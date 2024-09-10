“Между опустошенностью и надеждой”. Выставки – сбор пожертвований в пользу семей похищенных

Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Верхнее фото – Ясмин Виноград, Без названия, 2024, традиционные техники ювелирного дела. Фотография – Йона Шлай. יסמין וינוגרד, ללא כותרת, 2024, טכניקות צורפות מסורתיות. צילום- יונה שליי

Языком флагов. Куратор и инициатор выставок: Хана Ротшильд.

Флаг поднимают в знак победы и приспускают в минуты горя. Во флаг облекаются, о флаге спорят. Он – символ границы и обещание союза. Развевающийся флаг может выражать мысли, идеи, символизировать материальное и духовное.

Групповые выставки с множеством участников на многочисленных площадках «Между опустошенностью и надеждой» представляют произведения искусства, созданные из потрепанных и забытых израильских флагов, и выражают коллективные потаенные чувства последних месяцев после 7 октября, в диапазоне между отчаянием и надеждой.

Выставки, которые исследуют силу искусства, позволяющую ему в непростых ситуациях исцелять человеческую душу, будут показаны в Израиле на нескольких площадках, включая центр «Терминал ха-ицув» в Бат-Яме – טרמינל עיצוב בת-ים – ראשי (designterminal.org.il), открытую студию Yaara Open Studio в Яффо и Школу скульптуры и искусства керамики в Тивоне.

Средства от продажи работ будут переданы семьям похищенных.

«Между опустошенностью и надеждой», торжественное открытие: 11 сентября, Центр «Терминал ха-ицув», Бат-Ям.

Идея выставки родилась в Араве, при виде потрепанных израильских флагов, развевающихся на пустынном ветру. Куратор и художница Хана Ротшильд направлялась в Араву, где живут эвакуированные из окрестностей сектора Газа; проезжая по шоссе 90, в районе Средней Аравы, она увидела трепещущие на ветру старые флаги – повыцветшая ткань, обтерханные края, местами – дыры. Но художница ощутила эмоциональный заряд, которым обладали эти когда-то новые флаги как образ. Изношенные тяготами бытия, они также свидетельствовали о глубине, которую они несут в себе, и о тяжести лежащей на них ответственности.

Ротшильд связалась с Йонатаном Ротемом, человеком, ответственным за вывешивание и снятие флагов на трассе Арава. Ротем рассказал, что у него есть тысячи флагов, истрепанные ветрами пустыни; он заменяет их каждые шесть недель.

Не жалея времени, Ротшильд терпеливо и с любовью собирала флаги, чтобы художники смогли вдохнуть в них новую жизнь. В определенном смысле это не совсем оригинальные произведения, это символы стойкости, обретшие новую жизнь.

Около сотни художниц и художников откликнулись на приглашение дать свое индивидуальное истолкование понятию «изношенный флаг», и тем самым создать о каждом флаге новую историю. Знакомый дизайн звезды Давида между двумя синими полосами несет в себе сотни лет истории, начавшейся задолго до того, как он был выбран служить флагом Государства Израиль. В новых композициях знакомый символ был разобран на отдельные элементы и собран снова в новых композициях, текстурах и цветах, выражающих рост, перемены и новые толкования.

Художники используют разнообразные техники и средства: фотографию, перформанс, инсталляцию, скульптуру, живопись, ассамбляж, коллаж и многое другое. Многие из них добавили к осыпающимся частям флага другие ткани, например от военной формы, сумочку для вышивания или детское постельное белье. Другие художники объединили с флагами существующие элементы, такие как военные булавки, сетка, плитка, замок, пергаментная бумага или платье. Каждая комбинация создает новые предложения связей и значений — как реальность, в которой мы живем и в которой мы должны попытаться соединить осколки – после многих пережитых травм, которые разбивали наши сердца, наши надежды и наше общество.

В концептуальной основе выставки лежит тема противоречия между эрозией и восстановлением. Благодаря починке и обработке обрывки изношенных флагов, представленных на выставках, обретают новую жизнь и надежду.

«Не раскрывая глаз мы видим, как месяцы складываются в год, а крик душевной опустошенности и надежды становится все громче. Выставка выражает потаенные чувства художников и всех нас по таким вопросам, как поляризация в нации, боль, гнев и надежда — потому что осталось только это. Выставка присоединяется к призыву приложить все усилия для освобождения похищенных», — говорит Хана Ротшильд, куратор и инициатор выставок.

Инициатива создания выставки выросла из глубокой солидарности с измученными семьями похищенных. Выручка от продажи работ будет в качестве пожертвования переданы семьям заложников. Наш коллективный голос присоединяется к призыву приложить все усилия для скорейшего освобождения похищенных.

Художники – участники выставок: Эдва Дрори, Итамар Бегликтер, Алон Разнор, Алехандра Окерт, Эльхан Джарис-Ашкар, Амир Шефт, Амира Зиан, Ариэль Лабиан, Артур Астман, Бат Шева Хаас, Батья Гиль-Маргалит, Джерри Шай Сариг, Деби Ашрат, Дорон Адар, Далия Матмон, Дана Блюм, Дана Коэн, Даниэла Мелер, Дания Чельмински, Дафна Шартиэль, Хила Лизер Бежа, Варди Бобров, Зоар Йолес, Хуани Мокамель, Хана Ротшильд, Това Лотан, Таль Тана-Чачкес, Талия Мокамель, Таси Коэн Пеппер, Йоав Бен Дов, Юваль Ацили, Йонит Кристал, Йонат Хамейдс, Йонатан Цофи, Йонатан Ротем, Янив Амар, Ясмин Виноград, Яэль Миллер, Кармит Хасин, Лотем Арци, Люси Алкавити, Литаль Рубинштейн, Лимор Кляйн Тиволи, Лина Свердлова, Мишель Палатник, Михаль Ависар Коэн, Михаль Лазарович, Мааян Гутфельд, Мааян Мозес, Мария Марфельд, Марина Мухин, Моше Валах, Нога Харель, Надя Адина Роуз, Ной Алон, Нурит Царфати, Ноа Алон, Ноа Гросс, Нета Амир, Ноа Лиран, Сигал Маор, Сигал Эшет Шефт, Сэм Асенби, Ади Оз-Арье, Иден Герман Розенблюм, Идо Барель, Идо Гордон, Идо Маркус, Узи Амрани, Ами Равив, Анат Негев, Эран Шекин, Фуги Наим, Песи Гирш, Цах Шиф, Керен Гилан, Ривка Савинир, Рути Агмон, Ротем Решеф, Рама Амир, Шахар Корнблит, Шай Арик, Шир Мелех, Сара Авнин Ганишер, Шарон Рамер Биаль, Шарон Мор, Шарон Рашбам Пропп, Тамар Браницки.

«Между опустошенностью и надеждой», групповые выставки. Куратор и инициатор: Хана Ротшильд

Центр «Терминал ха-ицув», Бат-Ям, 11 сентября (открытие) – 3 ноября 2024 г. https://designterminal.org.il/he/home

Улица Кинамон, 32, Бат-Ям. Часы работы: воскресенье – четверг 9:00 – 17:00.

Yaara Open Studio, 8–18 октября 2024 г. https://www.facebook.com/YaaraOpenStudio/

Шимон Ха-Цадик, 12, Яффо. Часы работы: вторник – четверг: 10:00 – 18:00. Пятница: 14:00-10:00

Школа скульптуры и искусства керамики в Тивоне, Ха-Решет ха-кеhилатит,

13 сентября – 31 октября 2024 г.

Ул. Ха-Дганиот, 12, Кирьят-Тивон. Часы работы: воскресенье – среда: 9:00 – 18:00. Четверг: 14:00-9:00

Позже выставки откроются и в других местах.