведения, и много киномузыки, но все-таки большая часть наследия Ариэля Рамиреса – это именно духовная музыка.

В Латинской Америке 18-19 веков фольклорная музыка часто рождалась из классической европейской церковной музыки того времени. Рамирес фактически сделал обратный ход: «Креольская месса» – это католическая месса, части которой выполнены в различных жанрах латиноамериканской фольклорной музыки и полностью основаны на традиционных ритмах (chacarera, carnavalito, estilo pampeano). Кстати, «Misa Criolla» – одна из первых католических месс, написанных не на латыни, а на кастильском испанском. Будучи современницей II Ватиканского собора (ознаменовавшегося заменой латинского языка в богослужении на национальные языки, и новой, более открытой позицией в отношениях с не католиками), «Misa Criolla» стала одной из первых месс, исполненной на современном языке.Выпущенный Рамиресом в 1964 году альбом состоял из 2-х частей, все фрагменты «Креольской Мессы» были написаны на стихи выдающегося аргентинского поэта Феликса Луна. Первая часть – это собственно католическая месса (богослужение), состоящая из традиционных 5 частей, переведенных на испанский язык. Вторая часть под названием «Navidad Nuestra» («Рождество Господне») рассказывала историю Рождества Христова – от первого известия о его рождении («La Anunciación, сhamame»), до бегства Марии с Иосифом в Египет.

В оригинальной версии «Креольская месса» была впервые записана хором Базилики дель Сокорро и мужским квартетом «Лос-Фронтерос» и выпущена на пластинке, а в 1965 году «Креольская месса» была исполнена в знаменитом Театре Колон в Буэнос-Айресе. В 1967 году Рамирес и его ансамбль дали серию первых выступлений с «Креольской мессой» в Европе.

Начиная с 1970-х годов, это сочинение приобрело огромную популярность, что в свою очередь, послужило появлению множества записей и выступлений многих музыкантов во всем мире. «Misa Criolla» записывалась с такими известными вокалистами, как аргентинская выдающаяся певица Мерседес Соса, которую называли «голосом Латинской Америки», греческим певцом Йоргосом Даларасом и с Хосе Каррерасом – знаменитейшим испанским оперным солистом.

В 2014 году отмечался 50-летний юбилей знаменитой композиции Рамиреса. 12 декабря 2014 года, в день почитания Гваделупской Божией Матери, небесной покровительницы обеих Америк, аргентинская певица Патрисия Соса и римский хор «Music Nuova» исполнили «Креольскую мессу» в ватиканской Базилике Святого Петра. Партию фортепиано исполнял сын композитора – Факундо Рамирес. На представлении присутствовал сам Папа Франциск – кстати, первый в истории понтифик, родившейся в Новом свете, а именно – в Аргентине.

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Ариэль Рамирес. «Креольская месса» («Misa Criolla», 1964) – для тенора, смешанного хора, фортепиано и народных инструментов.

В концерте – три части. В первых двух частях будут исполнены различные инструментальные и вокальные номера на музыку Ариэля Рамиреса.

Факундо Рамирес – фортепиано; Мария «Ла Бруха» Сальгеро – вокал; Родольфо Руис – чаранго; Леонардо Андерсен – гитара; Юлисес Лескано – перкуссия; Лукас Розенвассер – бас; Федерико Мойя – аккордеон.

При участии Израильского Объединенного хора, дирижер – Ронен Борщевский.

Ашдод, 14 января, суббота, Центр исполнительских искусств, 20:30

Тель-Авив, 15 января, воскресенье, «Гейхал а-Тарбут», 20:30

Кирьят-Моцкин, 16 января, понедельник, «Гейхал а-Театрон», 20:30

Заказ билетов на сайте https://2207.kupat.co.il/show/misa-criolla или по телефону *2207

Текст подготовила Маша Хинич. Фотографии – © Дори Продакшн – предоставлены организаторами гастролей: Yair Dori & Galim Productions. Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting