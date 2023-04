Манящие, как розы. Легендарная рок-группа Guns N’ Roses возвращается в Израиль

Верхнее фото: by Live Nation

5 июня легенды рока Guns N’ Roses в оригинальном составе вновь выступят в Израиле – в четвертый раз за всю историю, почтив своим вниманием своих израильских фанов. Более того, после пятилетнего молчания группы израильтяне первыми услышат программу, подготовленную командой для своего нового мирового рок-турне, которое начнется в Тель-Авиве, а закончится осенью в канадском Ванкувере. В тель-авивском парке Яркон живые легенды Эксл Роуз, Слэш и Дафф Маккаган вместе с Диззи Ридом, Ричардом Фортусом, Франком Феррером и обворожительной Мелиссой Риз исполняют свои самые громкие хиты, новые песни, а также те, которые еще никто не слышал – из записывающегося в эти дни нового альбома группы.

Возвращаясь, начинают

Guns N’ Roses выступали в Израиле три раза: в 1993, 2012 и 2017 годах, все три представления легендарной группы до сих пор считаются одними из лучших концертов, когда-либо проводившихся для израильской публики. В июле 2017-го грандиозное трехчасовое шоу легенд мирового рока в парке Яркон собрало более 61 тысячи человек и стало одним из самых продолжительных по времени в истории Израиля. А концерт в июле 2012 года под общий восторг закончился “А-Тиквой”. Продумывая свой новый мировой тур, группа приняла решение начать его красиво и торжественно – вновь вернувшись в Израиль и стартовав в июне на Святой земле.

Назад в будущее

С тех пор, как в 2015 году гитарист Сол Хадсон, более известный как Слэш, и басист Дафф Маккаган вернулись в Guns N’ Roses и вновь объединились с харизматичным бандитом-вокалистом Экслом Роузом, группа после почти двух десятилетий перерыва вновь стала одной из самых ярких достопримечательностей мировой рок-музыки. На сегодняшний день Guns N’ Roses продали более 100 миллионов своих записей по всему миру, включая 45 миллионов только в США, поэтому заслуженно считаются одной из самых востребованных групп в мире.

Группа существует уже 37 лет, с 1985-го, и при этом считается одной из самых популярных на потоковых сервисах. Только на Spotify Guns N’ Roses слушают более 26 миллионов пользователей в месяц – сегодня это одна из немногих рок-групп с таким значительным ежемесячным числом прослушиваний. Самой любимой стала песня “ганзов” “Sweet Child O’Mine”, которую прослушали уже более полутора миллиарда раз. При этом многие другие хиты группы перешагнули отметку в полмиллиарда прослушиваний.

Однако безусловным лидером просмотров и прослушиваний стал мегахит группы “November Rain”. Клип на эту песню появился вместе с самой песней, вышедшей на двойнике “Use Your Illusion – I” в сентябре 1991 года. Он стал самым популярным на MTV и даже получил премию MTV Video Music Awards 1992 года за лучшую кинематографию. Эта красивейшая баллада стала также самой длинной песней в истории чартов США (ее продолжительность – 8 минут 57 секунд), из попавших в первую десятку.

На популярном сегодня видеосервисе Youtube “November Rain” просмотрели уже более двух миллиардов 30 миллионов раз! Свой первый миллиард просмотров песня набрала в июле 2018 года, и вот буквально в феврале нынешнего 2023-го, на волне интереса к проанонсированному новому туру Guns N’ Roses, она триумфально перешагнула рубеж в два миллиарда, а за март-апрель была просмотрена еще более 30 миллионов 345 тысяч раз. На YouTube она была загружена 25 декабря 2009 года – то есть добилась столь впечатляющих результатов за 14 лет, тогда как существовала к этому моменту уже 18 лет – со времен, когда о Youtube никто даже не мечтал. В любом случае, “November Rain” стала первым рок-видео 1990-х, которое преодолело отметку сначала в миллиард, а затем и в два миллиарда просмотров на YouTube.

Удивительно, но рок-ветераны сегодня в авторитете и у нынешних молодых. У официальной страницы Guns N’ Roses в TikTok – более миллиона подписчиков. Официальные видео группы насчитывают миллионы просмотров, а вирусного использования фрагментов аудио и видео песен “Sweet Child O’Mine”, “Welcome to the Jungle” и “November Rain” просто не счесть.

К творчеству Guns N’ Roses довольно часто обращается мировой кинематограф. В частности, трибьюты группе присутствуют во многих фильмах корпорации Marvel. А наиболее масштабным использованием музыки “ганзов” стал последний фильм из серии “Тор”, все батальные сцены которого проходят под аккомпанемент песен группы. Действие картины проходит на фоне множества изображений и плакатов Guns N’ Roses. Наконец, один из персонажей даже получил имя солиста группы – Эксл.

Наконец само название группы и его графический логотип в последние годы определили тенденцию в крупнейших модных компаниях, среди молодежи Старого и Нового света сегодня очень популярны фирменные майки, футболки и рубашки Guns N’ Roses, производства самых престижных брендов мира.

Привет из лохматых 1980-х

Когда Guns N’ Roses только появились на рок-сцене, они казались самой ненормальной группой неудачников, когда-либо создававших группу. Однако, под их кожаными куртками бились пламенные сердца, генерировавшие такое высоковольтное творческое напряжение, что его мощности хватило бы на несколько атомных электростанций. Этого потенциала безумной энергии оказалось достаточно, чтобы на второй год существования, в 1987-м, выпустить первую свою пластинку “Appetite for Destruction”, которая тут же разошлась тиражом в 30 миллионов копий, став самым коммерчески успешным дебютным альбомом за всю историю рок-н-ролла.

Ранних Guns N’ Roses за их нон-конформизм, бунтарство и многочисленные случаи откровенного хулиганства в состоянии алкогольного и наркотического опьянения музыкальная пресса сравнивала с аналогичным периодом молодых Rolling Stones и за весь этот букет прозвала “Пистолеты и Розы” “самой опасной группой в мире”. В 2012 году эта “самая опасная группа” была торжественно введена в Зал славы рок-н-ролла.

Сегодня в активе Guns N’ Roses – шесть студийных альбомов, последним пока из которых стал выпущенный в 2008 году “Chinese Democracy” – по себестоимости он обошелся музыкантам приблизительно в 14 миллионов долларов и стал самым дорогим рок-альбомом из когда-либо выпускавшихся. Самыми успешными альбомами группы стали “Appetite for Destruction” и двойные “Use Your Illusion”.

Старт со Святой земли

Итак, июньский концерт Guns N’ Roses в Тель-Авиве станет первым в большом мировом туре группы, поэтому израильтяне первыми услышат новую программу группы и узнают, что приготовила для своих фанов культовая команда. Пока все свои сюрпризы группа держит в секрете. Однако можно быть уверенным, что на своем единственном израильском концерте Guns N’ Roses исполнят все свои самые известные хиты, включая “It’s So Easy”, “Paradise City”, “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’Mine”, “November Rain”, знаменитые каверы “Knockin’ On Heaven’s Door” и “Live and Let Die” – возможно, в новых аранжировках. Откроют концерт, скорее всего, абсолютно новые, недавно выпущенные песни группы – “Absurd” и “Hard Skool”. Наконец, как интригует Слэш, в эти дни Guns N’ Roses работает в студии над новым альбомом, поэтому в Израиле может состояться мировая премьера вообще еще неизвестного материала, который пока никто никогда не слышал. Израильтяне станут первыми его слушателями.

Единственный израильский концерт легендарной хард-рок-группы Guns N’ Roses состоится: 5 июня, в понедельник, в Тель-Авиве – в парке Яркон.

Организаторы выступления Guns N’ Roses в Израиле – Live Nation Israel под управлением Гая Бессера и Шая Мор-Йосефа.

Канал в сети YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIak6JLVOjqhStxrL1Lcytw

Фотографии предоставлены Live Nation

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting