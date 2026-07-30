Особый летний проект. Матан Порат исполняет сонаты Шуберта

Фото: Matan Porat — by © Orly Baruch קרדיט אורלי ברוך . Матан Порат — © фото Орли Барух, предоставлено Израильской консерваторией

Официальный музыкальный сезон закончился, но концерты продолжаются — ранее отмененные, перенесенные, обещанные и т. д. И какие концерты!

На следующей неделе в Центре камерной музыки при Израильской консерватории в Тель-Авиве («Штрикер»), пианист Матан Порат исполнит в течение четырёх вечеров 12 сонат Шуберта. Такое случается раз в несколько лет — просто подвиг на музыкальном поприще.

Итак: особый летний проект.

Шуберт: полный цикл фортепианных сонат в исполнении Матана Пората.

2, 4, 6, 8 августа 2026.

Одна неделя, четыре концерта, одно путешествие в четырёх главах.

Пианист Матан Порат, один из самых заметных сегодня израильских пианистов на мировой сцене, представляет уникальный летний проект: он исполнит цикл из 12 фортепианных сонат Шуберта на четырёх концертах в течение одной недели в начале августа 2026 года. Редкая возможность погрузиться в глубину этого личного и неповторимого репертуара и пережить полный эмоциональный диапазон одного из величайших композиторов в истории.

Матан Порат, известный своими увлекательными интерпретациями и игрой, сочетающей виртуозность со зрелой чуткостью и интеллектуальной глубиной, проведёт через удивительные и интимные миры Шуберта в течение необычайно насыщенной недели. Плотная последовательность концертов позволит погрузиться в «небесную протяжённость» Шуберта и пережить весь цикл не как разрозненные части, а как масштабный музыкальный роман, раскрывающий творческую душу композитора.

Вместо привычного хронологического порядка Порат поведёт в увлекательное концептуальное путешествие, разделив шедевры Шуберта на четыре тематические главы. Каждый вечер будет посвящён иной стороне сложной души австрийского композитора и представит тщательно выверенное сочетание произведений разных периодов его жизни, проливающих новый свет друг на друга — от ранних проблесков дарования через смелые поиски и вплоть до поздних, возвышенных шедевров.

Программы серии

1. Воскресенье, 2.8.26, 20:00

Пастораль

Соната для фортепиано № 2 ми-бемоль мажор, D. 568

Соната для фортепиано № 3 си мажор, D. 575

Соната для фортепиано № 8 соль мажор, D. 894, «Фантазия»

Концерт-открытие посвящён произведениям с ярко выраженным пасторальным характером — поэтическим пейзажам, любви к природе и сельским просторам Австрии, безмятежной лиричности. Вечер, полный тепла, отрешённости от суеты будней, очарования и ощущения остановившегося времени.

2. Вторник, 4.8.26, 20:00

Судьба

Незавершённая соната для фортепиано до мажор, D. 840, «Реликвия» (Reliquie)

Соната для фортепиано № 6 ля минор, D. 845

Соната для фортепиано № 9 до минор, D. 958

В этом концерте слушатели погружаются в более бурные, драматичные и тёмные области мира Шуберта — композитора, всю жизнь боровшегося с колоссальной тенью Бетховена, страдавшего от болезней, денежных лишений и глубокого чувства одиночества, отчуждения и подавленности после того, как многие его произведения не получили признания при жизни, а все попытки добиться их исполнения и издания потерпели неудачу. Вечер, отмеченный острыми музыкальными столкновениями, эмоциональной интенсивностью, оркестровой мощью и бескомпромиссной экзистенциальной борьбой человека с судьбой.

3. Четверг, 6.8.26, 20:00

Песня без слов

Соната для фортепиано № 4 ля мажор, D. 664

Соната для фортепиано № 7 ре мажор, D. 850, «Гастайнская»

Соната для фортепиано № 10 ля мажор, D. 959

Вечер, посвящённый мелодическому дару Шуберта в его наивысшем проявлении. Все три сонаты программы демонстрируют неповторимую гениальность Шуберта — мастера художественной песни — превращающего фортепиано в поющий человеческий голос, движущийся между лучезарным юношеским оптимизмом и волнующими поэтическими глубинами, даже без слов.

4. Суббота, 8.8.26, 21:00

Смирение

Соната для фортепиано № 1 ля минор, D. 537

Соната для фортепиано № 5 ля минор, D. 784

Соната для фортепиано № 11 си-бемоль мажор, D. 960

Заключительный концерт серии проведёт через затаённую боль и экзистенциальное одиночество к вечному покою, утешению и глубокому, порой трезвому, а порой возвышенному примирению. Духовное и величественное завершение всей серии — и слишком короткой жизни одного из величайших композиторов в истории.

Абонементы на всю серию (4 концерта)

Обычный — 320 шек.

Пенсионер — 289 шек.

Абонент Центра камерной музыки — 275 шек.

Отдельные билеты

Обычный — 94 шек.

Пенсионер — 85 шек.

Абонент Центра камерной музыки — 81 шек.

До 21 года — бесплатно

22–35 лет — 45 шек.

Заказ билетов — https://www.icm.org.il/chamber/

Матан Порат о проекте цикла сонат Шуберта в Центре камерной музыки:

«Я счастлив и взволнован тем, что сыграю весь цикл сонат Шуберта за одну неделю перед публикой Центра камерной музыки — проект, особенно дорогой моему сердцу, который я мечтал осуществить много лет. Одиннадцать завершённых Шубертом сонат — это своего рода симфонии для фортепиано, по широте замысла и по тому, как инструмент используется подобно небольшому оркестру. Цикл сонат охватывает всю жизнь Шуберта: от лирических сонат, написанных в начале двадцатых годов композитора, через драматические произведения, в которых он идёт по стопам Бетховена, и вплоть до трёх последних сонат, написанных незадолго до его смерти и считающихся вершиной фортепианной литературы и всей романтической эпохи. Приглашаю вас в совместное летнее путешествие с этими шедеврами — некоторые из них почти не звучат в концертных залах, и каждая из них по-своему особенна и восхитительна».

Пианист и композитор Матан Порат, удостоившийся похвалы The New York Times за «великолепный звук и широту выразительности», выступал в важнейших залах мира, среди которых Берлинская филармония, Карнеги-холл в Нью-Йорке, Уигмор-холл в Лондоне, Концертгебау в Амстердаме, Аудиториум Лувра в Париже и Старая опера во Франкфурте. Он играл как солист с известными оркестрами, среди которых Чикагский симфонический оркестр, Симфонический оркестр Польского радио, Израильский филармонический оркестр, Sinfonia Varsovia, Национальный симфонический оркестр RTÉ, Женевский камерный оркестр, Симфонический оркестр SWR, Concerto Budapest, Хельсинкский филармонический оркестр и Sinfonietta Гонконга, и работал с такими дирижёрами, как Пьер Булез, Даниэль Баренбойм, Андраш Келлер, Сюзанна Мялкки, Людовик Морло, Франсуа-Ксавье Рот и Илан Волков. Участвовал во многих известных фестивалях, среди которых Марлборо, Локенхаус, Равиния, Вербье, Хоэнемс, Рейнгау, Musikfest Berlin, La Folle Journée, La Roque d’Anthéron и Piano aux Jacobins. В области камерной музыки сотрудничал с ведущими струнными квартетами мира — Артемис-квартетом, Изаи-квартетом, Казальс-квартетом, Пасифика-квартетом, Довер-квартетом, Модильяни-квартетом, Шуман-квартетом и Иерусалимским квартетом. Его широкий репертуар простирается от партит Баха и сонат Шуберта до произведений Айвза и Лигети. На сегодняшний день записал четыре сольных альбома для французского лейбла Mirare, получивших высокую оценку критики и хвалебные отзывы в международной прессе. Уроженец Тель-Авива, учился игре на фортепиано у Эммануэля Красовского, Марии Жуан Пиреш и Мюррея Перайи, получил степень магистра в Джульярдской школе. Его наставниками по композиции были Рубен Серусси и Джордж Бенджамин.

Из отзывов критики

«Уникальный и уверенный голос среди пианистов… Порат создал завораживающее обрамление для великой сонаты Шуберта D959» (The Arts Desk)

«Взгляд исполнителя, воплощающий утончённую сдержанность, — подход, предлагающий понимать Шуберта… как композитора, писавшего подлинно фортепианную музыку… Это был рецитал, дарящий счастье, рецитал, который я с радостью услышал бы весь заново» (Haaretz)

https://www.youtube.com/watch?v=-ACfkhBXClA

Центр камерной музыки

Сезон 37 | 5786 | 2025–26

Музыкальное руководство и продюсирование: д-р Раз Биньямини

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