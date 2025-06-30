Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза. Верхнее фото – נעמה בצלאל. צילום איתן טל

“Между ностальгией и современностью” | Наама Бецалель

Ретроспектива трёх десятилетий творчества

Куратор: Илана Кармели Ленер

“Общественная” галерея им. Стефани Коэн, “Терминал дизайна”, Бат-Ям

Открытие: 3 июля (начало в 19:00) | Закрытие: 3 августа

За три десятилетия творческой деятельности Наама Бецалель создавала не просто одежду – она формировала целую идентичность. Наама Бецалель обновила язык местной моды, поставив женственность в центр внимания с мягкой, умной и ностальгической интерпретацией. Её творчество открыло двери для диалога между прошлым и будущим, между памятью и инновацией, между индивидуальностью и коллективом.

Впервые, после более чем трёх десятилетий работы, на новой выставке в “Общественной” галерее имени Стефани Коэн (“Терминал дизайна”, Бат-Ям) будет представлен подбор работ Наамы Бецалель, а также архивные каталоги и документальный фильм. Всё это оформлено в уникальном ретро-ностальгическом стиле с её неповторимым почерком.

Не случайно Нааму Бецалель часто называют «королевой ретро». Её бренд характеризуется женственным и романтичным стилем с вдохновением из моды 1950-х, 60-х и 70-х годов XX века, яркими и радостными принтами, а также уникальным ностальгическим взглядом на моду. На протяжении всей своей карьеры Бецалель создавала коллекции, основанные на ценностях эстетики, качества и женственности, сохраняя при этом чёткую и отличительную идентичность бренда.

Наама не следует модным трендам – она строит собственные миры. В этих мирах тысячи женщин в Израиле и за его пределами находят и продолжают находить себя. Эта выставка – дань уважения её искусству, не только как дизайнеру одежды, но и как создателю опыта. Опыта жизни через моду.

Её коллекции созданы не просто для того, чтобы одевать тело, а чтобы рассказывать истории, пробуждать воспоминания и ласкать душу. Каждый предмет из её мастерской несёт в себе чувство дома, тоску и искру творческого озорства. Для неё мода – это эмоциональный язык, который приглашает носительницу каждый раз заново выбирать себя: быть ностальгичной и современной, мягкой и в то же время выразительной.

«Через тщательно отобранные серии из моего архива, редкие вещи, прессу, видеоматериалы и фотодокументацию мы хотим предложить обширный, но при этом интимный взгляд на мою работу. Во всех этих элементах проявляется фигура Наамы Бецалель как дизайнера, верного самой себе и ведущего постоянный диалог с меняющимися мирами», – говорит куратор выставки Илана Ленер.

«За эти годы я с гордостью могу сказать, что оставила свой отпечаток в индустрии моды страны, сохраняя при этом свой почерк и личный стиль. Благодаря моим замечательным клиенткам мне удалось воплотить мечту в реальность. У меня была честь радовать их вне времени, добавляя цвет, стиль и уникальность в их гардеробы, даря им ощущение уверенности, красоты и силы, а также ощущение женственности и восхищения», – говорит Наама Бецалель.

“Общественная” галерея им. Стефани Коэн, “Терминал дизайна”, Бат-Ям

Адрес: Эхуд Кинамон 32, Бат-Ям

Часы работы: воскресенье–четверг, 9:00–17:00

https://naamabezalel.com/

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