Легендарные «Лицедеи» в Израиле

Верхнее фото из архива театра “Лицедеи”

В конце мая в Израиль приезжает всемирно известный театр «Лицедеи» с легендарной программой «Ая-яй ревю», в которой собраны лучшие номера театра, а также новые эксклюзивные номера, которые израильская публика увидит первой.

История театра началась в 1968 в Ленинградском институте культуры, где учился Вячеслав Полунин, которому на тот момент было всего 19 лет. «Лицедеи» стали завоевывать популярность быстро и методично: сначала в студенческой среде «в узком кругу», потом – во всем Ленинграде. К концу 1970-х «Лицедеи» были абсолютно профессиональной труппой с несколькими спектаклями и бешено популярными номерами в репертуаре. А потом был памятный теледебют Полунина на «Голубом Огоньке» 31 декабря 1980-го. И его известность в одну ночь превратилась во всесоюзную.

Театр Лицедеи– театр, взламывающий стереотипы, в школу доверия, место, где восстанавливаются нормы общения.

Сам Вячеслав Полунин о театре говорит так: «Это театр ритуально-магический и празднично-зрелищный, театр игры и фантазии. Это театр, упорно растущий

из снов и сказок. Это театр надежды и мечты, полный тоски и одиночества, потерь и разочарований. Это то, что всегда изменяется, что дышит спонтанной импровизацией и бережет традицию. Это современная тенденция многоуровневого синтеза на грани жизни и искусства. Это театр, работающий в эпически-интимном сплаве из трагедии и комедии, абсурда и наивности, жестокости и нежности. Это театр, ускользающий от определений и однозначности понимания его действий, как от попыток узурпировать его свободу».

Как говорится, не родись красивым, родись клоуном. Времени с момента возникновения “Лицедеев” прошло немало: всемирно известный клоун-мим-театр, единственный в России театр клоунады на стыке цирка, эстрады, пантомимы и трагифарса, был организован Вячеславом Полуниным в 1968 году Феномен театра “Лицедеи” и является уникальным в мировой культуре. За годы существования театр объездил с гастролями не только всю Россию и страны бывшего СССР, но и США, Канаду, Колумбию, Новую Зеландию, Кубу, Бразилию, Гонконг, Китай, Японию, Вьетнам, Германию, Францию, Испанию, Великобританию, Нидерланды, Данию, Австрию, Люксембург, Швейцарию, Чехию, Польшу, Болгарию, Финляндию, Израиль. Театр повзрослел, но его стиль остался прежним: “Лицедеи” – это неограниченная фантазия, фейерверк радости, остроумие и детски-удивленное отношение к миру.

Такие номера, как “Блю Канари”, “Низя”, “Ассисяй” уже настоящей классикой жанра. Вместо слов – пластика и мимика, музыка и эксцентрика. Смех и слезы, радость и печаль, зло и добро, наивность и непосредственность – эти простые чувства и истины в искусстве «Лицедеев» близки и понятны в любой точке земного шара. В мировых театральных рейтингах «Лицедеи» входят в число лучших театров, работающих в жанре театральной клоунады, и поклонников у этого театра прибавляется с каждым новым поколением. Театр «Лицедеи» доказывает вновь и вновь, что талант веселить людей, воля к импровизации и чувство клоунской формы у них никуда не исчезают.

В Израильских гастролях легендарного театра принимает участие легендарный Леонид Лейкин – уникальный клоун, снискавший признание во всем мире. Многие годы Леонид Лейкин сотрудничал со знаменитым канадским цирком “Дю Солей”/

В 1985 год был показан номер «Низ-зя», где клоун в желтом комбинезоне (Вячеслав Полунин) выражает протест преследующему его «Низ-зя» и «Ай-яй-яй» (Леонид Лейкин). Там, где, казалось бы, ничего нельзя, он говорит своё твердое и безапелляционное «Зя!». На следующее утро Лейкин проснулся знаменитым, а известный и прежде Полунин знаменитым вдвойне. Вся страна, все поголовно говорили: «Ай-яй-яй!» и «Низ-зя!» – так и стали звать Лейкина – клоуна из племени истинных шутов, проповедников истины.

Лицедеи – это и святая наивность, философская клоунада и клоунская драма, 100 процентов номеров которого можно показывать в любой стране, потому что это интернациональное искусство.

Представления «Ая-яй ревю» театра «Лицедеи» пройдут с 28 мая по 2 июня 2023 года:



28.05, воскресенье – Беэр-Шева, Центр сценических искусств, 20:00

29.05, понедельник – Петах-Тиква, Зал «Шарет», 20:00

30.05, вторник – Тель-Авив, Музей «Эрец-Исраэль» – Аудиториум «Клячкин», 20:00

31.05, среда – Ришон ле-Цион, Зал «Мофет», 20:00

1.06, четверг – Хайфа, зал «Раппопорт», 20:00

2.06, пятница – Ашдод, Матнас Дюна-Юд, 20:00

Информация и билеты в кассе «biletru»: https://biletru.co.il/events/litsedei-legendarnaya-programma-ay-yay-revu/

Фото предоставлены организатором гастролей – компанией MAK International Production ltd

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/@licedeitheatre2085/videos



Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting