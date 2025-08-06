Международные фортепианные мастер-классы «Тель-Хай» пройдут в Тель-Авиве

Верхнее фото: Tami by Lyn Zelnik Nimrodi – PhotographyC 11 по 13 августа в Израиле будут проходить международные фортепианные мастер-классы «Тель-Хай» под музыкальным руководством профессора Эмануэля Красовского и под патронажем пианиста Евгения Кисина.
Талантливые молодые пианисты из Израиля и лучшие преподаватели соберутся в этот раз в Музыкальной академии им. Бухмана-Меты в Тель-Авивском университете.
Международные фортепианные мастер-классы «Тель-Хай» были основаны Мариной Бондаренко и Эмануэлем Красовским в 1992 году. В этом году они пройдут в 34 раз.
Мастер-классы быстро приобрели мировую известность и высокую репутацию, ведь в преподавательский состав каждого курса входят лучшие и самые известные педагоги.
В рамках нынешних мастер-классов «Тель-Хай» в Музыкальной академии им. Бухмана-Меты в Тель-Авивском университете преподаватели будут ежедневно проводить индивидуальные занятия с молодыми пианистами с 09:00 до 13:00. Каждый день в 14:30 будет проходить мастер-класс одного из педагогов, а в 17:30 —концерт с участием студентов.
Все мероприятия открыты для широкой публики. Вход свободный!
Преподаватели мастер-классов 2025 г:
Профессор Эммануэль Красовский (Израиль)– пианист, профессор Музыкальной академии им. Бухмана-Меты в Тель-Авивском университете и Музыкальной академии Даниэля Баренбойма и Эдварда Саида в Берлине.
Профессор Томер Лев (Израиль) – пианист, профессор Музыкальной академии им. Бухмана-Меты в Тель-Авивском университете
Доктор Асаф Зоар (Израиль) – заведующий кафедрой фортепиано Музыкальной академии им. Бухмана-Меты в Тель-Авивском университете.
Профессор Ярон Розенталь (Израиль)– пианист, декан кафедры фортепиано Иерусалимской академии музыки и танца имени Рубина
Доктор Дрор Земель (Израиль) – преподаватель Музыкальной академии им. Бухмана-Меты в Тель-Авивском университете и Израильской консерватории в Тель-Авиве; выступает по всему миру как солист и в составе фортепианного дуэта.
Пианисты Тами Каназава (Япония) и Юваль Адмони (Израиль) – известный фортепианный дуэт на сцене и в жизни.
Расписание мастер-классов:
Понедельник, 11 августа
09:00–13:00 – Индивидуальные занятия
14:30–16:30 – Мастер-класс доктора Дрора Земеля
17:30–19:00 – Концерт учеников в студии звукозаписи
Вторник, 12 августа
09:00–13:00 – Индивидуальные занятия
14:30–16:30 – Мастер-класс профессора Ярона Розенталя – студия звукозаписи
17:30–19:00 – Концерт учеников – студия звукозаписи
Среда, 13 августа
09:00–13:00 – Индивидуальные занятия
14:30–16:30 – Мастер-класс фортепианного дуэта Тами Каназава и Юваля Адмони
Студия звукозаписи. Зал «Targ»
17:30 – Заключительный концерт учеников: соло и дуэты – зал «Targ»
Подробное расписание и дополнительная информация на сайте https://www.masterclasses.org.il/
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Важно напомнить, что многие пианисты-выпускники мастер-классов «Тель-Хай» стали лауреатами престижнейших мировых фортепианных конкурсов. Среди них – знаменитый пианист Даниил Трифонов, удостоенный золотых медалей конкурсов Рубинштейна и Чайковского в 2011-м году. Даниил считается самым талантливым молодым пианистом своего поколения и выступает с известнейшими оркестрами мира.
Ярон Кольберг – победитель Кливлендского международного фортепианного конкурса, а в настоящее время – председатель и президент этого конкурса.
Лахав Шани – дирижер и музыкальный руководитель Израильского филармонического оркестра (2019 г.), в прошлом – главный дирижер Роттердамского филармонического оркестра (2018 г.). А в 2026 г. он займет должность главного дирижера Мюнхенской филармонии.
Никита Мандуянтес – обладатель первой премии Кливлендского международного фортепианного конкурса (2016).
Андрей Гугнин и Арсений Тарасевич-Николаев – лауреаты Международного фортепианного конкурса в Сиднее (Австралия).
Томер Гвирцман – победитель конкурса Young Concert Artist International Auditions (2015)
Суа Ё из Южной Кореи – обладательница премии Пнины Зальцман за выдающиеся достижения в 2016 году, занявшая первое место на Международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна в Пекине в 2017 году. А также получившая вторую премию и награду за лучшее исполнение Сонаты Бетховена на Международном конкурсе пианистов в Сеуле 2022 года.
Парк Ён-Мин также завоевала премию Пнины Зальцман и победила в конкурсе фортепианных концертов, а также получила первую премию на Международном конкурсе пианистов им. Джорджи Инеско 2020/2021 в Бухаресте.
Педагог обеих пианисток – профессор Авирам Райхерт, один из преподавателей мастер-классов.
Евгений Йонтов – один из шести финалистов конкурса Артура Рубинштейна в 2017 году. Йонтов получил на этом конкурсе приз за лучшее исполнение камерной музыки и был назван судьями лучшим исполнителем из Израиля.
Ариэль Ланьи – в 2017 году победил в международном фортепианном конкурсе Dudley International, а в 2018 году в конкурсе Grand Prix Animato в Париже. Он является одним из шести пианистов, прошедших квалификацию в финальный этап конкурса Рубинштейна 2022.
Сестры Камовы (фортепианный дуэт) – в 2017 году заняли второе место на Лондонском конкурсе виртуозов – Гран-при в категории камерной музыки.
Чон Чжон Хён – победитель концертного конкурса мастер-классов 2015 года. В 2017 году он получил вторую премию на Гонконгском международном конкурсе пианистов.
Йонг Йюнг Хайон – победитель конкурса «Кончерто» в 2015 году. В 2017 году получил вторую премию на международном конкурсе пианистов в Гонконге.
Йоав Леванон – впервые приехал на мастер-классы «Тель-Хай» в возрасте 12 лет и потом неоднократно на них возвращался; лауреат премии «Молодой талант» королевы Испании доньи Софии в 2019 году. Участник престижного международного фестиваля в Вербье. Недавно он подписал контракт с лейблом классической музыки Warner Classics и компанией по организации гастролей артистов Harrison Parrott, выступает на самых важных сценах мира.
Шай Вознер – был назначен преподавателем факультета фортепиано в Джульярдской школе в Нью-Йорке (2022 г.).
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Отметим, что амута «Международные фортепианные классы Тель-Хай» и ее исполнительный комитет состоят исключительно из волонтеров.
Председатель: Сара Лахат
Художественный руководитель: проф. Эмануэль Красовский
Фотографии: Лин Зельник Нимроди, Андрей Романов.
Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting