Лея Никель в Музее Израиля: «Путь в Эдем»

Уникальный голос, интонация и ритм Леи Никель проявляются в залитых солнцем полотнах, пульсирующих энергией ее полотнах. Лея Никель (1918-2005) – одна из значительных израильских художниц, начавших работу в 1950-е годы, соединяла мировую абстракцию послевоенной эпохи с израильским модернизмом. От бурного до созерцательного, от плотной материальности до почти невесомых поверхностей — её произведения постоянно дарят ощущения неожиданности и открытия.

Спустя сорок лет после последней выставки Леи Никель в Музее Израиля, «Путь в Эдем» знакомит новые поколения с её глубиной, оригинальностью, бесстрашными экспериментами и ослепительной палитрой красок. Она воспринимала холст как пространство, на котором разворачивается диалог, взаимодействие и даже борьба между цветами, пятнами и фактурами.

Весной 1988 года я увидела в галерее «Гивон» в Тель-Авиве выставку работ Леи Никель и влюбилась с первого взгляда – абсолютно и безоговорочно – в творчество этой художницы. Сейчас в Музее Израиля проходит её большая ретроспективная выставка. Предыдущая подобного масштаба музейная экспозиция проходила в 1995 году в Тель-Авивском музее искусств. И снова я стою перед картинами Леи Никель и чувство узнавания возникает мгновенно.

Выставка в Музее Израиля названа «Путь в Эдем» – путь к свету, воздуху и к самой себе. Лея Никель всегда умела оставаться сама собой, умея призвести эффект своей живописью, внимание к каждому пятни и каждой линии, не подстраиваясь под модные течения, и, возможно, именно поэтому её работы воспринимаются так свежо по сей день.

Лея Никель родилась в Житомире, выросла в Тель-Авиве, училась у Хаима Гликсберга, затем у Иехезкеля Штрайхмана и Авигдора Стеймацкого. Но настоящим испытанием стал Париж. В 1950 году Никель уехала туда, оставив маленькую дочь у родственников в Кфар-Рупин. Это решение во-многом определило её дальнейший путь. Париж дал ей возможность увидеть живопись в большом масштабе, почувствовать свободу жеста и плотность цвета. 1954 год стал поворотным в её художественном развитии. На неё повлияли множественные направления, процветавшие в Париже: ташизм, арбрют, новый реализм, информальная живопись, конкретное искусство. Значительное влияние оказали французские художники Жан Фотрье, Жорж Матьё, Жан Дюбюффе, а также американские художники, активно выставлявшиеся в Париже: Марк Тоби, Джексон Поллок, Аршил Горки и Ганс Хофман. Никель много работала, пробовала разные стили, наблюдала за тем, как художники строят композицию, и постепенно формировала собственный язык.

В те годы Никель интересовалась ташизмом, абстрактным экспрессионизмом, ар брютом, но не растворялась ни в одном направлении. Её работы строились на аккуратной, продуманной композиции, в которой каждый элемент связан с другими. Движение кисти, появление пятна, контраст цвета — всё это у Никель подчинено внутреннему ритму. Никель умела сочетать спонтанность и точность, что редко встречается в абстракции.

Когда Лея Никель вернулась в Израиль, художественная сцена была занята спорами о формах, стилях и группах. В группу «Новые горизонты» , которая с 1950-х по 1970-е годы определяла направление развития абстрактного искусства в Израиле, Никель не приняли, но Лея Никель не стремилась принадлежать к объединениям. Она просто работала и в 1964 году Никель вместе с Арье Арохом и Игаль Тумаркиным представляла Израиль на Венецианской биеннале. Её знали, о ней писали, а Лея Никель продолжала идти своим путём.

В 1960–1970-е годы Никель много переезжала. Нью-Йорк, Рим, снова Израиль. В Риме Никель перешла к большим форматам. В Нью-Йорке, где Никель поселилась в легендарном прибежище художников – отеле «Челси» – она начала использовать в свох полотнах буквы и короткие слова. . Иногда Никель ограничивала картину одним цветом, изучая его оттенки.

Ретроспектива 1995 года в Тель-Авивском музее искусств подчеркнула значимость Леи Никель в израильской живописи. Но сегодня, когда Музей Израиля показывает её вновь, работы Никель смотрятся по-иному – в абстрактной живописи есть подлинность, которая не устаревает.

В нынешней экспозиции, подготовленной куратором Адиной Камиен при участии Сары Бен-Шошан и дизайнера Роны Черника, собраны работы разных периодов: ранние опыты, парижские поиски, римские крупные полотна, поздние монохромные и минималистические работы.

Сайт – Lea Nikel: Path to Eden | The Israel Museum, Jerusalem https://www.imj.org.il/en/exhibitions/lea-nikel-path-eden

Текст – Маша Хинич