Кто такие LARP.Paris и что такое QUALIA?

LARP – это команда профессионалов в области культурных мероприятий и сторителлинга, представляющая новый вид театрального эксперимента.

Проект LARP был создан в 2016 году в Москве, в 2018 году переехал в Париж, а в 2023 воссоединяется в Израиле в рамках 5-го Международного Тель-Авивского Театрального Фестиваля “Большие друзья Маленького театра”.

В рамках фестиваля состоится премьера постановки QUALIA. Оригинальный сценарий стал результатом месячной резиденции команды LARP.Paris в La Générale Nord-Est – экспериментальной лаборатории в Париже, поддерживающей проекты в области культуры и искусства. Спектакль QUALIA войдёт в основную программу Маленького Театра на сезон 2023/24.

Что такое LARP?

LARP (Live Action Role Playing) является новым видом иммерсивного эксперимента-переживания, в котором его участники сами создают свой спектакль без участия актеров и режиссеров. Все постановки команды LARP.Paris основаны на трансформации зрителя в участника действия, не требуя при этом никакой подготовки и актерских навыков.

Чем это отличается от других иммерсивных шоу?

В основе любого экспириенса LARP.Paris заложена возможность исследовать заданную тему от имени вымышленного персонажа, который в процессе взаимодействия с другими создает свою историю в режиме реального времени. Благодаря этому все участники ограничены только своим воображением и становятся полноправными “со-создателями” театрального перфоманса.

Как выглядит LARP перфоманс?

Постановка LARP.Paris проходит в пространстве Black Box с минимальным количеством декораций. Сюжетные линии или конкретные задания осуществляются за счет аудио-видео инсталляций и новых медиа, которые основаны на игровых механиках и способствуют импровизации и взаимодействию между участниками.

О чем постановка QUALIA?

В QUALIA команда LARP.Paris приглашает испытать “the feeling of doing” – “ощущение действия”. Каждый день любой из нас смотрит свой “5D фильм”, где он является главным персонажем. “Действуя” мы испытываем полный спектр визуальных эффектов, звуков, запахов, эмоций… Сможем ли мы когда-нибудь посмотреть чужой “фильм” или в полной мере почувствовать то, что испытал другой человек? Группа из 8 человек станет участником театрального эксперимента, где за один час должна будет дать свой ответ на этот вопрос.

Кому интересен такой формат?

Команда LARP провела более 30 постановок в Москве и 8 перформансов в Париже, в которых участвовало более 500 человек разного пола и возраста. Наш вывод: данный формат интересен людям разного профиля, поскольку в его основе лежат универсальные желания: “побыть на сцене”, “придумать что-то вместе с незнакомыми людьми”, “стать соавтором театрального представления”.

QUALIA

6 сентября 2023 года в 14:00 и16:00, 7 сентября в 14:00 и 16:00

Спектакль на английском языке без перевода.

18+

Билеты: https://ru.kupatbravo.co.il/announce/76299

Никаких телефонов, они должны быть сданы на хранение сотрудникам театра до конца выступления.

Если вы покидаете пространство до конца спектакля, вы не сможете вернуться в зал.

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TAITF – Tel Aviv International Theatre Festival 2023 – ПОЛНАЯ ПРОГРАММА

6 сентября, среда

19.00 – Открытие фестиваля. «Виртуальная маска фестиваля»

20.00 – «Я боюсь!» Новый спектакль театра Маленький на тему искусственного интеллекта. Премьера. Спектакль на иврите.

Действующие лица: Илон Маск, Джеффри Хитон, AI, Голем и другие герои нашего времени.

Экспериментальный спектакль о том, что происходит здесь и сейчас: о технологической и дигитальной революции, которая уже изменила и продолжает менять нашу жизнь. Цель спектакля – попытаться понять, на каком языке будет говорить современный театр завтра.

Над проектом работает большая команда, в которую входят визуальные художники, компьютерщики и другие специалисты из разных областей. В спектакле участвуют актеры театра «Маленькие» – Анна Дубровицки, Гиль Франк, Дуду Нив. Драматургия и постановка – Михаил Теплицкий.

ДИГИТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Иммерсивный спектакль «QUALIA» LARP Paris (France) – 14.00, 16.00

7 сентября, четверг

20.00 – Спектакль «Сосед» (Латвия)

ДИГИТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Иммерсивный спектакль «QUALIA» LARP Paris (France) – 14.00, 16.00

8 сентября, пятница

19.00 – спектакль «Сосед» (Латвия)

21.30 – «Катарсис. Краткая история расизма» – спектакль Ори Леванона и Юрия Казанцева. Премьера

ДИГИТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

«Красноярск» (VR) Schauspielhaus – Грац, Австрия

10.00, 12:00, 14:00, 16.00

9 сентября, суббота

ДИГИТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

00.30–24.00 Ночь Кеннеди. I AM (VR) – «Я есмь» – спектакль Сюзанн Кеннеди

ЗАЛ

00.30–14.00 Демонстрация фильма о Сюзанн Кеннеди

14.00–18.00 – Спектакль Шифры Каждан «Алеф Тав Тав Алеф » – премьера.

20.00- 21.00 Хагай Айзенберг. Концерт современной музыки – премьера.

21.00 – закрытие фестиваля

Подробности и заказ билетов на сайте фестиваля:

https :// www . telaviv – theatrefestival . co . il /

https :// www . telaviv – theatrefestival . co . il / programe -2023

или https :// bravo .3221. org . il / tisff

Страница в фейсбуке: https :// www . facebook . com / TAITF 2023

Страница в инстаграме: https :// www . instagram . com / tlv _ internationaltheatrefest /

Телеграмм – https :// t . me / malenkytheatre

Страницы театра Маленький – https :// www . facebook . com / malenkitheater /

https :// www . facebook . com / Malenki . Theatre

Театр Маленький – Тель-Авив, ул. Хома у-Мигдаль, 32.

https :// www . malenky . co . il /

Иллюстрации предоставлены пресс-службой Театра Маленький