Международные фортепианные мастер-классы «Тель-Хай» пройдут в этом году в Тель-Авиве

Верхнее фото: Gala 2022 – by Alex Khanin

C 4 по 16 августа в Израиле будут проходить международные фортепианные мастер-классы «Тель-Хай» под музыкальным руководством профессора Эмануэля Красовского и под патронажем пианиста Евгения Кисина.

Десятки одаренных молодых пианистов из разных стран мира и лучшие преподаватели соберутся в этот раз в Консерватории им. Лин и Теда Арисон в Тель-Авиве (ул. Луи Маршал 25, угол Штрикер).

Международные фортепианные мастер-классы «Тель-Хай» были основаны Мариной Бондаренко и Эмануэлем Красовским в 1992 году. В этом году они пройдут в 33 раз.

С 2006-го года они проводились в колледже им. Бен-Гуриона на юге нашей страны, однако в этом году они перенесены в Тель-Авив из-за последствий военных действий на севере и юге. Мастер-классы быстро приобрели мировую известность и высокую репутацию, ведь в преподавательский состав каждого курса входят лучшие и самые известные педагоги из Израиля и со всего мира.

В этом году на мастер-классы «Тель-Хай» приедут два особенных гостя: прославленный пианист Александр Гаврилюк из Австралии и Илья Шмуклер (Израиль).

Гаврилюк – победитель престижных конкурсов, включая конкурсы Рубинштейна, Горовица и Хамамацу. Александр выступает в качестве солиста со знаменитыми дирижёрами и оркестрами в разных странах мира. Гаврилюк проведёт мастер-классы и уроки для молодых талантливых музыкантов, а также выступит на особом концерте в память о легендарной израильской пианистке Пнине Зальцман. Александр Гаврилюк будет исполнять произведения Моцарта и Рахманинова. Реситаль Александра Гаврилюка состоится во вторник 13 августа в 20.00.

Илья Шмуклер – победитель Международного конкурса имени Гезы Анды в Цюрихе. Он также получил приз зрительских симпатий, награду за лучшее исполнение произведения Моцарта и приз Молодёжного жюри. Илья проведёт мастер-класс, а также выступит с сольным концертом, посвященным знаменитому пианисту и педагогу Дмитрию Башкирову. Илья Шмуклер исполнит произведения Шуберта, Листа и Шумана.

Реситаль Ильи Шмуклера состоится во вторник, 6 августа, в 20.00.

В этом году в мастер-классах примут участие студенты из Южной Африки, Швейцарии (из этой страны приедет Виктория Дворжак – потомок знаменитого чешского композитора), Германии, Японии и США. Половина участников – это молодые израильские пианисты, уже добившиеся больших успехов в музыке.

В рамках курсов ежедневно с 09:00 до 13:00 все молодые пианисты будут получать индивидуальные уроки от именитых педагогов. Каждый день в 16:00 проводится мастер-класс одного из преподавателей, а каждый вечер в 20:00 – концерт с участием юных пианистов или специальный концерт с участием преподавателей и приглашенных музыкантов. Состоится также курс для фортепианных дуэтов под руководством Юваля Адмони и Тами Каназавы (Израиль/Япония).

Дополнительные мероприятия в ходе мастер-классов: творческие вокальные мастерские под руководством Идо Исраэля при участии оперных солистов и искусство импровизации (Гай Минтус).

Многие пианисты-выпускники мастер-классов «Тель-Хай» стали лауреатами престижнейших мировых фортепианных конкурсов. Среди них – знаменитый пианист Даниил Трифонов, удостоенный золотых медалей конкурсов Рубинштейна и Чайковского в 2011-м году. Даниил считается самым талантливым молодым пианистом своего поколения и выступает с известнейшими оркестрами мира.

Ярон Кольберг – победитель Кливлендского международного фортепианного конкурса, а в настоящее время – председатель и президент этого конкурса.

Лахав Шани – дирижер и музыкальный руководитель Израильского филармонического оркестра (2019 г.), в прошлом – главный дирижер Роттердамского филармонического оркестра (2018 г.). А в 2026 г. он займет должность главного дирижера Мюнхенской филармонии.

Никита Мандуянтес – обладатель первой премии Кливлендского международного фортепианного конкурса (2016).

Андрей Гугнин и Арсений Тарасевич-Николаев – лауреаты Международного фортепианного конкурса в Сиднее (Австралия).

Томер Гвирцман – победитель конкурса Young Concert Artist International Auditions (2015)

Суа Ё из Южной Кореи – обладательница премии Пнины Зальцман за выдающиеся достижения в 2016 году, занявшая первое место на Международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна в Пекине в 2017 году. А также получившая вторую премию и награду за лучшее исполнение Сонаты Бетховена на Международном конкурсе пианистов в Сеуле 2022 года.

Парк Ён-Мин также завоевала премию Пнины Зальцман и победила в конкурсе фортепианных концертов, а также получила первую премию на Международном конкурсе пианистов им. Джорджи Инеско 2020/2021 в Бухаресте.

Педагог обеих пианисток – профессор Авирам Райхерт, один из преподавателей мастер-классов.

Евгений Йонтов – один из шести финалистов конкурса Артура Рубинштейна в 2017 году. Йонтов получил на этом конкурсе приз за лучшее исполнение камерной музыки и был назван судьями лучшим исполнителем из Израиля.

Ариэль Ланьи – в 2017 году победил в международном фортепианном конкурсе Dudley International, а в 2018 году в конкурсе Grand Prix Animato в Париже. Он является одним из шести пианистов, прошедших квалификацию в финальный этап конкурса Рубинштейна 2022.

Сестры Камовы (фортепианный дуэт) – в 2017 году заняли второе место на Лондонском конкурсе виртуозов – Гран-при в категории камерной музыки.

Чон Чжон Хён – победитель концертного конкурса мастер-классов 2015 года. В 2017 году он получил вторую премию на Гонконгском международном конкурсе пианистов.

Йонг Йюнг Хайон – победитель конкурса «Кончерто» в 2015 году. В 2017 году получил вторую премию на международном конкурсе пианистов в Гонконге.

Йоав Леванон – впервые приехал на мастер-классы «Тель-Хай» в возрасте 12 лет и потом неоднократно на них возвращался; лауреат премии «Молодой талант» королевы Испании доньи Софии в 2019 году. Участник престижного международного фестиваля в Вербье. Недавно он подписал контракт с лейблом классической музыки Warner Classics и компанией по организации гастролей артистов Harrison Parrott, выступает на самых важных сценах мира.

Шай Вознер – был назначен преподавателем факультета фортепиано в Джульярдской школе в Нью-Йорке (2022 г.).



Преподавателями мастер-классов 2024 г. станут лучшие педагоги из Израиля и других стран мира:

Эммануэль Красовский (Израиль) – пианист, профессор Музыкальной академии им. Бухмана-Меты в Тель-Авивском университете и Музыкальной академии Даниэля Баренбойма и Эдварда Саида в Берлине.

Авирам Райхерт (Израиль/Южная Корея) – профессор фортепиано в Национальном университете Сеула и выдающийся пианист, победитель престижного международного конкурса имени Вана Клиберна в США.

Массимилиано Фератти (Италия) –профессор фортепиано в Консерватории имени Агостино Стеффани в Кастельфранко-Венето и на Международном фортепианном фестивале в Нью-Йорке, обладатель Третьей премии Международного конкурса пианистов имени Рубинштейна.

Асаф Зоар (Израиль) – заведующий кафедрой фортепиано Музыкальной академии им. Бухмана-Меты в Тель-Авивском университете.

Дрор Земель (Израиль) – преподаватель Музыкальной академии им. Бухмана-Меты в Тель-Авивском университете и Израильской консерватории в Тель-Авиве; выступает по всему миру как солист и в составе фортепианного дуэта.

Йоси Решеф (Израиль/Берлин) – педагог, концертирующий пианист и дирижер.

Тами Каназава и Юваль Адмони – преподаватели факультета фортепианного дуэта Музыкальной академии им. Бухмана-Меты в Тель-Авивском университете. Победители многих международных дуэтных конкурсов.

Идо Ариэль – аккомпаниатор, педагог по вокалу, дирижер и лектор. Вокальная мастерская.

Гай Минтус – пианист-виртуоз, исполняющий музыку самых разных стилей. Выпускник международных мастер-классов «Тель-Хай».

Йони Фархи (Израиль) – пианист и дирижер, выступает в Израиле и за рубежом.

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Информация о концертах:

Вторник, 6 августа, 20.00. Реситаль известного пианиста Ильи Шмуклера (Израиль).

В программе концерта – произведения Шуберта, Листа и Шумана. Концерт посвящается легендарному пианисту и педагогу Дмитрию Башкирову.

Билеты: https://bit.ly/3zRAUhp

Суббота, 10 августа, 20.00. Пианист-виртуоз, композитор и певец Гай Минтус (Израиль/США) проведет концерт и мастер-класс по импровизации.

Билеты: https://bit.ly/46awazH

Вторник, 13 августа, 20.00. Концерт знаменитого пианиста Александра Гаврилюка (Австралия). Концерт посвящается легендарной израильской пианистке Пнине Зальцман. При участии победителей конкурса имени Пнины Зальцман 2024 г. В программе концерта – произведения Моцарта и Рахманинова.

Билеты: https://bit.ly/3SgnKks

Пятница, 16 августа, 11.00. Праздничный гала-концерт лучших учеников мастер-классов Тель-Хай, победителей конкурса «Кончерто». При участии оркестра «Симфонет Раанана».

Билеты: https://bit.ly/4cNn7XX

Дополнительная информация и полное расписание мастер-классов «Тель-Хай»: https://www.masterclasses.org.il/schedule

Отметим, что амута «Международные фортепианные классы Тель-Хай» и ее исполнительный комитет состоят исключительно из волонтеров.

Председатель: Сара Лахат

Художественный руководитель: проф. Эмануэль Красовский

Фотографии с концертов «Тель-Хай»: Александр Ханин и Сергей Демьянчук

Фотографии Ильи Шмуклера – Эмиль Матвеев

Портрет Александра Гаврилюка – Marco Borggreve

Фото урока с Гаем Минтусом – Лин Зельник

Все фотографии предоставлены организаторами мастер-классов «Тель-Хай»

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting