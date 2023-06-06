Достучаться до небес

Верхнее фото: Давид Гранот

Нечасто в Израиль приезжают музыканты такого уровня! Переполненный парк Яркон с благодарностью принимал своих любимцев, группу Guns N’ Roses. Вроде, последний раз они были всего несколько лет назад. А что тогда было было 60 тыс, что сейчас пришли 60. Стабильность зрителей – признак класса музыкантов.

Люди текли потоком к парку, начиная с трех часов. Полиции пришлось перекрыть несколько улиц и выездов с Аялона. Кстати, мы реально увидели, что такое забитый парк, размером с множество футбольных полей и что такое 60 тысяч. Так вот, господа, 60 тысяч – это очень много! А на Каплан, когда нам сообщают про 400 – это вранье чистой воды. Там не поместится и 50.

Ровно в 19:30 весь парк испустил вопль восторга: на сцене появились Аксель Роуз, Слэш, Дафф и другие музыканты группы. Аксель сразу обрушил на Тель-Авив мощный поток своей энергии. Он, конечно, уже не необыкновенный юноша середины 80х, он поправился раза в два, но все еще энерджайзер – шутка ли сказать: летать по сцене на протяжении трех часов – это просто удивительно. Под стать ему Слэш со своими гитарными рифами – да и вся команда культовой группы. К сцене, конечно, было не пробиться, но благодаря двум огромным экранам, мы отлично видели все мельчайшие детали концерта.

Как здорово, что в 2016 году группа вновь соединилась в боевом составе и вновь расчехлила свои ружья. Зал танцевал, подпевал, галлонами пил пиво и, конечно, курил – сами знаете что – из песни про Тель-Авив слов не выкинешь. Яркон с энтузиазмом принимал все хиты группы, но подспудно ждал главный хит группы – великий кавер Боба Дилана «Knockin’ on Heaven’s Door» (Постучаться в небеса).

Гениальную песню Дилана пел сам Дилан, а еще Эрик Коэптон, Боб Марли, Бон Джови, Назарет, U2, даже антисемит Уотерс – и то пел. Но лучше Акселя ее не поет никто. Это песня о самом главном. Зал пел и плакал.

Спасибо Guns N’ Roses, приезжайте еще, и даже если вы привезете только «Knockin’ on Heaven’s Door», мы все равно придем.

Спасибо, Sofia Nimelstein, как это опять получилось собрать 60 тысяч?

Впечатлениями поделился Вадим Малев. Фото: @ Давид Гранот

Организаторы выступления Guns N’ Roses в Израиле – Live Nation Israel под управлением Гая Бессера и Шая Мор-Йосефа.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting