Легендарная американская рок-группа Guns N’ Roses начинает свой мировой тур в Израиле

Легендарная американская рок-группа Guns N’ Roses приняла решение начать свой новое большое музыкальное путешествие по миру на Святой земле: единственный израильский концерт одной из самых востребованных рок-команд в мире состоится 5 июня 2023, в тель-авивском парке «Яркон». И хотя, как заявлено, мировое турне Guns N’ Roses пройдет по Ближнему Востоку, Европе и Северной Америке, Тель-Авив станет единственной ближневосточной точкой на его карте.

Из Израиля группа отправится в Европу, где даст 15 концертов, а затем – в США и Канаду, там запланировано еще 22 выступления. В общей сложности «Пистолеты и Розы» отыграют 38 концертов по всему миру.

В большое мировое турне, которое начнется 5 июня в Израиле, Guns N’ Roses отправляется в своем золотом составе: на сцену в парке Яркон выйдут солист Эксл Роуз, ведущий гитарист Сол Хадсон, известный как Слэш, и Дафф Маккаган (бас-гитара) из первого состава группы, а также клавишник Диззи Рид, который стал неотъемлемой частью состава банды, начиная с 1990-х, Ричард Фортус (ритм-гитара), Франк Феррер (ударные) и Мелисса Риз (клавиши).

Собственно, именно в этом составе Guns N’ Roses приезжали в Израиль в июле 2017 года, когда их грандиозный концерт в парке Яркон собрал более 61 тысячи человек. Всего же группа приезжала в нашу страну уже трижды: первый приезд случился в мае 1993-го, а концерт в июле 2012 года под общий восторг закончился «А-Тиквой».

Группа Guns N’ Roses образовалась в 1985 году в Лос-Анджелесе. В 1987 году вышел ее первый диск Appetite for Destruction, который разошелся тиражом 30 миллионов копий, став самым коммерчески успешным дебютным альбомом за всю историю рок-н-ролла. С тех пор Guns N’ Roses считается одним из самых популярных рок-коллективов.

Сегодня в активе группы шесть альбомов, которые разошлись по всему миру общим тиражом более чем в 100 миллионов экземпляров, из них 45 миллионов только в США. Музыкальные клипы на песни группы “Don’t Cry” и “November Rain” признаны одними из самых дорогих видео за всю историю музыки. Кроме того, шестой диск команды Chinese Democracy 2008 года по оценкам себестоимости обошелся приблизительно в 14 миллионов долларов и стал самым дорогим рок-альбомом из когда-либо выпускавшихся.

Ранних Guns N’ Roses, за их нон-конформизм, бунтарство и многочисленные случаи откровенного хулиганства в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, музыкальная пресса сравнивала с аналогичным периодом молодых Rolling Stones и за весь этот букет прозвала «Пистолеты и Розы» «самой опасной группой в мире». В 2012 году «самая опасная группа в мире» была торжественно введена в Зал славы рок-н-ролла.

На своем июньском израильском концерте Guns N’ Roses исполнят все свои самые известные хиты, включая “It’s So Easy”, “Paradise City”, “Knockin’ On Heaven’s Door”, “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain” и другие, абсолютно новые песни – “Absurd” и “Hard Skool”, а также те, которые еще никто не слышал – из записывающегося в эти дни нового альбома группы.

Организаторы выступления Guns N’ Roses в Израиле – Live Nation Israel под управлением Гая Бессера и Шая Мор Йосефа.

Единственный израильский концерт легендарной хард-рок-группы Guns N’ Roses состоится:

5 июня, в понедельник, в Тель-Авиве – в парке Яркон.

