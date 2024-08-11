Легендарный проект «Три тенора» – новое воплощение

Верхнее фото: Феликс Лившиц



Около двух десятилетий назад в Израиле и не только гремел проект «Три тенора». Триумфальный тур по всей стране, более 100 аншлагов только в Израиле, успешные зарубежные гастроли. Виртуозному трио в составе израильских теноров Феликса Лившица, Евгения Шаповалова (к сожалению, недавно ушедшего из жизни) и солиста Одесской национальной оперы Владислава Горая рукоплескали в крупнейших городах США и Канады, в странах Западной Европы, Южной и Центральной Америки.

И вот теперь легендарный проект возрождается, став еще более международным: к «старожилам» трио Феликсу Лившицу и Владиславу Гораю присоединился солист Нью-йоркской «Метрополитен-опера» Александр Гунько. Интересно, что все они – уроженцы Украины, ныне живущие в разных странах – Израиле, Украине и США.

В октябре израильских зрителей ждет невероятное музыкальное событие: три тенора, три выдающихся голоса, три талантливых и эмоциональных артиста соберутся на одной сцене в сопровождении оркестра под руководством Алекса Слуцкого, чтобы подарить зрителям незабываемые впечатления и встречи с настоящим искусством.

Израильский лирический тенор Феликс Лившиц известен публике как певец, сочетающий высокий профессионализм классической сцены с современными музыкальными веяниями. Диапазон его репертуара необычайно широк: от классических арий, романсов, русских и неаполитанских песен до хитов Фрэнка Синатры, Шарля Азнавура, Энгельберта Хампердинка, легкого джаза и классической эстрады. За три десятилетия своей творческой деятельности Лившиц исполнил более 40 оперных партий, работал с легендарными режиссерами и дирижерами: Зубином Метой и Франко Дзефирелли, Валерием Гергиевым и Гари Бертини, пел в Донецком театре оперы и балета, Израильской опере, в Стокгольме и Париже, объездил с гастролями весь мир. Помимо канонического для оперы итальянского языка он поет на идише и иврите, русском и украинском, французском, английском и испанском, чешском. В последние десять лет певец много занимается концертной деятельностью. Феликс Лившиц – лауреат нескольких престижных премий Израиля в области культуры.

Заслуженный артист Украины Владислав Горай – ведущий солист Одесской национальной оперы, где он работает с 1993 года, лауреат многих Национальных и международных конкурсов . Владислав Горай исполнил десятки оперных партий. Его блистательным тенором наслаждались зрители в 40 странах мира. Певец гастролировал во многих городах Великобритании и Испании, принимал участие в постановке опер «Риголетто» и «Травиата» в лондонском «Альберт-холле» и в международных оперных проектах в Риме, Страсбурге, Париже, Амстердаме, Цюрихе, Брюсселе, Турине, Лиссабоне и других городах Европы. Выступления этого талантливого и обаятельного артиста всегда восхищают публику мастерством и оставляют незабываемые впечатления.

Александр Гунько – артист, начавший свой путь в Одесской консерватории и уже много лет являющийся «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке. Уже через полтора года после приезда в США Александр Гунько выиграл международный конкурс имени Энрико Карузо в «Карнеги-холле» и получил приглашение на прослушивание в миланский «Ла Скала» и на выступление в доме Верди. В копилке его достижений также победа на Третьем конкурсе исполнителей еврейской песни, работа в Еврейском театре Folksbienne Yiddis Theatre и в New York City Opera. В свои сольные программы Александр Гунько включает арии из мюзиклов, романсы, песни из репертуара Фрэнка Синатры, Эллы Фицжеральд, Луи Армстронга и многое другое. Прекрасный голос певца высоко ценят любители музыки в США и Европе, где он регулярно с успехом гастролирует. Не раз артист бывал и в Израиле.

Эти талантливые певцы, известные своим исключительным мастерством и имеющие богатый опыт выступлений на мировых оперных сценах, готовят для израильских зрителей невероятные встречи с высоким музыкальным искусством, на которых их голоса сольются в новом абсолютно уникальном сочетании. «Этот проект для нас – возможность подарить зрителям нечто особенное, что запомнится на долгие годы», – говорят артисты.

Программа концертов включает широкий спектр музыкальных произведений – от классических арий и оперных композиций до популярных и известных всем песен. Зрители окунутся в мир изысканной музыки, исполненной с виртуозным мастерством и страстным воодушевлением.

Концерты проекта «Три тенора»

21 октября, понедельник, 20:00 – Ноф а-Галиль, культурный центр «Беркович»

24 октября, четверг, 20:00 – Петах-Тиква, зал «Шарет»

25 октября, пятница, 20:00 – Беэр-Шева, Центр сценических искусств, малый зал

26 октября, суббота, 20:00 – Нетания, «Гейхал а-тарбут», Аудиториум

27 октября, воскресенье, 20:00 – Ашдод, «Яд ле-баним», р-н Сити

28 октября, понедельник, 20:00 – Иерусалим, театр «Иерушалаим», зал «Ребекка»

29 октября, вторник, 20:00, Кирьят-Хаим, зал «Бейт Наглер»

30 октября, среда, 20:00 – Ашкелон, матнас «Вальденберг»

31 октября, четверг, 20:00 – Хайфа, зал «Раппопорт»

1 ноября, пятница, 20:00 – Ришон ле-Цион, зал «Мофет»

Стоимость билетов – от 175 до 245 шек.

Заказ билетов на сайте: https://showman.co.il/e/tri-tenora-premiera-v-izraile/

Фото: Феликс Лившиц

Организатор гастролей – агентство M A K International Production

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting