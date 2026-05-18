Пианист Адам Голка и Центр камерной музыки при Израильской консерватории представляет программу «Новые горизонты»

Верхнее фото: Adam Golka — credit Karpati and Zarewicz

Центр камерной музыки при Израильской консерватории представляет программу «Новые горизонты»

Пятница, 29 мая 2026 года, 11:30

Большой зал Израильской консерватории музыки

Адам Голка (США / Польша), фортепиано

Программа: «Новые горизонты»

Бетховен: Соната для фортепиано № 24 фа-диез мажор, соч. 78 («К Терезе»)

Шёнберг: Три пьесы для фортепиано, соч. 11

Брамс: Соната для фортепиано № 2 фа-диез минор, соч. 2

Иехезкель Браун: «Встречи в тумане» и «Морские пейзажи» из цикла «Чужие ландшафты»

Шопен: 12 этюдов, соч. 25

Стоимость билетов: 117–158 шекелей אדם גולקה (פולין/ארה»ב) — הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, תל אביב

Молодёжь до 21 года: вход свободный (при наличии свободных мест в зале)

Молодёжь от 22 до 35 лет: 45 шекелей

В этом сезоне фортепианный цикл в Центре камерной музыки при Израильской консерватории представляет слушателям музыкантов, которые в разные годы были выбраны для участия в престижной международной программе Building Bridges («Строя мосты»), основанной сэром Андрашем Шиффом в 2014 году.

Польско-американский пианист Адам Голка регулярно выступает на большой сцене с 16 лет — с тех пор, как завоевал первую премию на II Шанхайском международном конкурсе пианистов. Он также удостоен престижной американской награды Gilmore Young Artist Award и стипендии имени Макса И. Аллена от Ассоциации американских пианистов.

В последние годы Голка пять раз полностью исполнил цикл всех фортепианных сонат Бетховена: на фестивале Баховского общества в Уинтер-Парке (Флорида), в галерее Archway в Хьюстоне, а также в формате прямых трансляций из церкви Святого Фомы на Пятой авеню в Нью-Йорке. Эти живые выступления дополнили масштабный проект из 32 короткометражных фильмов под названием 32@32, созданных пианистом совместно с режиссёром Заком Николсоном (доступны на YouTube). Первый том его записи бетховенских сонат вышел в 2020 году на лондонском лейбле First Hand Records; для этой же компании он записал пластинки с произведениями Шумана и Брамса.

По личному приглашению сэра Андраша Шиффа Адам Голка выступал с сольными концертами в цюрихском Тонхалле и на Рурском фортепианном фестивале. Его сольные вечера также проходили в залах Мусасино (Токио), Наканосима (Осака), Консертгебау (Амстердам), Элис-Талли-холл (Нью-Йорк), а также на престижных площадках Парижа, Берлина и других культурных столиц Европы и США. В качестве солиста он сотрудничал с десятками ведущих коллективов, включая Шотландский симфонический оркестр BBC, Варшавский филармонический оркестр, Шанхайский филармонический оркестр, а также симфонические оркестры Сан-Франциско, Атланты, Хьюстона, Далласа, Милуоки, Индианаполиса, Нью-Джерси и Сан-Диего.

Своё музыкальное образование Голка получил в классе Хосе Фхали в Техасском христианском университете и у Леона Флейшера в Консерватории Пибоди. После завершения официального обучения он совершенствовал мастерство под личным руководством таких легенд фортепиано, как Альфред Брендель, Ричард Гуд, Мюррей Перайя, Ференц Радош и Андраш Шифф.

О произведениях этого концерта:

Бетховен. Соната № 24, соч. 78. Написана в 1809 году, спустя четыре года после знаменитой «Аппассионаты». Она представляет собой её полную противоположность и является своеобразной «скрытой жемчужиной» бетховенского наследия. Соната посвящена графине Терезе фон Брунсвик, которую исследователи долгое время считали наиболее вероятной адресаткой тайного письма Бетховена «К бессмертной возлюбленной». Сам композитор очень ценил это сочинение, занимавшее особое место в его сердце.

Шёнберг. Три пьесы для фортепиано, соч. 11 (1909). Поворотная веха в истории академической музыки, ознаменовавшая радикальный разрыв с классико-романтической тональной системой. Считается, что именно в этом опусе Шёнберг окончательно преодолел последние элементы традиционной тональности, ещё сохранявшиеся в его раннем творчестве. Пьесы написаны в технике так называемой «свободной атональности».

Брамс. Соната № 2, соч. 2. Три фортепианные сонаты Брамса относятся к числу его самых ранних опубликованных опусов. Соната № 2 фа-диез минор (1852) исполняется реже остальных, однако в ней уже ярко предвосхищается масштабный поздний стиль композитора. Хронологически она была написана на год раньше Первой сонаты, но увидела свет позже и была отправлена в издательство с восторженной рекомендацией Роберта Шумана. Молодой Брамс явно стремился произвести впечатление на публику: соната требует от исполнителя колоссальной технической виртуозности и отличается предельным драматизмом. Посвящённое Кларе Шуман, это сочинение уникально сочетает классическую строгость фактуры (в духе Бетховена) с мощным оркестровым звучанием фортепиано.

Иехезкель Браун. «Встречи в тумане» и «Морские пейзажи». Лауреат Государственной премии Израиля Иехезкель Браун (1922–2014) — один из самых плодовитых и разносторонних израильских композиторов. Он родился в Бреслау (ныне Вроцлав, Польша), но уже в двухлетнем возрасте был привезён родителями в подмандатную Палестину. Окончив Израильскую академию музыки, он на долгие годы связал с ней свою жизнь, став профессором Тель-Авивского университета. В 1970-х годах он изучал григорианский хорал в бенедиктинском аббатстве Солем во Франции, а также получил степень магистра классической филологии, в совершенстве владея древнегреческим и латынью. В его стиле неоклассические тенденции тонко переплетаются с еврейским и ближневосточным музыкальным фольклором, где главенствуют ясная классическая форма, выразительная мелодия и богатая модальная гармония. Цикл «Чужие ландшафты» (1981) — это романтическая по духу сюита из 7 характерных пьес.

Шопен. 12 этюдов, соч. 25. Фредерик Шопен навсегда изменил жанр этюда, превратив его из сугубо сухого технического упражнения (каковыми были работы Черни, Крамера или Хуммеля) в высокую поэзию для концертного зала. Опус 25 был написан в 1833–1836 годах и опубликован в 1837 году с посвящением графине Мари д’Агу (возлюбленной Ференца Листа). Каждый этюд ставит перед пианистом конкретную сложнейшую техническую задачу, основанную на одном непрерывном фактурном рисунке, однако Шопен наполняет эту форму неисчерпаемым богатством красок, психологических оттенков и оркестровых созвучий, создавая подлинные фортепианные поэмы.

Отзывы прессы:

«Блестящая техника и подлинная эмоциональная глубина». (The Washington Post)

«Это исполнение было призвано не ошеломить виртуозностью, но увлечь слушателя в мир сокровенной, интимной красоты». (Dallas Morning News)

«В руках Голки это произведение прозвучало потрясающе — как подлинное откровение души композитора». (Chicago Sun-Times)