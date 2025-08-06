Международные фортепианные мастер-классы «Тель-Хай» пройдут в Тель-Авиве

Верхнее фото: Tami by Lyn Zelnik Nimrodi – PhotographyC 11 по 13 августа в Израиле будут проходить международные фортепианные мастер-классы «Тель-Хай» под музыкальным руководством профессора Эмануэля Красовского и под патронажем пианиста Евгения Кисина.

Талантливые молодые пианисты из Израиля и лучшие преподаватели соберутся в этот раз в Музыкальной академии им. Бухмана-Меты в Тель-Авивском университете.

Международные фортепианные мастер-классы «Тель-Хай» были основаны Мариной Бондаренко и Эмануэлем Красовским в 1992 году. В этом году они пройдут в 34 раз.

Мастер-классы быстро приобрели мировую известность и высокую репутацию, ведь в преподавательский состав каждого курса входят лучшие и самые известные педагоги.

В рамках нынешних мастер-классов «Тель-Хай» в Музыкальной академии им. Бухмана-Меты в Тель-Авивском университете преподаватели будут ежедневно проводить индивидуальные занятия с молодыми пианистами с 09:00 до 13:00. Каждый день в 14:30 будет проходить мастер-класс одного из педагогов, а в 17:30 —концерт с участием студентов.

Все мероприятия открыты для широкой публики. Вход свободный!

Преподаватели мастер-классов 2025 г:

Профессор Эммануэль Красовский (Израиль)– пианист, профессор Музыкальной академии им. Бухмана-Меты в Тель-Авивском университете и Музыкальной академии Даниэля Баренбойма и Эдварда Саида в Берлине.



Профессор Томер Лев (Израиль) – пианист, профессор Музыкальной академии им. Бухмана-Меты в Тель-Авивском университете



Доктор Асаф Зоар (Израиль) – заведующий кафедрой фортепиано Музыкальной академии им. Бухмана-Меты в Тель-Авивском университете.



Профессор Ярон Розенталь (Израиль)– пианист, декан кафедры фортепиано Иерусалимской академии музыки и танца имени Рубина

Доктор Дрор Земель (Израиль) – преподаватель Музыкальной академии им. Бухмана-Меты в Тель-Авивском университете и Израильской консерватории в Тель-Авиве; выступает по всему миру как солист и в составе фортепианного дуэта.

Пианисты Тами Каназава (Япония) и Юваль Адмони (Израиль) – известный фортепианный дуэт на сцене и в жизни.



Расписание мастер-классов:

Понедельник, 11 августа

09:00–13:00 – Индивидуальные занятия

14:30–16:30 – Мастер-класс доктора Дрора Земеля

17:30–19:00 – Концерт учеников в студии звукозаписи

Вторник, 12 августа

09:00–13:00 – Индивидуальные занятия

14:30–16:30 – Мастер-класс профессора Ярона Розенталя – студия звукозаписи

17:30–19:00 – Концерт учеников – студия звукозаписи

Среда, 13 августа

09:00–13:00 – Индивидуальные занятия

14:30–16:30 – Мастер-класс фортепианного дуэта Тами Каназава и Юваля Адмони

Студия звукозаписи. Зал «Targ»

17:30 – Заключительный концерт учеников: соло и дуэты – зал «Targ»

Подробное расписание и дополнительная информация на сайте https://www.masterclasses.org.il/

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Важно напомнить, что многие пианисты-выпускники мастер-классов «Тель-Хай» стали лауреатами престижнейших мировых фортепианных конкурсов. Среди них – знаменитый пианист Даниил Трифонов, удостоенный золотых медалей конкурсов Рубинштейна и Чайковского в 2011-м году. Даниил считается самым талантливым молодым пианистом своего поколения и выступает с известнейшими оркестрами мира.

Ярон Кольберг – победитель Кливлендского международного фортепианного конкурса, а в настоящее время – председатель и президент этого конкурса.

Лахав Шани – дирижер и музыкальный руководитель Израильского филармонического оркестра (2019 г.), в прошлом – главный дирижер Роттердамского филармонического оркестра (2018 г.). А в 2026 г. он займет должность главного дирижера Мюнхенской филармонии.

Никита Мандуянтес – обладатель первой премии Кливлендского международного фортепианного конкурса (2016).

Андрей Гугнин и Арсений Тарасевич-Николаев – лауреаты Международного фортепианного конкурса в Сиднее (Австралия).

Томер Гвирцман – победитель конкурса Young Concert Artist International Auditions (2015)

Суа Ё из Южной Кореи – обладательница премии Пнины Зальцман за выдающиеся достижения в 2016 году, занявшая первое место на Международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна в Пекине в 2017 году. А также получившая вторую премию и награду за лучшее исполнение Сонаты Бетховена на Международном конкурсе пианистов в Сеуле 2022 года.

Парк Ён-Мин также завоевала премию Пнины Зальцман и победила в конкурсе фортепианных концертов, а также получила первую премию на Международном конкурсе пианистов им. Джорджи Инеско 2020/2021 в Бухаресте.

Педагог обеих пианисток – профессор Авирам Райхерт, один из преподавателей мастер-классов.

Евгений Йонтов – один из шести финалистов конкурса Артура Рубинштейна в 2017 году. Йонтов получил на этом конкурсе приз за лучшее исполнение камерной музыки и был назван судьями лучшим исполнителем из Израиля.

Ариэль Ланьи – в 2017 году победил в международном фортепианном конкурсе Dudley International, а в 2018 году в конкурсе Grand Prix Animato в Париже. Он является одним из шести пианистов, прошедших квалификацию в финальный этап конкурса Рубинштейна 2022.

Сестры Камовы (фортепианный дуэт) – в 2017 году заняли второе место на Лондонском конкурсе виртуозов – Гран-при в категории камерной музыки.

Чон Чжон Хён – победитель концертного конкурса мастер-классов 2015 года. В 2017 году он получил вторую премию на Гонконгском международном конкурсе пианистов.

Йонг Йюнг Хайон – победитель конкурса «Кончерто» в 2015 году. В 2017 году получил вторую премию на международном конкурсе пианистов в Гонконге.

Йоав Леванон – впервые приехал на мастер-классы «Тель-Хай» в возрасте 12 лет и потом неоднократно на них возвращался; лауреат премии «Молодой талант» королевы Испании доньи Софии в 2019 году. Участник престижного международного фестиваля в Вербье. Недавно он подписал контракт с лейблом классической музыки Warner Classics и компанией по организации гастролей артистов Harrison Parrott, выступает на самых важных сценах мира.

Шай Вознер – был назначен преподавателем факультета фортепиано в Джульярдской школе в Нью-Йорке (2022 г.).

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Отметим, что амута «Международные фортепианные классы Тель-Хай» и ее исполнительный комитет состоят исключительно из волонтеров.

Председатель: Сара Лахат

Художественный руководитель: проф. Эмануэль Красовский

Фотографии: Лин Зельник Нимроди, Андрей Романов.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting