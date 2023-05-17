«Между мной и Богом» – месса Франка Мартена в заключительном концерте сезона Израильского Вокального Ансамбля

На верхнем фото – дирижер Флориан Хельгат. Chorwerk Ruhr bei der Ruhrtriennale 2019 mit Duisburger Philharmoniker spielen Luciano Berio „Coro“ und Striggio Missa sopra „Ecoo si beato giorno“ in der Maschinenhalle Zweckel

Месса Франка Мартена для двойного хора. Дирижер – Флориан Хельгат, представитель молодого поколения дирижеров, сегодня – один из ведущих дирижеров в Европе. Флориан Хельгат возглавит последнюю программу сезона из серии «Вокальное переживание» Израильского Вокального Ансамбля. 8-11 июня 2023 г.

В ходе своего первого визита в Израиль дирижер Флориан Хельгат представит слушателям вместе с Израильским Вокальным Ансамблем уникальную программу а`капелла, жемчужиной которой является одно из главных и красивейших произведений хорового репертуара, из написанных в ХХ веке: месса для двойного хора швейцарского композитора Франка Мартена.

Это произведение, полное воображения и света, является музыкальным путешествием на машине времени в эпоху Возрождения. Месса была написана в 1922-м году, но исполнена только спустя более чем сорок лет, пролежав все это время в ящике рабочего стола композитора. Ее мировая премьера прошла в Гамбурге в ноябре 1963-го года. «Мой первый опыт встречи с этим произведением, в ту пору, когда я был студентом, был мощным и опьяняющим. Я верю, что и наших слушателей ожидает такое же впечатление», – говорит музыкальный руководитель Израильского вокального ансамбля Юваль Бен-Озер.

8-11 июня 2023 года. Раанана, Иерусалим, Хайфа и Тель-Авив.

Флориан Хельгат стал лауреатом престижной премии Эрика Эриксона 2006 года, а затем победил в конкурсе молодых хоровых дирижеров в Будапеште в 2007 году. Он тотчас привлек внимание международного музыкального сообщества, и в настоящее время является музыкальным руководителем двух профессиональных хоров – швейцарской вокальной академии Zürcher Sing-Akademie и немецкого хора Chorwerk Ruhr. В последние годы Хельгат дирижировал многими известными оркестрами и хорами в самых престижных европейских залах.

Франк Мартен (1890-1974) – воплощение национальной гордости Швейцарии, один из первых швейцарских композиторов, получивших широкое признание за ее пределами. Мартен – видный композитор современности, внесший значительный вклад в сокровищницу мирового музыкального искусства.

Франк Мартен (https://www.frankmartin.org/) был десятым ребёнком в семье кальвинистского пастора. Он сам научился играть на фортепиано и в девять лет начал сочинять. По желанию родителей изучал физику и математику в университете Женевы, параллельно брал уроки композиции у органиста и композитора Жозефа Лобера. В 1926 году основал Женевскую ассоциацию камерной музыки, которой руководил в качестве пианиста и клавесиниста в течение десяти лет. Одновременно преподавал теорию музыки и импровизацию в институте Жак-Далькроза, а также камерный ансамбль в Женевской консерватории. С 1933 по 1940 год являлся директором собственной музыкальной школы Technicum Moderne de Musique, с 1942 по 1946 год руководил Ассоциацией музыкантов Швейцарии.

В 1946 году оставил все административные посты и переехал со своей женой в Амстердам, чтобы целиком посвятить себя композиции. С 1950 по 1957 год преподавал композицию в Высшей школе музыки Кёльна.

В своём творчестве композитор применял синтез додекафонии и классической тональной системы. Автор ораторий («Голгофа», «In terra pax» и др.), реквиема, оркестровых и камерных произведений; из последних популярны его баллады для флейты, тромбона, фортепиано, виолончели, саксофона, альта, а также Церковная соната для флейты и органа.

Месса Франка Мартена для двойного хора, написанная в 1922 году (за исключением части Agnus Dei, датируемой 1926 годом), была сочинена им по собственному желанию, а не по заказу. Вот как пишет в своих воспоминаниях сам Мартен: «В то время я не знал ни одного хорового дирижера, который мог бы заинтересоваться этой мессой. Я никогда не представлял её Ассоциации музыкантов Швейцарии для исполнения на одном из их ежегодных мероприятий. На самом деле, у меня не было никакого желания исполнять эту мессу, так как я боялся, что это сочинение будут оценивать на чисто эстетическом уровне. Что касается меня, то это был вопрос между Богом и мной. Я чувствовал, что мой религиозный пыл должен оставаться моим частным делом и не поддаваться влиянию общественного мнения. И был настолько в этом уверен, что эта композиция сорок лет пролежала в ящике стола, включенная в мой список работ исключительно формально. Именно в этом списке в 1962-м году дирижер хора Бугенхаген-Канторей в Гамбурге, г-н Франц В. Бруннерт, увидел упоминание о мессе и попросил меня прислать ему ноты. Он и его хор впервые исполнили мою «Двойную мессу» осенью 1963-го года, через 41 год после того, как она был написана.

Все вышесказанное ясно показывает, что, несмотря на то, что я написал мессу для большого количества голосов, это музыка внутреннего плана. С тех пор мой музыкальный язык значительно развился. В этой работе есть некоторые вещи, которые я больше не смогу написать; есть и то, что я бы никогда не повторил. Но есть и музыкальные элементы, которые мне очень близки, которые я использовал в неопубликованной Рождественской оратории и которые появляются в моей оратории «Голгофа».

Надеюсь, что убежденность, молодость и красота все еще могут быть оценены…».

В программе также – Шесть песен Пауля Хиндемита на слова Райнера Марии Рильке, совершенно необыкновенных и непохожих ни на одно из произведений этого знаменитого немецкого композитора.

В 1939-м году Хиндемит останавливался во французской деревне, где сдружился с местными жителями. За день до отъезда композитора местный староста поведал Хиндемиту, что у них некогда гостил поэт Рильке, который в качестве прощального подарка оставил жителям деревни несколько своих стихотворений на французском.

Хиндемит забрал текст стихотворений и на следующий день вернул их, положенные на мелодии. Так случилось, что два великих немецких творца создали цикл песен на французском языке, легких и оптимистичных, как сама природа.

Семь песен для хора а`капелла (opus 62), написанные Иоганнесом Брамсом, являются одним из самых красивых романтических песенных циклов. Но если оркестровые произведения Брамса и его Реквием получили широкое признание, то произведения для хора знаменитого композитора часто оставались предметом интереса узкого круга любителей этого жанра. Любовь Брамса к фольклору и уникальное умение композитора писать хоровую музыку послужили поводом для создания цикла, который обязательно найдет отклик у слушателей концерта, во многом также благодаря высокому профессионализму и таланту немецкого дирижера Флориана Хельгата.

Израильский Вокальный Ансамбль «Ха-Коли ха-Исраэли», основанный дирижером и художественным руководителем Ювалем Бен-Озером в 1993-м году, давно занял место ведущего камерного хора в стране. Ансамбль состоит из профессиональных певцов-солистов, выступает в лучших залах и на фестивалях в Израиле, участвует в концертах с ведущими оркестрами страны. С момента своего создания ориентируется на самые высокие художественные стандарты, вносит огромный вклад в популяризацию творчества израильских сочинителей и распространение вокальной музыки. Вокально-камерный репертуар ансамбля простирается от средневековой музыки до современной музыки, включая авангардные произведения и записи саундтреков к фильмам.

Дирижер и музыкальный руководитель ансамбля Юваль Бен-Озер – один из самых выдающихся хоровых дирижеров Израиля. В качестве приглашенного дирижера он дирижировал всеми важными оркестрами Израиля, а также оркестрами и хорами Европы и Южной Америки. В качестве дирижера хора работал в филармонических концертах под управлением величайших дирижеров мира: Зубина Меты, Джеймса Уэйна, Даниэля Баренбойма, Антонио Паппано, Даниэля Орена и Джузеппе Синополи. Юваль Бен-Озер также является музыкальным руководителем и дирижером Национального хора.

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Израильский Вокальный Ансамбль.

«Между мной и Богом»

Дирижер – Флориан Хельгат

08.06.2023, четверг, 20:30, Городской Центр музыки и искусств Раананы

09.06.2023, пятница, 11:00, Шотландская церковь, Иерусалим

10.06.2023, суббота, 12:00, Церковь Св. Иоанна, улица Хори 32, Хайфа

11.06.2023, воскресенье, 20:30, Тель-Авивский музей искусств, зал «Реканати» и прямая трансляция на сайте https://ivocal.co.il

Цена билетов: 70-145 шек.

Заказ билетов по телефону 074-7012112 и на сайте https://ivocal.co.il/

или https://bit.ly/3W56T4V

Программа концерта:

Франк Мартен «Месса для двойного хора»

Иоганнес Брамс «Песни Опус 62»

Пол Хиндемит «Шесть песен»

Джилз Суэйн «Спать» ( из цикла «Романтические песни»)

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/TheNewIsraeliVocalEnsemble

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/3448617005394635/3448617018727967

Канал Израильского Вокального Ансамбля в youtube – https://www.youtube.com/user/TheNIVE1

Все фотографии предоставлены пресс-службой Израильского Вокального Ансамбля