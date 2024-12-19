“Мерцание в темноте” – открытие выставки в Театре  Рамат-Гана

По материалам пресс-релиза

24 декабря в 19:00 в Театре Рамат-Гана открывается художественная выставка “Мерцание в темноте”, в которой примут участие профессиональные авторы из Рамат Гана и других городов, а также участники проекта ArtNeuroVerse Biennale, который поддерживает художников с аутизмом и нейроотличиями. На выставке будет представлена также отдельная секция искусства художественно одаренных детей с аутизмом и работ высокочувствительных художников.

“Мерцание в темноте” – метафора художественного осмысления моментов счастья в сложные времена. Вопреки неизбежной тревоге и другим сложным чувствам и эмоциям, переживаемым по внешним и внутренним причинам, счастье, подобно ханукальным свечам, озаряет нашу жизнь и дает силы преодолевать сложности.

Выставка приурочена ко Дню осведомленности о защите прав людей с ограниченными возможностями, который отмечается в декабре.

На открытии выставки 24.12 в 19:00 гостей ждут арт мастер-классы для детей и взрослых, экскурсия по выставке, живое музыкальное сопровождение и благотворительный ханукальный арт-маркет от художников выставки, интерактивные арт-инсталляции и сенсорная мягкая зона. Вход свободный. Регистрация на событие

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Художники: Ксения Мисько, Анна Миронова, Ирина Прудникова, Яна Волковая, Наама Шитрит, Инбаль Райнер, Адина Виктория, Лея Гликштерн, Богдана Троянова, Анна Смолярова, Зейтон Яфит, Ям Фефер, Петренев Александр, Александра Еловенко, Израиль Блехерман, Альфия Ахмерова, Валерия Яковлева, Яна Ноа, Алина Гольцова, Константин Евменëв, Екатерина Ройз, Анна Бессоннова, Михаил Ютсис, Альона Баркова, Илья Катц, Лена Штемберг, Александр Кучерявый, Олег Бабич, Филипп Ярин, Светлана Котина, Ариель Амит, Давид Финкельштейн, Филипп Блау, Татьяна Белкина, Витас Дийокас, Мила Дорфман, Alena Shaburdina, Любовь Мингазитинова, Андрей Артюшкин, Э.Ш., А.Ш.

Юные художники: Дарий Эпштейн, Мелани Пепперштейн, Рон Хатовский, /Василиса Еловенко, Лев Еловенко, Арина Прасова, Менахем Кей, Адас Удель, Арсений Боровский, Ализа Сирота, Авраам Ткач, Айелет Куклин, Агнес Алана, Шелли Хатовская, Прасова Aрина, Дуня Стерлягова, Островский Илья, Марк Рафаевич.

Кураторы: Катя Финкельштейн, Адина Виктория, Марина Федоровская.

Посетители с аутизмом для повышения комфортности посещения смогут заранее ознакомиться с более подробным описанием пространства и программы с помощью специально подготовленной сенсорной картой мероприятия на сайте организаторов https://www.anvbiennale.com/future-events

В преддверии Хануки открыт благотворительный онлайн арт-маркет, можно приобрести уникальный подарок и поддержать авторов с аутизмом.

Организаторы:

Отдел по работе с репатриантами муниципалитета Рамат-Гана

ArtNeuroVerse Biennale

Театр Рамат Гана

Партнеры: Talis Gallery Jerusalem, Шани беКеила

Даты проведения выставки: 24.12.2024 – 22.01.2025.

Режим посещения: вс-чт 9:00-18:00

Адрес: ул. Хибат Цион 16, Рамат Ган